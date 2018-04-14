Трамп нанес шоу-удар по Сирии: что будет дальше

В ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. А точнее о ракетно-бомбовом шоу, которое должно было скрыть него-товность США нанести полноценный удар.
Что это было?
Москва защищала мир
Естественно, Кремль так повысил ставки не только потому, что заинтересован в сохране-нии боеспособности сирийской армии и иранских вооруженных сил, поддерживающих освобождение страны от террористов. Все прекрасно понимали, что планируемый амери-канцами полномасштабный удар по Сирии будет своего рода тестом нового американско-го подхода к международным делам, прописанного в программных стратегиях, принятых в конце 2017 — начале 2018 года. Подход подразумевает окончательную девальвацию ди-пломатических методов урегулирования конфликтных ситуаций с упором на силу и угро-зу силы. То есть под любым, даже очень сомнительным предлогом (снятое белыми кас-ками фейк-видео), не дожидаясь итогов законного расследования (Дамаск и Москва тут же пригласили в Думу миссию ОЗХО, выразили готовность оказать ей максимальное со-действие), и отказавшись от разумных компромиссов в ООН под предлогом "страданий сирийского народа" (аргументация американского постпреда Никки Хейли была постро-ена сплошь на эмоциях) США готовы использовать свое военное превосходство.
С одной стороны, это логично. Политического или морального превосходства у США в мире уже нет (вина за это лежит не только на Трампе, распугавшем союзников, но и на предыдущих президентах). Экономическое стремительно девальвируется (речь не столь-ко о падении доли США в глобальном ВВП, сколько о том, что американцы злоупотребляют своим контролем над мировыми финансовыми институтами, вводя односторонние санкции и устраивая торговые войны, в результате чего тот же Китай создает альтернативные институты). Остается лишь использовать военный инструмент, где Америка до сих пор впереди планеты всей. Однако, с другой стороны, применение такого инструментария наносит серьезный удар по остаткам мировой стабильности и резко повышает риски начала региональных конфликтов. В том числе на Украине. Поэтому Кремль, встав на пути американцев, защищал международный порядок и свои интересы.
Нужна стратегия
И защитил. Американский президент, поверив в гарантированный удар России, отказался от полномаштабной атаки. Однако не ударить вообще Трамп уже не мог – слишком много слов и обещаний он произнес. Поэтому Вашингтон и Москва договорились о повторении шоу-удара годичной давности с минимальными последствиями для сирийской бое-способности. Москва в этот раз не стала сбивать ракеты и ограничилась лишь устным возмущением, а Запад поспешил поставить точку. "Сейчас это одноразовая акция, и, по моему мнению, она стала четким сигналом, который удержит их (сирийские власти – прим. ред.) от повторения (использования химического оружия – прим. ред.)", — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Примерно эту же мысль выразила Тереза Мэй, добавив, что вмешиваться в гражданскую войну Соединенное Королевство не будет. При этом союзники отмечают, что в случае использования Асадом химического оружия в будущем они оставляют за собой возможность повторить банкет.
Остается вопрос – что Америка будет делать дальше? Ведь эта атака была свидетельством не силы, а слабости позиции Соединенных Штатов. Слабости по причине как раз отсутствия внятной позиции по Сирии. Как отмечает один из лидеров демократов в Конгрессе Нэнси Пелози, одна ночь ударов не означает, что у США есть стратегия по Сирии. К вы-работке такой стратегии Трампа призвали и республиканцы, например тот же Джон Маккейн.
Америка должна определиться, что дальше делать в Сирии: оставаться там для сдерживания Ирана (тогда надо ставить на место турок и опираться на курдов), или же уходить на другой, более перспективный фронт "войны на периферии" с Ираном (тот же Ливан или Йемен). Москва, конечно, тоже очень хотела бы, чтобы Трамп определился. Любая стратегия будет подразумевать продуманность и взвешенность поступков, а значит их пред-сказуемость. Не хочется каждый раз наблюдать метания американского президента и вразумлять его напоминанием о возможных последствиях.