Трамп нанес шоу-удар по Сирии: что будет дальше

Ракетные удары были совершены в ночь с пятницы на субботу совместно с Францией и Великобританией. По данным Минобороны России, по объектам в Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля". О том, зачем Трамп предпринял такие меры, рассуждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

В ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. А точнее о ракетно-бомбовом шоу, которое должно было скрыть него-товность США нанести полноценный удар.

Что это было?

© Sputnik . Константин Чалабов США совершили ракетные удары по Сирии

Произошедшее действительно сложно назвать "огнем и яростью". Официально удары силами американской, французской и британской армий наносили всего по трем целям: научному объекту возле Дамаска, старой ракетной базе в районе Хомса, которую США обозвали "хранилищем химического оружия", а также находящемуся неподалеку от "хранилища" командному посту. Все указанные объекты, видимо, не представляют критической важности для операций сирийской армии. Судя по всему, они были заранее отобраны и согласованы с российской стороной, которая затем донесла эту информацию Дамаску. В результате техника и персонал с объектов были эвакуированы, а сирийцам разрешалось пострелять по самолетам коалиции и посбивать ракеты собственными средствами ПВО. Чем они и занимались утром, причем, по их словам, успешно. Самолеты, естественно, не положили (это было табу, ведь сбитый самолет не мог остаться без ново-го ракетно-бомбового ответа), однако заявили, что как минимум часть ракет, летящих на объект под Хомсом, ликвидировали. Итоговые данные по раненным и погибшим с сирийской стороны в ходе атаки на момент сдачи текста отсутствовали, однако, судя по всему, цифры будут минимальными.

© AFP 2018 / Hasan Mohamed Сирия призвала мировое сообщество осудить агрессию Запада

Москва защищала мир

Удар явно расходится с замахом, ведь американцы анонсировали полноценный авианалет с поражением множества целей на территории Сирии. Естественно, не только (а может даже и не столько) сирийских, сколько иранских – ни для кого не секрет, что некоторые силы в Вашингтоне рассматривают сирийскую гражданскую войну как американо-иранский "конфликт на периферии". И фейковая история о применении химического оружия давала Вашингтону повод физически сократить иранское военное присутствие в Сирии. Однако на пути американских планов встала Москва – Россия сначала заявила, что при угрозе жизни своим военнослужащим будет сбивать и ракеты, и носители, а за-тем дала понять, что вообще имеет право сбивать все, что прилетит в Сирию. В воздухе резко запахло российско-американским конфликтом.

Естественно, Кремль так повысил ставки не только потому, что заинтересован в сохране-нии боеспособности сирийской армии и иранских вооруженных сил, поддерживающих освобождение страны от террористов. Все прекрасно понимали, что планируемый амери-канцами полномасштабный удар по Сирии будет своего рода тестом нового американско-го подхода к международным делам, прописанного в программных стратегиях, принятых в конце 2017 — начале 2018 года. Подход подразумевает окончательную девальвацию ди-пломатических методов урегулирования конфликтных ситуаций с упором на силу и угро-зу силы. То есть под любым, даже очень сомнительным предлогом (снятое белыми кас-ками фейк-видео), не дожидаясь итогов законного расследования (Дамаск и Москва тут же пригласили в Думу миссию ОЗХО, выразили готовность оказать ей максимальное со-действие), и отказавшись от разумных компромиссов в ООН под предлогом "страданий сирийского народа" (аргументация американского постпреда Никки Хейли была постро-ена сплошь на эмоциях) США готовы использовать свое военное превосходство.

© Sputnik . Михаил Алаеддин МИД России: химатака в Сирии была постановкой

С одной стороны, это логично. Политического или морального превосходства у США в мире уже нет (вина за это лежит не только на Трампе, распугавшем союзников, но и на предыдущих президентах). Экономическое стремительно девальвируется (речь не столь-ко о падении доли США в глобальном ВВП, сколько о том, что американцы злоупотребляют своим контролем над мировыми финансовыми институтами, вводя односторонние санкции и устраивая торговые войны, в результате чего тот же Китай создает альтернативные институты). Остается лишь использовать военный инструмент, где Америка до сих пор впереди планеты всей. Однако, с другой стороны, применение такого инструментария наносит серьезный удар по остаткам мировой стабильности и резко повышает риски начала региональных конфликтов. В том числе на Украине. Поэтому Кремль, встав на пути американцев, защищал международный порядок и свои интересы.

Нужна стратегия

И защитил. Американский президент, поверив в гарантированный удар России, отказался от полномаштабной атаки. Однако не ударить вообще Трамп уже не мог – слишком много слов и обещаний он произнес. Поэтому Вашингтон и Москва договорились о повторении шоу-удара годичной давности с минимальными последствиями для сирийской бое-способности. Москва в этот раз не стала сбивать ракеты и ограничилась лишь устным возмущением, а Запад поспешил поставить точку. "Сейчас это одноразовая акция, и, по моему мнению, она стала четким сигналом, который удержит их (сирийские власти – прим. ред.) от повторения (использования химического оружия – прим. ред.)", — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Примерно эту же мысль выразила Тереза Мэй, добавив, что вмешиваться в гражданскую войну Соединенное Королевство не будет. При этом союзники отмечают, что в случае использования Асадом химического оружия в будущем они оставляют за собой возможность повторить банкет.

© Sputnik . Алекс Макнотон СМИ: Тереза Мэй потребовала от Трампа больше доказательств химатаки в Сирии

Остается вопрос – что Америка будет делать дальше? Ведь эта атака была свидетельством не силы, а слабости позиции Соединенных Штатов. Слабости по причине как раз отсутствия внятной позиции по Сирии. Как отмечает один из лидеров демократов в Конгрессе Нэнси Пелози, одна ночь ударов не означает, что у США есть стратегия по Сирии. К вы-работке такой стратегии Трампа призвали и республиканцы, например тот же Джон Маккейн.

Америка должна определиться, что дальше делать в Сирии: оставаться там для сдерживания Ирана (тогда надо ставить на место турок и опираться на курдов), или же уходить на другой, более перспективный фронт "войны на периферии" с Ираном (тот же Ливан или Йемен). Москва, конечно, тоже очень хотела бы, чтобы Трамп определился. Любая стратегия будет подразумевать продуманность и взвешенность поступков, а значит их пред-сказуемость. Не хочется каждый раз наблюдать метания американского президента и вразумлять его напоминанием о возможных последствиях.