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Пассажиры и бортпроводница в самолете

Дети и самолеты

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Колумнисты
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Мадина Сагеева
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Дети в дороге, как, впрочем и в жизни, всегда одинаковы: они или просто орут, или играют и орут, замечает колумнист Sputnik Южная Осетия Мадина Сагеева.

Иногда в дороге случаются дети. Свои и чужие. И я даже не знаю, что страшнее.

В этой поездке дети были чужие. Причем преследовали они меня три перелета из четырех. В четвертом в салоне самолета играл на аккордеоне и пел Феликс Царикати.

Мама с ребенком
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Дети в дороге, как, впрочем и в жизни, всегда одинаковы: они или просто орут, или играют и орут. Причем почему-то не устают ни от первого ни от второго занятия.

А вот родители у путешествующих детей бывают разные.

Страшнее мамы, которая не обращает внимание на то, что делает ее ребенок, может быть только мама, которая решает начать воспитательный процесс здесь и сейчас, сидя рядом с вами в самолете. Не ожидавший такой засады ребенок, которому до сих пор разрешалось все, что не мешает маме жить, от этого обалдевает и начинает орать благим матом.

Есть еще одна разновидность мам — образцово-показательная родительница, которая успевает продемонстрировать всему самолету как она хороша в деле воспитания.

Сама была такой с первым ребенком.

Анечка, посмотри, это наша книжка по ментальной математике, — противным "детским" голоском пищала мама на вид двухлетней Анечки. Прехорошенькая веселая Анечка в это время с интересом разглядывала меня через спинку кресла.

Анечкина мама не успокаивалась. После урока математики пришло время английского. Пока мама занималась, мы с Анечкой потихоньку играли в ку-ку. Обнаружив сей факт, образцово-показательная мама ужаснулась, извинилась, прервала урок английского и прочитала Анечке лекцию о том, что нельзя приставать к чужим тетям, что хорошие девочки ведут себя хорошо и вообще, ей давно пора научиться концентрировать внимание.

Детское кресло
© Фото: detail24
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Анечка послушалась и мама продолжила заниматься ее образованием. В какой-то момент от этого специального обучающего голоса мне захотелось заорать "хватит" и я, каюсь, совершила диверсию.

Ребенок, усваивая английский с математикой, все же поглядывал на меня, ожидая, что тетя поиграет. Ну я и предложила ей похлопать ладонью о ладонь. Представляете? Анечка потрогала в самолете чужую тетю!

Голос мамы Анечки моментально стал совершенно нормальным, когда она попросила у папы Анечки антисептик и гигиенические салфетки. А дальше женщина занялась делом, продезинфицировала Анечку, а после, устав от проделанной работы, умолкла. Ее замечательно воспитанная девочка спокойно сидела до конца полета, понимая, что в самолете не стоит мешать окружающим.

Зато на обратном пути я сидела рядом с Сашенькой. Сашеньке на вид был годик, и по нему сразу было видно, что парень он непростой. Лететь, сидеть и молчать он не собирался и не скрывал своих эмоций.

Оценив Сашеньку, я малодушно подумала, что сейчас буду умолять стюардессу пересадить меня в багажный отдел. Потому что мой богатый самолетный опыт подсказывал, что вариантов у меня два: либо всю дорогу слушать вопли от непосредственного соседа по креслу, либо развлекать его самой. Мама Сашеньки выглядела как женщина, точно знающая, что сыну лучше не перечить.

Мужчина держит пульт перед телевизором
© Fotolia / Karelin Dmitriy
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Но я оказалась неправа. Сашенька даже не пикнул… разве что пару раз предупредительно заголосил. Папа и мама мальчика оказались во всеоружии. Они достали книжку.

Такая книжка в самолете — это подлянка не меньшая чем барабан, принесённый в дом в подарок вашему ребенку. Гости-то уходят, а барабан остается.

В общем, книжка истошно пела "жили у бабуси два веселых гуся". Собственно, дальше этой фразы сказка не крутилась, потому что Сашеньке очень нравилось нажимать кнопку.

Жили у бабу!си! Два веселых гу!ся!!! — истошно взвывала книжка раз за разом. Где-то на 15 раз я бодро подпевала и мне даже нравилось. Только хотелось спеть дальше. Но не тут-то было — Сашеньке надоело.

Жили у бабу! Жили у бабу! Жили-жили-жили-жили! Жили у! Жили у ба! Жи-жи-жи-жи-жи!!!

Сашенька оказался упорным. Он жал на кнопку ритмично и методично. Оказалось, что биться в конвульсиях под начало песенки о гусях получается очень органично.

Когда пытка гусями закончилась, папа достал планшет. Да-да, они запаслись чем-то на случай выхода из строя гусей. Это был мультик в котором кто-то все время хрюкал в разных голосовых диапазонах. Сашеньке нравилось. Маме и папе Сашеньки тоже.

Ну а я, наконец-то, поняла, почему моих подруг раздражали голоса пони Пинки Пай и Эппл Джек. Оказывается, в моем полете хрюкала культовая и обожаемая нынешним поколением свинка Пэппа и ее многочисленная родня.




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