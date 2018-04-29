Как не быть жертвой обстоятельств: четыре полезных совета

Как выйти из кризисной ситуации? Как после жизненной неудачи снова обрести веру в себя?

Несколько советов для тех, кто считает свою жизнь потерянной от колумниста Sputnik Казахстан Алины Джоис.

У крутых летчиков есть одна знатная фишка — пике, фигура высшего пилотажа, когда самолет на большой высоте резко меняет направление и практически вертикально падает.

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Задача пилота — максимально приблизиться к земле, почти "лизнуть ее брюхом" и в последний момент перед неизбежным, казалось бы, столкновением круто взмыть, ощутить бешеный адреналин и ни с чем не сравнимое чувство полета и свободы.

Мое жизненное пике случилось несколько лет назад. Я резко упала, подпортив "перышки". Серьезная болезнь обрушила все — карьеру, семейные отношения, надежды и мечты. В какой-то момент руки опустились, казалось, что просвета уже не будет.

Я просто лежала и отчаянно старалась принять все происходящее. Что интересно, находясь у края черты, между жизнью и смертью, сразу начинаешь все понимать. Четко вырисовываются приоритеты, белое становится белым, а черное — черным.

Сейчас я медленно поднимаюсь. С откатами, победами и передышками, но иду к заветной цели. Хочу поделиться опытом, как выйти из кризисной ситуации и вернуть себя в нормальное состояние. Стать вновь творцом своей жизни, а не быть жертвой обстоятельств.

Отнеситесь к создавшейся ситуации как к новой жизненной задаче.

То, что произошло, уже случилось! Какой смысл проваливаться в негатив, раз за разом переживая и пережевывая проблему? И не важно, что это: расставание с любимым, внезапная болезнь или крах карьеры. Вы сами притянули такую ситуацию в свою жизнь, а значит, у вас есть возможность устранить ее наилучшим для себя образом.

Сравните, с чем у вас ассоциируется слово "проблема"? Наверняка с чем-то тяжелым, неподъемным и требующим колоссальных затрат. При этом слове вы испытываете негативные эмоции, ваш мозг не готов искать новые пути решения ситуации.

А слово "задача"? Какие эмоции у вас вызывает оно? Интерес! Поиск решения! Желание справиться с поставленной целью! И мозг как по команде начинает "накидывать" вам всевозможные варианты выхода из кризиса.

Я просто изменила постановку вопроса, и мой мозг стал подкидывать идеи пачками.

Я начала искать плюсы в своем состоянии и болезни.

Закройте дверь в прошлое.

Сядьте и один раз проанализируйте то, что привело именно к такому результату. Спокойно, без паники и попыток скатиться в грусть над своей нелегкой судьбой. Обдумайте, поставьте жирную точку и больше к этому не возвращайтесь.

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Это сейчас вы считаете свои прошлые действия ошибочными, но тогда они для вас были единственно правильными, раз вы их совершили! Направьте свою энергию "в сейчас", а не растрачивайте ее, постоянно откатываясь в негатив.

Для меня проработка прошлого была самым сложным моментом на пути выздоровления. Обладая повышенной самокритичностью, я постоянно занималась самоедством, вынося себе мозг. А решение было на поверхности.

Устав от себя, я просто в один момент изрекла: "Ок, что-то меняется в жизни, пока ты копошишься в прошлом? Нет! Тебе нужно это самобичевание? Нет! Ты выяснила причины создавшейся ситуации? Да! Начинай работать с причинами, а не винить себя за их проявление".

Все сдвинулось с мертвой точки.

Дорогу осилит идущий.

Начните действовать. Не "завтра", не "с понедельника", а сейчас. Отбросьте страхи и сомнения. Прислушайтесь к своему сердцу и услышьте его тихий голос.

Моей первой победой после всех операций стал поход на улицу. Да, именно поход! Дойти до лестницы, спуститься с четвертого этажа, 15 минут посидеть на скамейке, обойти ее три раза по кругу и подняться опять в хирургическое отделение. Я готовилась к этому "путешествию" три дня. Больше морально, чем физически.

Внутри исправно рождались разные страхи, и кто-то маленький шептал противным голосом: "Пока рано. Полежи еще недельку, окрепни, а там видно будет!".

Я послала советчика подальше и пошла покорять очередной рубеж.

Отпустите ожидания и не торопитесь.

Как говорится, слона надо есть по кусочкам. Не ждите мгновенных и глобальных результатов от своей деятельности. Радуйтесь даже маленьким победам и положительным изменениям в жизни.

Восстанавливаетесь после болезни и смогли самостоятельно сделать 25 шагов? Отлично! Завтра сделаете 50.

После длительного застоя в делах получили небольшой проект? Радуйтесь! Завтра в вашем пространстве появятся более перспективные предложения!

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Берите тетрадь, ручку и записывайте все положительные изменения. Ежедневно!

Наша память склонна забывать позитивные моменты и события, а негатив запоминается надолго. Как только почувствуете, что вас "опять накрыло", берите записи и читайте о своих достижениях.

Я именно для таких случаев коллекционирую отзывы от благодарных читателей и заказчиков. Это очень мотивирует в моменты упадка сил и духа.

Мы — живые, и нам свойственно испытывать эмоциональные "горки". Это нормально.

И в заключение — поверьте в себя безоговорочно! Скажите: "Я могу!", и точка! Рассмотрите плюсы вашего положения. Они обязательно найдутся, какой бы тяжелой не казалась жизнь сейчас.

Полюбите себя в этой ситуации и простите себя за ее появление.

Задумайтесь, каким огромным потенциалом вы обладаете. Каждому дается по его способностям и возможностям! А значит, в вас уже есть сила и знания, нужные для шага вперед, к лучшему будущему.