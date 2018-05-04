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Митинг на площади Республики (2 мая 2018). Еревaн

Бархатная Армения: как строить справедливость в пустыне нетерпимости

© Sputnik . Aram Nersesyan
Колумнисты
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Рубен Гюльмисарян
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Внутриполитический процесс в Армении, "бархатная революция", кажется, завершила первый этап. Наряду с безусловными достоинствами, в первую очередь - мирным течением, этап этот обнажил и крайне опасную проблему: высокий уровень нетерпимости к чужому мнению.

Можно считать, что первый этап бурных внутриполитических процессов, названных "бархатной революцией", завершен. Вернее, он будет завершен 8 мая, когда, хочется надеяться, будет избран новый премьер-министр. Какими будут следующие этапы, что они принесут, покажет время, а пока уже можно делать некоторые выводы.

О положительных и даже удивительных (в хорошем смысле) сторонах "бархатной революции" в эти дни не говорил только ленивый, и сейчас не стоит повторяться. Речь поэтому пойдет об одном крайне неприятном явлении, которое сопровождало этот самый первый революционный этап.

О ненависти и нетерпимости. Понятно, что эмоции; понятно, что накипело, что невмоготу уже терпеть несправедливость, коррупцию и прочие кошмары. Но те, кто принимал непосредственное участие в событиях, главные действующие лица, они как раз в подавляющем большинстве случаев вели себя достойно. И с одной, и с другой стороны.

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© Sputnik Asatur Yesayants
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Были, конечно, всплески эмоций и у них, но это по-человечески понятно — нельзя требовать от каждого выдержки резидента разведки. Тем более, что, сказав с трибуны ли парламента, в мегафон ли на площади какую-нибудь резкость, ораторы за редким исключением потом ее сглаживали, не позволяя себе скатиться к недопустимому поведению.

Иное дело — социальные сети, своим появлением открывшие возможность любому человеку высказать свое мнение. Далеко не всегда форма, в которой это мнение высказывается, соответствует правилам поведения в приличном обществе. И вот соцсети буквально разрываются от потоков грязи, клеветы, ненависти, призывов к расправам и казням. Почему так — тоже понятно, ведь это можно делать практически безнаказанно.

Собственно, всегда в дни политических штормов мгновенно появляется огромное количество фейковых аккаунтов и даже сайтов, создаваемых на короткое время, оттуда и идет основной поток всей этой грязи. Люди, которые стоят на митингах, перекрывают улицы и площади, разумеется, не вовлечены в это, либо вовлечены крайне мало: всем этим занимаются отряды "диванных", как их называют, провокаторов.

Встреча Премьер-минитра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
© Sputnik . Asatur Yesayants
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В том, что это провокаторы, сомнений нет — вне зависимости о того, чью сторону они якобы занимают, вредят они всем. Причем в первую очередь тому лагерю, который они как бы поддерживают. Но и не о них речь.

Ведь есть вполне реальные люди, занятые неприглядностями — наверное, каждому из нас, кто проводит какое-то время в соцсетях, попадались в эти дни всякие гадости в адрес республиканцев или, наоборот, революционеров. Мерзкие фотоколлажи, призывы, полные ненависти и жажды расправы, прочие нечистоты… Нетерпимость к иному мнению превзошла все мыслимые пределы: прав только я, а тот, кто думает хоть на одну запятую иначе — враг народа и должен быть немедленно предан мучительной смерти вместе с родней до седьмого колена.

Опять эмоции, скажете вы, мол — пройдет время, горячий пар остынет, люди успокоятся? Их можно понять, скажете вы, — столько лет терпеть несправедливость, унижения, чувствовать свое бессилие, мол, как-то же должно найти выход накипевшее?

Но давайте подумаем трезво. Отбрасываем упомянутую армию фейков — остается очень много реальных, идентифицируемых людей, порой скрывающихся под вымышленными именами, под псевдонимами, а часто и не таящихся. И это очень нехорошо.

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Мы уже три десятилетия, если я ничего не путаю, живем в демократическом, каким мы его хотим считать, укладе. Сначала мы его строили-строили, пора бы уже было хоть что-то построить, за тридцать-то лет, за такой срок иные страны с нуля становились так популярными нынче у нас "сингапурами". Оказывается, что с демократическим общественным сознанием у нас творится приблизительно то же, что и с дорогой "Север — Юг": ни того, ни другого просто нет.

Один из основополагающих принципов демократического общества — право на высказывание собственного мнения, ограниченное лишь некоторыми запретами, такими, как непозволительность расизма, например. Этот принцип создается не декретами и приказами правящих партий, он укореняется в способных его осмыслить головах.

И тут приходится сделать очень печальный вывод: мы как минимум на бытовом, общественном уровне далеки в этом смысле от демократического общества, как от Луны. Если в нас вызывает неудержимую ярость и приступы животной агрессии любое мнение, отличное от драгоценного собственного, то нам еще расти и расти.

Легко, сидя в собственном кресле, находясь в безопасности, обливать грязью кого-нибудь, выкладывать в Сеть оскорбительные фотографии и лозунги, призывать к расправе. Так часто ведут себя трусы, которые не посмеют никогда сказать то же самое в глаза, либо просто люди, не обремененные воспитанием и элементарными навыками поведения в социуме.

Вот эти самые "герои", упивающиеся своим эфемерным "всемогуществом", завтра ведь станут требовать достойного к себе отношения. А когда получат в ответ ровно то, что позволили себе в отношении других, начнут обижаться, проклинать очередную власть и всех вокруг. Закон бумеранга еще никто не отменял.

Протестующие перед отделением полиции, где предположительно находится Никол Пашинян (22 апреля 2018). Ереван
© Sputnik . Asatur Yesayants
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Откровенно говоря, не знаю, что с этим делать. Почему зародилось это, угрожающее стать массовым (ибо заразно), явление, более или менее понятно: например, одной из очевидных причин можно считать катастрофическое падение уровня образования. С другой стороны, большинство той же молодежи проявило себя почти идеально в эти трудные дни.

Но от этого не легче. Отсутствие аргументов в споре не должно порождать злобу и ненависть. Брызжущая слюна — "оружие" флюгеров, которые всегда тявкают из-за спин тех, кто в данный момент сильнее.

Можно быть уверенным в собственной правоте. Но никогда не пойму, почему при этом нужно до остервенения ненавидеть того, кто с тобой не согласен. Лично мне пришлось в эти дни расстаться по этой причине с несколькими знакомыми в соцсетях — к счастью, знакомыми лишь виртуальными. Никто, с кем общаюсь в реальной жизни, подобного поведения себе не позволил. Думаю, не ошибусь, если предположу, что так обстоят дела почти у всех.

Упивающиеся собственной правотой говорят, что хотят справедливого общества, и объявляют "врагом народа" тех, кто позволяет себе не во всем соглашаться с ними. Они заочно называют преступниками и ворами других, забывая, что в нормальном обществе это прерогатива исключительно суда. Даже если имярек — очевидный, например, взяточник, клейма ставить негде: до приговора суда он должен считаться невиновным. В демократическом обществе, по крайней мере.

Смотришь на количество таких публикаций в соцсетях и поражаешься числу "лайков" под ними. А посему приходится с печалью констатировать, что уровень запросов общества пока что сильно опережает усредненный уровень его гражданской зрелости. Надеяться на быстрое исправление ситуации не приходится, и сама по себе она не выправится еще очень долго.

Нужны целенаправленные меры. Какие — это должны решать специалисты разных областей, от психологов до, наверное, даже экономистов. Причем это нужно любой государственной власти — формирующейся, той, что будет сформирована, и той, которая рано или поздно придет ей на смену.

Без искоренения нетерпимости к иному мнению никакая самая бархатная и благородная революция целей своих не достигнет. В XXI веке уж точно.

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Акции протеста в Армении (26)



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