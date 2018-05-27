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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве

СНГ без Украины: леди, выходящая из дилижанса, увеличивает его скорость

© Sputnik . Стрингер
Колумнисты
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Ольга Сухаревская
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Почему подписание указа о выходе Украины из СНГ не стало неожиданностью, специально для Sputnik рассуждает Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Официальный Киев практически все годы независимости считал для себя оскорблением принадлежность к постсоветскому интеграционному объединению и всячески подчеркивал свой "особый" статус.

Уйти, не приходя

Прежде всего, не совсем понятно, откуда собрался выходить Петр свет Алексеевич. Украина, являясь учредителем СНГ, за все эти годы так и не стала членом Содружества, не ратифицировав Устав объединения и сохранив статус наблюдателя. Кроме того, ее участие в Межпарламентской ассамблее СНГ можно считать "подпольным". Несмотря на постановление Верховной Рады Украины о присоединении к МПА СНГ, исполнительная власть так и не признала этот вид сотрудничества.

Невзирая на двойственную позицию Киева, остальные государства-партнеры де-факто признавали Украину участником СНГ, заключив с ней более 400 договоров и даже предоставляя право председательства в организации. Именно на момент председательства пришелся переворот 2014 года. Тогда Украина по собственной инициативе отказалась и от лидерства в этом постсоветском форуме, и от участия в организации вообще.

С того момента украинские представители прекратили работу во всех органах СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею (оставалось лишь два дипломата в украинском представительстве при Исполкоме СНГ). При этом Украина не удосужилась формально выйти из организации, но несколько лет не выплачивала взносы в бюджет СНГ. По данным представителя МИД РФ Марии Захаровой, долг Украины достиг 300 миллионов рублей.

В связи с этим указание Порошенко о прекращении участия украинских представителей в СНГ является лишь юридическим закреплением фактического состояния дел.

Уйти, чтобы остаться

Громко хлопая дверью Содружества, украинский лидер заявил: "Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу". Оставим сие заявление на совести "вождя нации", ибо многострадальная Европа, членом которой пытается себя назначить Украина, устала повторять, что перспектив вступления в ЕС у Украины нет и максимум возможного — это пресловутое соглашение об ассоциации. Последний раз, буквально пару недель назад, об этом напомнил представитель ЕС на Украине Хьюг Минрарелли.

Президент Украины Петр Порошенко
Пресс-служба президента Украины
Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ

На самом же деле Киев не так уж и спешит расстаться с партнерами по СНГ. Так, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что "мы оставим только те многосторонние договоры, которые важны для наших граждан и которые соответствуют национальным интересам Украины". В свою очередь, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко пояснила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

Как и в случае с ЕС, куда Украина ломится, не поинтересовавшись согласием самих европейцев, спросить у членов СНГ, а захотят ли они сохранять для Украины действие договоров после ее выхода из СНГ, Киев не потрудился. И если уж украинская столица решила, как на базаре, "перебирать харчами", по этому пути могут пойти и другие члены СНГ. Ведь совершенно не факт, что сохранение безвизового режима с Украиной заинтересует, например, Азербайджан или Беларусь, а Армения пожелает приютить у себя толпы украинских гастарбайтеров или признавать их дипломы. Проблема не во "вредности" партнеров по СНГ, а в утрате возможности проводить переговоры и урегулировать проблемные ситуации из-за отсутствия представителей Украины в рабочих органах СНГ.  

Договорно-правовая база СНГ охватывает практически весь спектр сотрудничества, от стандартизации и экологии до борьбы с преступностью и промышленной кооперации. Потому сейчас даже невозможно предсказать весь спектр негативных последствий разрыва отношений Украины и СНГ.

Чья победа, кто побежден?

Наиболее важным соглашением в рамках СНГ является договор о зоне свободной торговли, всеми преимуществами которого Киев пока что пользуется. Его действие приостановлено лишь в отношениях с Россией, остальные же страны Содружества еще не закрыли свои рынки для украинской продукции. Насколько весома торговля с СНГ для Киева, показывает сухая статистика. По сравнению с 2013 г. экспорт в страны СНГ сократился: на 74% — в Россию, на 86,5% — в Туркменистан, на 64,7% — в Кыргызстан, на 68% — в Казахстан, на 45% — в Азербайджан, на 36,8% — в Беларусь, на 37,7% — в Таджикистан, на 49,5% — в Узбекистан, на 29,4% — в Армению. Но даже сейчас объем торговли с государствами Содружества составляет огромные 16 миллиардов долларов и достигает 17% общего объема экспорта страны.

Крымский мост через Керченский пролив
© Sputnik . Алексей Мальгавко
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Между тем, доля Украины во внешней торговле Беларуси составляет 12%, Молдовы — 10,3%, России — 2,2%, Казахстана — 1,7%, Узбекистана — 1,3%. Думаю, можно не дискутировать о том, насколько важнее для Украины СНГ, чем для СНГ Украина.

Кроме того, рынок СНГ является практически единственным, куда Киеву еще удается поставлять высокотехнологичную продукцию. Разрушение договорно-правовой базы для этих поставок наверняка приведет к еще большей деградации украинского промышленного потенциала.

"Украина должна, выходя из организации, выйти из всех многосторонних договоров, которые заключены, а после заключить их заново, но уже на двухсторонней основе, — пояснил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Пролонгируют ли страны СНГ соглашения с Украиной — зависит от позиции каждой из стран, по отношению к Грузии этого сделано не было". Выход из СНГ негативно скажется прежде всего на миллионах украинцев, считает он.

Неуловимый Джо по-киевски

Удерживать не исполняющий свои обязательства и вечно недовольный Киев в СНГ никто не собирается. Как проинформировала Мария Захарова, процедура выхода Украины из организации займет год. После этого Киев может отправляться хоть в Европу, хоть в Организацию Африканского единства — которая ближе Украине по экономическим показателям.

Невозможно запретить человеку выстрелить себе в ногу, если он уже взвел курок. По мнению казахстанского эксперта по евразийской интеграции Марата Шибутова, "для политического руководства Украины не имеет значения экономическая цена выхода из СНГ. Они провозгласили борьбу с врагом — с Россией. Если они в придачу еще и потеряют рынки Казахстана, Беларуси и Кыргызстана, то и это их не сильно огорчит. На войне как на войне. Да, это ускорит превращение Украины из индустриально-аграрной страны в аграрно-индустриальную и даже просто аграрную. Но… в Киеве заплатят и эту цену".

Содружество, безусловно, потерю Украины переживет. Как известно, леди, выходящая из дилижанса, увеличивает его скорость. Что же касается украинских граждан, им вновь придется приспосабливаться.  




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