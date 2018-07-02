Хитрый ход: Европа развязала руки России

О том, как прошел саммит ЕС, о его результатах и последствиях рассуждает автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

…Так долго анонсируемый и "решающий" очередной саммит ЕС закончился, как и прогнозировалось, ничем. Как, собственно, и ожидалось, после двенадцати часов бесплодных дискуссий лидеры ЕС из последних сил согласовали очередной "итоговый документ" по миграции, из-за которого Италия ранее блокировала принятие всех остальных пунктов повестки.

© Sputnik . Алексей Витвицкий Страны Евросоюза достигли соглашения по миграционной политике

Ну и заодно — в автоматическом режиме — несмотря на все итальянские демарши, Европейский союз продлил действующие экономические санкции против Российской Федерации еще на полгода.

Дежурно привязав их действие к "полному и безоговорочному выполнению Россией Минских соглашений".

В сухом остатке.

Что касается первого и "главного" для ЕС мигрантского вопроса, несмотря на всю жесткость и длительность дискуссии, а также искусственно подогреваемую интригу, итоговый документ вышел почти полностью ни о чем.

Одобренный на саммите документ по проблемам миграции предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов (создадим еще одну "комиссию по борьбе", простого исполнения законов недостаточно). Неистовую "борьбу с организаторами трафика". И создание "на добровольной основе" (уже смешно) контролируемых центров для мигрантов в Европе, где "могла бы осуществляться оценка того, насколько они нуждаются в предоставлении статуса беженца".

Короче, позиция Меркель — делать вид, что есть план — снова победила.

© REUTERS / Tony Gentile Италия отвела сохранению целостности Евросоюза всего один год

Победит ли после этого сама Меркель во внутригерманском системном политическом кризисе — очень большой вопрос. По-хорошему, требования к ней "союзного" баварского ХСС итоговые документы саммита вряд ли удовлетворят.

Как вряд ли они удовлетворят и Италию, куда с этими пустыми бумажками после страшной битвы прибудет новоиспеченный премьер. Потому как и для Германии, и тем более для Италии итоговый документ, по сути, отнюдь не является решением, а в самом лучшем случае всего лишь консервацией существующих весьма болезненных проблем.

Даже пресловутый уже консенсус по Дублинской системе, которая регулирует процедуру предоставления убежища в Евросоюзе, так и не был найден, несмотря на официальные призывы Брюсселя. ЕС фактически перенес реформу Дублинских соглашений, дежурно постановив, что "доклад о ходе работы должен быть представлен только к октябрю". Подчеркиваем, не решение, а "доклад о ходе работы". Что вообще вызывает массу вопросов о дееспособности этой бюрократической машины: даже у нас "комиссия по контролю работы другой комиссии" была возможна только во времена поздней, уже весьма маразматической в смысле бюрократии КПСС.

© Sputnik . Михаил Климентьев А вдруг они договорятся: почему Запад пугает встреча Путина и Трампа

Но это, собственно, их внутренние и целиком европейские дела.

Что касается продления санкций, то по большому счету, и это нам уже безразлично.

В принципе, с системной точки зрения мы вполне научились жить в санкционном режиме. Что доказывает динамика отечественной экономики, которой уже давно мешают не столько санкции, сколько западно ориентированные экономические персонажи внутри самой нашей страны. Не только, кстати, в рядах пресловутого экономического блока, но и системного российского бизнеса. Как ни грустно признавать, больше всего их концентрация — в банковском сообществе, грустно ожидающем возможности поспекулировать дешевыми западными деньгами в отечественной экономике.

© Sputnik . Alex Panzicov Меркель дали две недели на решение миграционного вопроса

Реальный сектор, как и большинство населения, не раненного отсутствием хамона и пармезана, смотрит на банкиров едва ли не с ехидной усмешкой. А развивающееся, несмотря на регулярно провозглашаемый развал и конец, сельское хозяйство страны так и вовсе свечки в церквях ставит, чтоб санкции как можно дольше не отменяли. Торговать с ЕС в критических для нас областях мы уже давно научились. И вчерашнее сообщение Reuters со ссылкой на Министерство экономики Германии о том, что немцы получили от США гарантии невведения санкций в отношении российских газопроводов — тому лучшее подтверждение. Мир куда более сложен, чем это видится матерым комментаторам сетевых постов-плакатов.

Ну и еще. России это автоматическое продление санкций автоматически же развязывает руки в явно намечающихся системных переговорах с Вашингтоном. Кстати, предстоящая встреча Путина с Трампом, очевидно, станет — не надо иллюзий — всего лишь первым этапом. Переговоры будут долгими и наверняка очень непростыми, но будут в любом случае. Просто потому, что миру определенно требуется новая карта — как в прямом (см. недавнее откровение "Крым российский", посетившее Трампа на саммите G7), так и в переносном смысле, — просто потому, что прежняя просто не соответствует изменившемуся глобальному ландшафту.

© Sputnik . Михаил Климентьев "Страх и ненависть в Хельсинки": эксперт о встрече Трампа и Путина

При этом, конечно, прежние иллюзии, включая иллюзию монолитности западных государств, будут истлевать. Несмотря ни на какие "итоговые заявления", на предстоящую 11 июля встречу лидеров стран НАТО (блок, напомним, последний раз выступал единым фронтом больше семи лет назад, в Ливии — с самыми катастрофическими для европейских членов альянса последствиями) и на прочие церемониальные действия.

И вот сейчас все идет к тому, что перерисовывать карту мира будут — в лице своих лидеров — политически дееспособные силы: США, Россия, КНР.

ЕС же, несмотря ни на какие кризисы и "брошенные конфеты Трампа", пока пытается остаться в прежней глобалистской повестке с ее отжившими установками. Возможно, Европа просто ждет, когда Трамп наделает достаточное количество ошибок, чтобы ими воспользоваться, но тем самым она теряет инициативу.

Это не значит, что Европа останется в нынешнем своем состоянии навсегда или хотя бы надолго. Это говорит лишь о том, что тенденции к развитию "европейского суверенитета", сейчас также довольно отчетливо заметные, пока явно недостаточно сильны. И ограничиваются такими локальными триумфами, как защита собственных трубопроводных проектов от собственного союзника.