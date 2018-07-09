Украина получила ядерное оружие для шантажа России и Европы

Если уход Украины из высокотехнологических сфер просто расчищает поле для ее конкурентов, то "эксперименты" на АЭС дают повод для серьезной тревоги, замечает Ирина Алкснис.

Новость о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила возможную техногенную катастрофу на Южно-Украинской АЭС, являет собой квинтэссенцию процессов на юго-западной границе России, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.

Дополнительную пикантность ситуации придает вопрос, у кого репутация хуже — у СБУ или украинской атомной энергетики.

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С одной стороны, СБУ за последние годы на международном уровне успешно создала себе имидж, в котором сочетаются два элемента: карательный орган и фейкомет.

Следует признать, что такое сочетание — уникальное украинское ноу-хау.

В истории абсолютно любой спецслужбы есть эпизоды, которыми ей не приходится гордиться. В то же время случавшиеся "перегибы" (охоты на ведьм, репрессии и так далее) в глазах общества компенсируются тем, что нацбезопасность в целом все-таки стоит на страже интересов страны и государства, а ее сотрудники делают важное и нужное дело, зачастую с риском для жизни.

Однако СБУ за последние годы столько раз ловили на лжи и скандальных подтасовках (апофеозом стало недавнее дело с "убийством" Аркадия Бабченко), что даже относительно неполитизированные новости от них (вроде приведенной выше) вызывают в первую очередь настороженное недоверие.

С другой стороны, нельзя не признать, что информация от украинской спецслужбы полностью укладывается в образ — также откровенно негативный — атомно-энергетической отрасли этой страны.

Как за СБУ за последние годы прочно закрепилась репутация структуры, которая занимается пытками, внесудебными расправами и преследованием инакомыслящих в сочетании с надуванием щек в самом позорном исполнении, так и украинские АЭС за тот же период стали символом огромной потенциальной опасности (для самой Украины и ее соседей).

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Деградационные процессы в украинской атомной энергетике приобрели такой размах, что стали очевидны даже непосвященной публике. Постоянные аварийные и формально плановые отключения энергоблоков, опасные эксперименты с американскими ТВЭЛ, массовый исход квалифицированных кадров регулярно становятся темами новостей.

Учитывая коррупционные особенности Украины, вся эта история приобретает дополнительные краски и глубину, в результате чего любые интерпретации произошедшего становятся гаданием на кофейной гуще. На самом ли деле на АЭС было закуплено контрафактное оборудование или же СБУ устроила очередную постановку в целях, известных только организаторам? А может быть, это просто очередной "конфликт хозяйствующих субъектов", где в полном соответствии с привычной на Украине практикой одной из сторон были задействованы спецслужбы?

О реальном положении дел можно исключительно догадываться, и только надежда на дальнейшее развитие событий дает шанс, что правда будет в итоге приоткрыта для широкой общественности.

Но это, в общем, и не важно. Из привычного ряда приевшихся за последние годы украинских реалий эту историю выделяет и привлекает острое внимание только один момент — то, что речь идет об АЭС.

Именно тут едва ли не главная причина того, по которой цивилизационная деградация Украины, так или иначе, проходит "под присмотром" международной общественности. Потеря, причем ускоренными темпами, еще совсем недавно высокоразвитой индустриальной страной своих компетенций в продвинутых отраслях может нести масштабные угрозы, и атомная энергетика, безусловно, первой приходит на ум в связи с этим.

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Если уход Украины из авиа-, авто- и судостроения, а также из ряда других высокотехнологических сфер просто расчищает поле для ее конкурентов, то "оптимизация" и "эксперименты" на АЭС — при оттоке квалифицированных профессионалов, в полной мере осознающих риски такой деятельности — дают повод для серьезной тревоги.

В этом смысле Украине удалось удивить и Европу, и Россию, которые ныне вынуждены с опаской наблюдать, как их ближайшая соседка ускоренными темпами скатывается в цивилизационный упадок. Однако поскольку прогнозы этого хода событий для развитой страны с образованным населением всерьез никем не принимались, заранее купировать угрозы, исходящие от "мирного атома" Украины, никто не догадался.

В итоге остается надеяться на то, что украинские атомщики и власти не доиграются до еще одной чернобыльской катастрофы, ну а также на то, что этот вопрос держат под контролем более надежные спецслужбы, нежели СБУ.

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