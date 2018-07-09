23:57 09 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR73.94
Поиск
Чернобыльская атомная электростанция

Украина получила ядерное оружие для шантажа России и Европы

© Sputnik . Стрингер
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ирина Алкснис
13 0 0

Если уход Украины из высокотехнологических сфер просто расчищает поле для ее конкурентов, то "эксперименты" на АЭС дают повод для серьезной тревоги, замечает Ирина Алкснис.

Новость о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила возможную техногенную катастрофу на Южно-Украинской АЭС, являет собой квинтэссенцию процессов на юго-западной границе России, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.

Дополнительную пикантность ситуации придает вопрос, у кого репутация хуже — у СБУ или украинской атомной энергетики.

Зона отчуждения вокруг ЧАЭС
© Sputnik Иван Руднев
Последствия взрыва всех ядерных реакторов: Земля станет необитаемой

С одной стороны, СБУ за последние годы на международном уровне успешно создала себе имидж, в котором сочетаются два элемента: карательный орган и фейкомет.

Следует признать, что такое сочетание — уникальное украинское ноу-хау.

В истории абсолютно любой спецслужбы есть эпизоды, которыми ей не приходится гордиться. В то же время случавшиеся "перегибы" (охоты на ведьм, репрессии и так далее) в глазах общества компенсируются тем, что нацбезопасность в целом все-таки стоит на страже интересов страны и государства, а ее сотрудники делают важное и нужное дело, зачастую с риском для жизни.

Однако СБУ за последние годы столько раз ловили на лжи и скандальных подтасовках (апофеозом стало недавнее дело с "убийством" Аркадия Бабченко), что даже относительно неполитизированные новости от них (вроде приведенной выше) вызывают в первую очередь настороженное недоверие.

С другой стороны, нельзя не признать, что информация от украинской спецслужбы полностью укладывается в образ — также откровенно негативный — атомно-энергетической отрасли этой страны.

Как за СБУ за последние годы прочно закрепилась репутация структуры, которая занимается пытками, внесудебными расправами и преследованием инакомыслящих в сочетании с надуванием щек в самом позорном исполнении, так и украинские АЭС за тот же период стали символом огромной потенциальной опасности (для самой Украины и ее соседей).

Здание Верховной рады Украины в Киеве
© Sputnik . Стрингер
Украина в 2018 году: мрачные перспективы

Деградационные процессы в украинской атомной энергетике приобрели такой размах, что стали очевидны даже непосвященной публике. Постоянные аварийные и формально плановые отключения энергоблоков, опасные эксперименты с американскими ТВЭЛ, массовый исход квалифицированных кадров регулярно становятся темами новостей.

Учитывая коррупционные особенности Украины, вся эта история приобретает дополнительные краски и глубину, в результате чего любые интерпретации произошедшего становятся гаданием на кофейной гуще. На самом ли деле на АЭС было закуплено контрафактное оборудование или же СБУ устроила очередную постановку в целях, известных только организаторам? А может быть, это просто очередной "конфликт хозяйствующих субъектов", где в полном соответствии с привычной на Украине практикой одной из сторон были задействованы спецслужбы?

О реальном положении дел можно исключительно догадываться, и только надежда на дальнейшее развитие событий дает шанс, что правда будет в итоге приоткрыта для широкой общественности.

Но это, в общем, и не важно. Из привычного ряда приевшихся за последние годы украинских реалий эту историю выделяет и привлекает острое внимание только один момент — то, что речь идет об АЭС.

Именно тут едва ли не главная причина того, по которой цивилизационная деградация Украины, так или иначе, проходит "под присмотром" международной общественности. Потеря, причем ускоренными темпами, еще совсем недавно высокоразвитой индустриальной страной своих компетенций в продвинутых отраслях может нести масштабные угрозы, и атомная энергетика, безусловно, первой приходит на ум в связи с этим.

В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© Sputnik . Стрингер
Оказался он живой, или Под куполом украинского цирка

Если уход Украины из авиа-, авто- и судостроения, а также из ряда других высокотехнологических сфер просто расчищает поле для ее конкурентов, то "оптимизация" и "эксперименты" на АЭС — при оттоке квалифицированных профессионалов, в полной мере осознающих риски такой деятельности — дают повод для серьезной тревоги.

В этом смысле Украине удалось удивить и Европу, и Россию, которые ныне вынуждены с опаской наблюдать, как их ближайшая соседка ускоренными темпами скатывается в цивилизационный упадок. Однако поскольку прогнозы этого хода событий для развитой страны с образованным населением всерьез никем не принимались, заранее купировать угрозы, исходящие от "мирного атома" Украины, никто не догадался.

В итоге остается надеяться на то, что украинские атомщики и власти не доиграются до еще одной чернобыльской катастрофы, ну а также на то, что этот вопрос держат под контролем более надежные спецслужбы, нежели СБУ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски
    Давайте разговаривать

    Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time
История маленького Рустама - мальчика с особенностями развития
Видеть душу: мальчик с особенностями учит людей толерантности
15 причин пить лимонную воду каждое утро
Живительный эликсир: лимон и вода

Соцсети

Sputnikabkhazia