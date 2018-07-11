Трамп признался Путину, что на него работают дураки

В преддверии саммита в Хельсинки резко активизировались усилия, направленные на минимизацию любого возможного позитива, готового возникнуть в российско-американских отношениях после встречи двух президентов. В дело идут "сливы" от "хорошо информированных источников" американских СМИ, которые пытаются донести до публики два важных тезиса.

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter, для РИА Новости

Тезис первый: Трамп — предатель или, по крайней мере, опасный нарцисс, которого ни в коем случае нельзя оставлять наедине с Путиным.

Тезис второй: Трамп идет на сближение с Путиным вопреки рекомендациям своего собственного кабинета, который очень не хочет участвовать в нормализации отношений по линии Вашингтон — Москва.

Если мысль, что Трамп — предатель или просто глупый и некомпетентный политик, американцам вбивают в голову уже два года, то тезис о том, что Трамп ради Путина идет наперекор рекомендациям собственной команды, появился в репертуаре американского экспертного сообщества сравнительно недавно.

Девятого июля New York Times опубликовала материал, в котором описывается конфликт президента США с его администрацией. По сообщению источников газеты, дело дошло до того, что сам Трамп критиковал сотрудников президентской команды при общении с российским президентом:

"Он сказал Путину (во время телефонного разговора — прим.), что Россия и США должны бы ладить лучше. А еще он заявил, что те члены президентской администрации, которые, по словам Путина, пытались предотвратить прямой разговор двух президентов, являются "глупыми". Так утверждает источник, обладающей прямой информацией о диалоге.

"Да они глупые люди. Не надо их слушать", якобы заявил Трамп".

© REUTERS / Kevin Lamarque Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки

Эту предполагаемую нелестную оценку можно было бы списать со счетов как очередной пример "фейк-ньюз", но дело в том, что Трамп действительно известен своей склонностью довольно жестко отзываться о подчиненных, коллегах и партнерах, не соответствующих его ожиданиям. Причем зачастую он использует гораздо более крепкие выражения. Те немногие сторонники американского президента, у которых есть доступ к СМИ, многократно отмечали, что его довольно сильно беспокоят ситуации, когда американская бюрократия перехватывает контроль за теми или иными дипломатическими направлениями или внешнеполитическими вопросами.

Когда речь заходит о России, то страсти накаляются еще сильнее. Стоит вспомнить известный эпизод, предшествовавший телефонному звонку Трампа, когда он хотел поздравить Владимира Путина с избранием. Американские медиа утверждают, что все советники президента просили его не поздравлять Путина, и даже есть версия о том, что на папку с документами, подготовленными для звонка, был наклеен желтый стикер с размашистой надписью "не поздравлять!", но это не помогло.

Перспектива даже минимальной нормализации отношений между США и Россией или даже того, что в общественном сознании Запада переговоры с Москвой начнут восприниматься как нечто привычное, вызывает ужас в американском экспертном сообществе. Как сообщает New York Times, "Позиция Трампа беспокоит многих консерваторов. The Heritage Foundation, консервативный "мозговой центр", запостил твит с напоминаниями, обращенными напрямую к мистеру Трампу перед его поездкой:

© Sputnik . Михаил Климентьев "Страх и ненависть в Хельсинки": эксперт о встрече Трампа и Путина

"Что нужно запомнить перед тем, как Трамп поедет в Европу. Россия — это агрессор. Украина — это жертва. Крым принадлежит Украине. Войска НАТО и США в Европе — служат нашим национальным интересам. Европейцы должны больше тратить на оборону. Прошлые действия Путина показывают, что доверять ему нельзя".

На этом фоне последующие заявления американского президента и особенно его новая формулировка сути российско-американских отношений явно оставят недовольными многих представителей американской политической элиты. Отвечая на вопрос о том, воспринимает ли он Владимира Путина в качестве врага или друга, Трамп ответил (цитата по Блумберг): "Я не могу сейчас сказать. По-моему, он — конкурент".

Для российского уха нет какой-то принципиальной эмоциональной разницы между понятиями "враг", "соперник", "конкурент" — это все негативные оценки, которые отличаются скорее яркостью испытываемых негативных эмоций. Для американского слушателя все немного по-другому. В обществе, которое обожествляет соревновательность и конкуренцию, есть большая разница между статусом врага и статусом конкурента. С конкурентами, в отличии от врагов, можно, а иногда и нужно договариваться, именно между конкурентами (но не с врагами) может быть произведен обоюдовыгодный раздел рынка, именно конкурент — потенциальный союзник по картелю.

Более того, Трамп даже подчеркнул, что для него переговоры с российским президентом будут проще, чем переговоры с "партнерами" США по НАТО, с которыми он проведет саммит перед поездкой в Хельсинки. С точки зрения западной прессы, такая оценка — наглядное попрание священных идеалов русофобии, обязательных для любого респектабельного западного политика. Ибо западный политик должен сопровождать любое упоминание России ритуальными проклятьями и заявлениями, что Россия и лично Владимир Путин навсегда обречены на изоляцию от всего цивилизованного мира.

Забавно, но уже сейчас можно предсказать, каким образом западные СМИ попытаются дискредитировать любые хельсинкские соглашения или совместные заявления. Робин Ниблетт, директор влиятельного лондонского "мозгового центра" Chatham House, заявил, что поступки Трампа напоминают действия рэкетира.

© Sputnik . Михаил Климентьев А вдруг они договорятся: почему Запад пугает встреча Путина и Трампа

После поездки в Москву он заявил в интервью американским СМИ, что договариваться с российскими властями — это все равно что договариваться с мафией, и пожаловался, что в России нет "политической философии", кроме как философии "силы и денег". Показательно, что и Трампу предъявляли аналогичную претензию. Его обвиняли в том, что он циник, а с недавних пор еще и "рэкетир".

После саммита в Хельсинки можно ждать статей с заголовками в стиле "Два мафиози договорились, и это ужасно". А на самом деле, если два мастера политического реализма договорятся между собой — это будет хорошей новостью для всего мира.

Хотя бы потому, что, когда прагматики договариваются, пушки молчат.

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