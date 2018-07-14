Улыбнуться и лечь костьми

Сергей Шаргунов для РИА Новости

Они ждали от нас разное. Ждали что-то скверное. Например, что будут бить. Или задевать. И опасались если и не мороза, то отморозков, если и не живых медведей на улицах, то диких кабанов-спартачей вместе с бешеными конями-армейцами, которые налетят и затопчут.

© Sputnik . Евгения Новоженина Кокошник как мягкая сила России

Особенно тревожились западные медиа. Пожалуй, пуще всего английские. Таблоиды пестрели заголовками, как будто бы вдохновленными угрожающим стихотворением "Скифы" Александра Блока времен Гражданской войны. Как там было?..

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет

В тяжелых, нежных наших лапах?

И дальше:

Мы широко по дебрям и лесам

Перед Европою пригожей

Расступимся! Мы обернемся к вам

Своею азиатской рожей!

Расступились широко, но ничей скелет, слава Богу, не хрустнул в гостеприимных объятиях.

У нас последнее время полюбили ярлычок "русофобия", подразумевая неприязнь к нам. Но ведь, кроме шуток, тех же англичан приехало гораздо меньше, чем могло бы, — несколько тысяч — именно из-за фобии в буквальном смысле слова. То есть из-за боязни и тревоги.

Теперь отважные английские туристы, фанаты и репортеры успокаивают соотечественников. Журналист Шон Уокер лечит паникеров, упрекая в невежестве. Английский актер и комик Том Розенталь написал колонку для The Guardian, поведав, как его тепло принимали незнакомые русские люди. "Всем англичанам: приезжайте в Россию и почувствуйте любовь", — пышно взывает мистер Розенталь. Он побывал в Петербурге, Нижнем Новгороде и Калининграде — и везде был приятно впечатлен.

"Конечно, говорить о том, как все прекрасно, — верх банальности, — признает колумнист, — но реакция русских людей на англичан была диаметрально противоположной тому, чем нас пугали".

Да, это уже ни для кого не секрет: чемпионат мира понравился гостям России.

Кто-то скажет: ну и на фига стелиться перед заграницей? Чего крутого, что мы такие няшные? Лучше пускай трепещут от ужаса!

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Послушайте, чемпионат мира позволил нам увидеть вблизи что-то такое, о чем написано в допотопных книгах и учебниках истории. Мы себя увидели. Мы себе доказываем, что лучшее в нашем характере — это не мифы. Мы, правда, такие. Мы, правда, такими можем быть.

Какими? Такими. Щедрыми. Открытыми. Радушными. Сердечными. Каждый в Самаре, Казани, Саранске, Волгограде, Ростове, Сочи, Екатеринбурге мог сказать: "Государство — это я". И это была наша самоорганизация. Мы не иностранцам что-то доказываем, мы открытостью и широтой подтверждаем для себя — себя. Не стыдно за свои города и не стыдно произнести всерьез такое, казалось бы, истрепанное слово: "душевность".

Знаете, это здорово, когда по тебе судят о твоей стране. Мне нравится в центре Москвы в ответ на расспросы мексиканца в сомбреро или француженки в малиновом беретике улыбаться, подсказывать дорогу, уточнять, как пройти в Третьяковку, и снова нефальшиво и ненатужно улыбаться…

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А еще мы доказали себе другое свое качество: стойкость. Умение биться — упрямо и остервенело. Но не с другими фанами на улицах. А в честном соревновании. Не всегда технично совершенные, наши парни рубились до последнего и с шестидесятого места вырвались в восьмерку лучших. Не стыдно было уступить по пенальти после ничьей и так же не стыдно произнести стародавнее слово: "товарищество".

Знаете эти слова — коллективизм, соборность? Может быть, устаревшие, скучные и заветренные? Но вдруг они воскресли, когда весь народ охватило невероятное единение, а на поле ложились костьми и творили чудеса наши бойцы, и все вокруг стали одной командой.

Не нужно слепого упоения собой. Но лучшее, что есть и на что способны, должно быть основой нашего существования и развития.

И это не слова. Это мы. Это физиология и психология. Большое видится со стороны. Вот об этом большом, познакомившись с Россией, и говорят теперь ее гости.