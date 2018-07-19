Стоит ли слушать родителей при выборе специальности в вузе: мысли колумниста

В это время тысячи молодых людей, поддерживаемых мамами, папами, дядями и тетями, в запарке атакуют университеты, где наступила такая же жаркая пора приема абитуриентов.

Колумнист Sputnik Кыргызстан Тамара Рузиева не советует абитуриентам во всем полагаться на родителей.

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Если сами учебные заведения уже определились, сколько у них будет студентов по той или иной специальности, то многие выпускники школ еще находятся в прострации, выбирая свое будущее. Имея возможность сдать документы сразу в несколько университетов, молодые люди мечутся между приемными комиссиями, пытаясь угадать, попадут ли они туда, куда хотят, или хотя бы найти, где меньший конкурс из претендентов на студенческий билет. Порой специальности, которые они вроде бы планируют осваивать в течение ближайших лет, оказываются из совсем разных областей. При этом попробуйте у них спросить, кем они хотят стать. Многие сразу и не ответят. Им практически все равно на кого учиться. Молодежь выбирает специальность, руководствуясь самыми разными мотивами, порой далекими от их способностей, склонностей к той или иной науке и даже от желаний. Хотя некоторые со своими наклонностями до сих пор не определились.

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Одни решили пойти в тот или иной вуз по совету родителей или знакомых, кто-то за компанию с друзьями или просто потому, что куда-то легче поступить. Конечно, есть и целеустремленные ребята, выбирающие профессию вполне осознанно. Они уже со школьной скамьи решили, что именно этим будут заниматься всю жизнь. Правда, на подобное способны немногие. Для кого-то главная задача — просто попасть в вуз, чтобы порадовать папу с мамой и порисоваться перед знакомыми.

Возможно, это не так уж и катастрофично. Жизненный опыт показывает, что многие люди не сразу нашли себе дело по душе. Социологи утверждают, что более половины хоть раз в жизни кардинально меняли профессию. У меня достаточно таких знакомых, которые, имея диплом, например, по инженерной специальности, потом делали резкий вираж в жизни и начинали заниматься делом совсем далеким от квалификации, значащейся в их "корочке". Знаю физика-ядерщика, ставшего потом хорошим художником.

© Фото : Из личного архива Астамура Багапш Математик-"лягушка", или Как абхаз стал теоретиком

Школа потеряла учителей-филологов, окончивших главный университет страны с красными дипломами, а затем, переучившись на экономистов, ушедших в бухгалтерское дело. Есть у меня знакомый инженер-строитель, приложивший руку к возведению многих домов, построенных в республике, а затем ставший довольно известным журналистом. Нетрудно представить, что все эти люди, начав работать, через какое-то время поняли, что занимаются совсем не своим делом, не испытывая на работе большой радости. А без этого тяжело ежедневно ходить на службу или производство.

Когда дело тяготит, это почти пожизненная каторга, решение освободиться от которой каждый должен принимать сам. Поиск же нового дела может основываться и на более ярко проявившихся склонностях и на пришедшем, пусть и с запозданием, осознании давнего призвания. Могут, конечно, быть и более прозаические причины, связанные с необходимостью содержать семью, поиском больших денег, что не позволяла прежняя работа.

Можно ли сказать, что эти люди в свое время занимали в вузах не свои места? Были ли республикой впустую потрачены бюджетные деньги, ушедшие на их образование? Возможно. И тут возникает вполне закономерный вопрос: была ли возможность у выпускников школ попробовать "на зуб" ту или иную профессию, осознанно сделать выбор? Скорее всего нет.

Даже если школьники и пытались где-то работать, это было очень далеко от перспективной работы. Зато все знают, что хорошо быть экономистом с перспективой занять чиновничье кресло или стать фискальным работником и всех проверять, юристом — судьей, прокурором или адвокатом. Вот и отправляют родители своих отпрысков на эти специальности, которые нынче, кажется, есть во всех вузах. Кому не удается попасть на бюджет, готовы платить за контрактное обучение в надежде хоть так получить заветный диплом. Ведь перспектива иметь потом солидный доход (который не всегда соответствует зарплате) становится главным аргументом. Достаточно посмотреть, как живут эти господа, и все вопросы как-то сами собой отпадают.

Поэтому ничего удивительного в том, что абитуриенты рвутся туда, куда направляют их родители, знающие жизнь, нет. Главное, чтобы дети потом не разочаровались в этом. Ведь учеба в вузе — это только начало рабочей жизни. Той, которая должна долго-долго приносить полное удовлетворение.