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Силуэты людей, фото из архива

Найти свое предназначение: критерии, определяющие правильность направления

CC0 / gillesvt / Clock
Колумнисты
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Алина Джоис
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Колумнист Sputnik Азербайджан Алина Джоис рассказала, как понять, что вы на своем месте и строите карьеру в правильном направлении.

Тема поиска собственного предназначения и призвания нынче в большом тренде. Все ищут свой путь: ходят на тренинги, штудируют тематическую литературу, посещают психологов. Что интересно, последние, в свою очередь, имеют собственных психологов…

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Недавно я встретила знакомую, с которой мы не виделись пару лет. Стала интересоваться ее жизнью:

— Чем сейчас занимаешься?

— Ой, ты знаешь, я сейчас в поисках себя! Ушла из офиса и не жалею… Хочется найти свое предназначение.

— Пока не нашла?

— Нет, но я стараюсь. Надеюсь в скором времени определиться.

— А если вся жизнь уйдет на поиски?

— Что ты! Я же не бестолочь! Скоро пойму, что Вселенной от меня надо…

Вселенной?! От тебя?! Без комментариев.

Складывается такое впечатление, что для многих жизненное предназначение сродни тяжкому грузу. Это что-то огромное и непонятное. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Прыжок на месте — провокация. Причем за разъяснениями к стрелку не достучишься: он сидит наверху, молчит, как партизан, и предоставляет тебе полную свободу выбора.

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Лично у меня предназначение ассоциируется с легкостью и свободой. Путь, по которому идешь с радостью и желанием творить. Необязательно что-то глобальное. Не всем дано спасать мир.

Предназначение — это то, чем тебе нравится заниматься, от чего мурашки по коже. Когда делаешь и забываешь о времени, когда наспех перекусываешь и опять несешься к чему-то, внутренне ощущаешь, что это — твое.

Да, не всегда на пути все волшебно и радостно. Бывает, хочется, как тому ежику собрать узелок и уйти в туман. Всегда же есть и белые полосы, и черные, и просто время, когда ничего не происходит.

Работа — это важно, это и есть наша жизнь, один из ее аспектов. Она бывает любимой и не очень, а еще бывает призванием. Есть некие внешние критерии, помимо внутреннего ощущения, которые помогают определить, в правильном направлении движется человек или нет.

1. Экспертность

Коллеги и близкие высокого мнения о вашей работе, часто обращаются к вам за помощью и советом. Рекомендуют друзьям ваши услуги или бизнес. Словом, вы в тренде! Это когда даже именитые гуру, работающие в вашей сфере, предлагают сотрудничество и помощь в продвижении.

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Меня, например, недавно попросили вычитать книгу и дать свои рекомендации. Причем я даже не была знакома с автором книги!

2. Деньги

Для человека, занимающегося любимым делом, деньги — не самоцель. Однако если вы на "своей волне", финансы будут течь, как из рога изобилия. Причем из самых разных и непредвиденных источников.

3. Поддержка

В минуты бессилия, творческого выгорания вас всегда поддержат. Как только вы решите, что это дело не для вас и захотите оставить его, сразу появятся люди, убеждающие в обратном. Вас будут благодарить за сделанное, говорить о важности вашей деятельности и мотивировать на ее продолжение.

Я пыталась прекратить свою "писательско-копирайтерскую" карьеру раз двадцать. Но как только принимала такое решение, тут же приходили отзывы с благодарностью за мою работу или творчество. Это и мотивировало на дальнейшую деятельность.




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