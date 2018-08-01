Кубрик, которого смотрят с широко открытыми глазами

Картины Кубрика живут и пользуются неизменным успехом у зрителей, которые, в отличие от названия его последнего фильма, каждый раз смотрят киношедевры режиссера с широко открытыми глазами.

Одним из самых моих мощных кинопотрясений был фильм, демонстрировавшийся на экранах СССР в первой половине 60-х годов прошлого столетия, — "Спартак".

Уверен, что не только я, но и многие советские люди были покорены этой голливудской картиной, которая рассказывала про жизнь известного на весь мир бунтаря и гладиатора, поднявшего восстание против могущественного Рима.

Фильм завораживал своими гладиаторскими боями, показом широкомасштабных массовых сцен, сражений восставших рабов с войсками самого великого государства древности. Великолепная игра актеров Кирка Дугласа в роли Спартака, Лоренса Оливье в роли Красса, Тони Кертиса в роли Антонина, Джима Симонса, Питера Устинова, Чарльза Лоутона в образах Варинии, Лентула Батиата, Гракха сделала этот фильм, который был снят по сценарию, весьма далекому от исторической истины, почти реальной историей для мальчишек нашего поколения.

Во всех дворах, по всему необъятному Советскому Союзу мальчишки, вооружившись деревянными мечами, играли в Спартака, гремели уличные баталии, когда парнишки имитировали бои между римскими войсками и мятежными гладиаторами.

Этот фильм воспитал в целом поколении веру в идеалы дружбы, любви и свободы.

В то далекое время, меня, сражающегося в бакинском дворике в потешных гладиаторских боях мальчика, интересовала только история, рассказанная в этом фильме. Но прошло несколько лет, и я, с возросшим интересом к кинематографу, начал интересоваться историей создания этого голливудского исторического фильма.

Именно тогда я впервые услышал имя Стэнли Кубрика, который по праву является одним из самых выдающихся режиссеров мирового кинематографа и которому сегодня исполнилось бы 90 лет.

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Шло время, и я, все больше интересуясь мировым кино, вычитал в одном из журналов информацию, которая меня очень удивила. Оказалось, что Стэнли Кубрик весьма сдержанно относился к своей работе над этим грандиозным проектом Голливуда. Он считал, что, работая над этой картиной (начинал работу над фильмом другой режиссер, известный как постановщик вестернов Манн), он выполнял волю других людей и "Спартак" нельзя назвать полностью его детищем.

В этом есть большая доля правды, ибо основным лицом, руководящим процессом создания картины, был исполнитель главной роли великий Кирк Дуглас.

Но тем не менее, Кубрик блестяще справился с поставленной задачей. Фильм стал грандиозным событием для всего кинематографического мира, а тридцатидвухлетний режиссер после выхода на экраны этого исторического полотна стал одним из самых узнаваемых постановщиков мирового кино.

Сделав себя имя, Стэнли Кубрик мог себе позволить работать над кинопроектами по своему выбору. В 1962 году Кубрик переехал в Англию для съемок своего следующего фильма — "Лолита".

Первопричиной того, что съемочная группа решила снимать "Лолиту" в Туманном Альбионе, было то, что в Соединенном Королевстве была на то время более мягкая цензура, чем в США. Однако, судьбе было угодно, чтобы Кубрик поселился в Великобритании навсегда. Однако, он сохранил и гражданство США, и нью-йоркскую квартиру в районе Центрального парка.

"Лолита" стала первым фильмом Кубрика, породившим большие споры в обществе. Роман был уже печально известен как "непристойный", и Кубрик справедливо решил, что некоторые провокационные моменты в книге надо в фильме заметно приглушить и лишь намекать на интимную связь между Гумбертом и его двенадцатилетней падчерицей.

© AFP 2018 / Российские “оскары”

Актриса Сью Лайон получила за работу в этом фильме "Золотой глобус", а сама картина была номинирована на семь наград киноакадемии.

После "Лолиты" Кубрик снял "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" и "Космическая одиссея 2001 года".

В первом фильме было показано очень критическое отношение к военной политике Вашингтона. До Кубрика никто не отваживался на такой смелый поступок, но после этого фильма появилась целая череда американских антивоенных фильмов.

Что касается "Космической одиссеи 2001 года", то этот фильм стал явлением в мировом кинематографе и предтечей многих выдающихся кинокартин, заполнивших рынок научной фантастики. Великий Стивен Спилберг назвал этот фильм "Большим взрывом" поколения, сосредоточившим свое внимание на космической гонке.

Сам Кубрик считал, что его фильм становится всем тем, что зритель видит в нем. Если фильм вызывает эмоции и проникает в подсознание зрителя, если он стимулирует какие бы то ни было, пусть зачаточные, мифологические и религиозные стремления и импульсы, то это его успех. И этого режиссер в своей "Космической одиссеи 2001" добился.

Очень сильно подействовала на наше поколение культовая кинокартина-утопия "Заводной апельсин", снятая Кубриком в 1971 году по мотивам одноименного романа Энтони Берджесса. Не буду пересказывать сюжет этого творения Кубрика, но история отморозка Алекса, который после экспериментального лечения, которое подавило его агрессию, становится пай-мальчиком, потрясла все кинематографическое сообщество.

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Ма́лкольм Макда́уэлл, сыгравший главную роль в этом фильме, стал одним из востребованных актеров мирового кино, но у Кубрика после этой картины возникли проблемы. Фильм был настолько спорным и скандальным, что Кубрик после угроз убийства его и его семьи решил изъять его из показа в Великобритании.

Великий режиссер также снял картины "Барри Линдон" (это один из любимых фильмов гениального Мартина Скорсезе), "Сияние" с Джеком Николсоном, который принес студии большой коммерческий успех, "Цельнометаллическая оболочка" о войне во Вьетнаме (фильм собрал достаточно большую аудиторию) и наконец последний фильм — "С широко закрытыми глазами" с Томом Крузом и Николь Кидман.

Кубрик известен очень требовательным отношением к своей съемочной группе. Он снимал несметное количество дублей и порой в картину входила только мизерная часть отснятого материала.

Актеры называли Кубрика тираном и были недалеки от истины. Многие актеры имели большие проблемы со здоровьем во время работы над его фильмами. Том Круз нажил себе язву, снимаясь в последнем шедевре Мастера "С широко закрытыми глазами". Более того, счастливая супружеская пара Круз и Кидман вскоре после окончания съемок распалась и это во многом объясняется тем, что они после работы над картиной были морально опустошены.

Но Стэнли Кубрик относился и к себе с большой требовательностью. Он полностью отдавался своей работе. И, будучи больным на съемках "С широко закрытыми глазами", он не жалел ни себя, ни других.

Через четыре дня после окончания монтажа своей последней картины Кубрик умер во сне. Великого мастера кино не стало, но его картины живут и пользуются неизменным успехом у зрителей, которые, в отличие от названия его последнего фильма, каждый раз смотрят киношедевры Кубрика с широко открытыми глазами.