Что будет обсуждать Меркель с главами стран Южного Кавказа

Меркель выразила уверенность, что постоянные контакты между Германией с Россией сейчас крайне важны и необходимы, а также сообщила, что сразу же после встречи с Путиным намерена посетить Южный Кавказ. Есть ли связь? И если да, то какая? На эти вопросы отвечает политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

Быть ли "Мезебергскому пакту" в предместье Берлина?

Подавляющее большинство американских СМИ достаточно критично оценивают встречу Путина и Меркель в президентском дворце Мезеберг, что под Берлином.

Беспокойство аналитиков, в принципе, оправдано. Ведь никто не гарантирует, что эта встреча не завершится заключением своеобразного союза России и Германии против Соединенных Штатов, который уже назван некоторыми СМИ "Мезебергским пактом".

В публикациях отмечается и список вопросов, которые намерены обсудить лидеры двух держав. Дело в том, что наряду с Украиной (нормандская четверка), Сирией (саммит России, Германии, Франции и Турции) упоминаются также санкции против Ирана, которые американцы пытаются навязать Евросоюзу, и против которых, в первую очередь, выступают именно Германия и Франция.

По большому счету, недовольство Вашингтона поведением "младших" европейских партнеров понять можно. Выходя в одностороннем порядке из иранского "ядерного" соглашения, в Белом Доме рассчитывали на то, что не мытьем, так катаньем, не уговорами, так давлением добьются присоединения Евросоюза к жестким санкциям в отношении Ирана.

Однако этого не случилось. Европейцы рискнули пойти наперекор воле своего заокеанского партнера, который делает все возможное, чтобы увеличить американскую долю на европейском рынке энергоносителей.

Визит на Южный Кавказ в свете проблем между ЕС и США

Не исключено, что Евросоюз откажется участвовать и во втором этапе санкций против Ирана. Напомню, они касаются запрета на покупку иранских энергоносителей и начнут действовать с начала ноября текущего года.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski США готовят введение санкций против "Северного потока — 2"

В этом плане у Берлина наметилась серьезная тема для переговоров с Москвой. И дело не только в "Северном потоке – 2", который еще год тому назад стал для Вашингтона неприятным сюрпризом. Американских аналитиков гораздо больше волнует то, что в Мезеберге Путин и Меркель будут обсуждать санкции в отношении Тегерана. И тут начинается самое интересное…

Сразу же после переговоров с российским лидером Меркель совершит вояж на Южный Кавказ. 23 августа она посетит Тбилиси, 24 августа – Ереван, а 25 августа – Баку. Если кто-то скажет, что этот визит не имеет никакого отношения ни к событиям вокруг Ирана, ни к американской санкционной политике, то сильно ошибется.

И то, что в региональных и европейских масс-медиа нет практически никакой информации о цели визита германского лидера, — еще одно косвенное доказательство того, что эта поездка в регион связана именно с иранскими делами. Во всяком случае, вероятность этого более чем высока.

Германия интересуется логистическими проектами на Южном Кавказе

Дело не только в энергоносителях, ради которых канцлер вполне могла бы ограничиться визитом в Баку, ангажируя альтернативные варианты поставок в Евросоюз природного газа и нефти в обход американских санкций.

Видимо, немцев интересуют также и поставки продукции транзитом через Южный Кавказ в сторону Ирана и Персидского залива.

У опытных и дальновидных политиков (а Меркель – именно из этой плеяды) не принято складывать все яйца в одну корзину, а лишний газопровод через регион, примыкающий к нефтяным и газовым полям Каспийского бассейна, никогда не помешает.

© AFP 2018 / GEORGES GOBET МИД Абхазии об учениях НАТО и Грузии: угроза стабильности в регионе

Не помешает и автомобильная (равно как и железная) дорога, которая позволит самой развитой стране ЕС выйти к Персидскому заливу, а оттуда – на потребительские рынки Пакистана, Индии и Китая.

Конечно, подобный расклад может показаться лишь голубой мечтой, но не следует забывать, что сейчас ситуация в мире меняется ежесекундно. К примеру, кто бы мог подумать еще два года тому назад, что Германия вдруг начнет строить какие-то планы совместно с Россией в обход Соединенных Штатов? А ведь есть такая версия у американцев.

И то, что канцлера Германии во время ее турне по Южному Кавказу будет сопровождать большая группа немецких бизнесменов, может свидетельствовать о каких-то подвижках в деловых вопросах. В любом случае, посмотрим, каковы будут итоги визита Меркель и как они отразятся на дальнейшем развитии ситуации в регионе.

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