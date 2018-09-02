Мои 90-е: что было, когда не было гаджетов

Какой родитель, собирая ребенка к 1 сентября, не вспоминал с ностальгией собственные школьные годы? В беготне по магазинам канцтоваров, в процессе примерок сарафанов и белых блузок на дочку-четвероклассницу я не раз вспоминала яркие моменты своего школьного детства.

Конечно, в послевоенные годы у нас не было таких возможностей и того обилия товаров, которые есть у современных детей, но все равно наше детство было ярким.

Постеры с Ди Каприо и реакция Манту

На переменах мы не зависали в гаджетах, как современные дети, а со скоростью света неслись во двор школы, чтобы поиграть в "казаков-разбойников", "вышибалу" или "классики". А если погода не позволяла вырваться из четырех стен, мы обсуждали последние серии бразильских сериалов, обменивались постерами с изображением Ди Каприо, Наталии Орейро и очень популярных в те годы "Spice Girls" и "Backstreet Boys".

Среди животрепещущих школьных воспоминаний хранится не только запах столовских п

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS Журналы

Прыжки через козла и суровый физрук

люшек, голос любимой учительницы и экстремальные ощущения от первого побега с уроков, но и те счастливые дни, когда неожиданно объявлялся профилактический медосмотр или проведение прививок — уроки отменялись. А знаменитую реакцию Манту, я думаю, помнят все — не мочить и не чесать! И обязательно случалось так, что намочишь или поцарапаешь.

Прыжок через козла для многих был самым острым моментом обучения. Давалось это искусство не всем, и лишь особо избранные могли прыгнуть через массивный снаряд с легкостью и грацией. Помимо этого зловредного "зверя", в спортзале обитали канат, баскетбольная корзина и побитые жизнью маты, по твердости мало уступавшие камню. Всем этим заправлял физрук — суровый мужчина, не знающий слова "нет".

© Sputnik . Борис Бабанов Школьники занимаются на гимнастических снарядах на уроке физкультуры

Ну, а дома можно было смотреть подростковые сериалы про крутую заграничную школу и завистливо вздыхать.

Тамагочи, кассетный плеер и другие крутые штуки 90-х

Игрушки мы любили и берегли. Пожалуй, самые сильные эмоции вызывал "Тамагочи". Радость успеха могла за считанные минуты перерасти в слезы отчаяния и наоборот. Несмотря на то, что питомцы в тамагочи умирали чаще бабочек-однодневок, ждать очередного рождения было так интересно! Каким же он будет? По правде говоря, все зверушки были похожи на фасолину из пикселей, но ведь внешность друга — не главное!

И если "Тамагочи" не был редкостью, то вот обладателей игровой приставки или кассетного плеера знала вся школа. Батареек в плеер хватало на пару часов, но мы научились экономить — перематывали пленку в кассете вручную с помощью карандаша или ручки. Из батареек выжимали все, буквально, их мяли и даже кусали.

Труд превратил школьника в человека

Вместо физры и труда частенько полагалось работать на благо родной школы, а в один период мы даже пропалывали сорняки в Ботаническом саду. Кроме стадиона и пришкольной территории дела находились и внутри самой школы: кто помнит незабываемое мытье стен, окон и линолеума всем школьным коллективом, когда прилипшие жвачки соскабливались подручными инструментами, которые современным детям ни за что бы не дали в руки, лезвиями и перочинными ножиками. А наши родители наверняка припомнят и школьные сборы на краску и клей, а бывало, что они сами красили стены, мыли окна и укладывали этот самый линолеум.

"Морской бой" и другие тетрадные игры

Если слушать учителя сорок пять минут было не под силу, мы занимали свои руки и разум тетрадными играми. Самой распространенной и любимой был «Морской бой». Помните пробегающий шепот по классу: "Е-пять — мимо!" "Б-семь — ранил?". А еще были крестики-нолики, расписные косички на полях и, конечно же, анкеты. Анкета была святыней и трепетно хранилась всеми девочками без исключений. Ее должны были заполнить все одноклассники и дети из параллельных классов, поэтому мы очень старались придумать какие-нибудь необычные вопросы — такие, которые покажут нас с лучшей стороны. И все равно вопросник был у всех как под копирку.

А нашим первый чатом была переписка на парте: знакомства, шутки, слова песен и веселые картинки. Правда, чистить кэш приходилось вручную — тряпкой и порошком "Пемолюкс".

Неповторимый вкус сосисок в тесте и школьные дискотеки. Это современным школьникам повезло питаться полноценными обедами в столовой с борщом и голубцами. А у нас были булочки, сочники и невероятно вкусные сосиски в тесте.

Я даже как-то пробовала испечь это блюдо дома — все равно получается не так, как в школьном буфете. Даже если для вкуса тесто замесить на молоке и яйцах, к сожалению, щепотку детства уже не досыпать!

Школьная дискотека — событие, которое начинали обсуждать задолго: что надеть, с кем пойти и потом еще на месяц разговоров о том, кто кого пригласил на "медляк" и какой тайный смысл в этом виделся.

Самые лучшие учителя

Наверное, все взрослые помнят и передают из уст в уста коронные фразы, брошенные любимыми преподавателями, шутят их шутками и спорят их аргументами. У нас любимых учителей было столько, что таких шуток и фраз наберется как минимум на книгу толщиной с "Войну и мир". В те сложные послевоенные годы наши учителя, несмотря ни на что, сумели подготовить нас к старту перед самостоятельной жизнью, когда нужно самим учиться принимать решения, брать на себя ответственность, отвергать неприемлемое и сопротивляться непредвиденному. Конечно, мы тогда совсем не думали обо всем этом, у нас была своя школьная жизнь, и мы в ней были единым сплоченным организмом. Мы просто беззаботно жили — учились, общались, веселились и старались быть послушными.

Давайте бережно хранить школьные воспоминания!