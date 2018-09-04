Макрон "помечтал" за Путина и запутался

Эммануэль Макрон желает сближения с Москвой, но действует пока слишком скомканно: то призывает к стратегическому партнерству, то утверждает, что Кремль хочет разрушить Евросоюз. О том, как быть президенту Франции, рассуждает колумнист Игорь Гашков.

Как похолодание между США и ЕС сказывается на отношениях России и Франции, в материале РИА Новости.

Макрон меняет тон

2 сентября в эфире шведского телевидения президент Франции назвал российского лидера важным для себя собеседником, однако акцент сделал не на этом. "Я уважаю Владимира Путина. И я — один из тех, кто считает, что мы должны по-новому подходить к проблемам безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии. Но мечта Путина — демонтировать ЕС", — заявил он в интервью программе Agenda.

Неделю назад Макрон усматривал в российско-французских отношениях другие перспективы. На встрече с послами президент призвал ЕС к "стратегическому партнерству" с Россией. "Речь не идет о присоединении, но <…> необходимо пристегнуть Москву к Европе, поскольку история России, как и Турции, тесно связана с историей Европы. И нам нужно вместе создавать будущее", — пояснил Макрон.

© Sputnik . Алексей Витвицкий Саммит НАТО в Брюсселе. День первый

Спустя несколько дней, во время визита в Данию, французский лидер дал понять, что видит в Москве одну из альтернатив Вашингтону: "Евросоюз не может больше передоверять свою безопасность США. Нам самим следует принять на себя ответственность, чтобы гарантировать суверенитет". И предложил приступить к "исчерпывающему обсуждению" этой темы "со всеми партнерами ЕС, а значит, и с Россией тоже".

© AFP 2018 / Joel Saget Франция вводит в стране цензуру: почему Макрон боится RT и Sputnik

На этом фоне СМИ сообщили о приглашении, которое Макрон направил российскому лидеру, — посетить Францию в день столетия окончания Первой мировой войны, 11 ноября 2018 года.

Отвернулись от Трампа

У отношений Кремля с командой Макрона был низкий старт. В первой половине 2017-го помощники будущего президента Франции обвинили "русских хакеров" во взломе компьютеров, принадлежащих движению макронистов "Республика, вперед!". Позже выяснилось, что кибератаки проводились в основном с территории Украины, а выложенная в Сеть перед выборами переписка не содержала никакого компромата. Однако "осадок остался", поэтому после первой личной встречи с Путиным в мае 2017-го Макрон заявил, что поднимал вопрос "русского вмешательства" во французские выборы и выразил свое недовольство.

Тем не менее Париж быстро забыл про "виртуальную руку" Москвы. И даже изменил подход к сирийскому кризису: уход Башара Асада перестал быть для Макрона необходимым условием мирного урегулирования. Между Кремлем и Елисейским дворцом обозначилась общая прагматическая повестка.

© Sputnik . Алексей Никольский Президент РФ В. Путин встретился с президентом Франции Э. Макроном

В этом году политическая конъюнктура еще немного подтолкнула Париж в сторону Москвы. Из-за американских пошлин на сталь и алюминий между ЕС и Вашингтоном разгоралась торговая война. Лидеры Франции и Германии попытались улучшить отношения с Кремлем. В мае Ангела Меркель и Эммануэль Макрон посетили Россию. А в июле президент Франции побывал в Санкт-Петербурге на полуфинале чемпионата мира по футболу. Англичане тоже вышли в полуфинал, но из Лондона официальные лица не приехали.

© Sputnik . Сергей Гунеев Макрон высказался против переговоров между ЕС и США по торговому соглашению

При этом еще в начале года Париж делал ставку на выстраивание личной дружбы Макрона с Дональдом Трампом: этот альянс должен был сменить трансатлантическую связку "Обама — Меркель". Однако визит Макрона в Вашингтон завершился провалом. И раздраженный французский лидер позволил себе выпады против США.

Пройдут проверку на память

Пока неясно, насколько далеко Париж готов зайти в поисках понимающего собеседника на востоке. "Макрон приучил нас к заявлениям, за которыми не следует ничего. К таким, которые ничем не отличаются от простых формальностей. Поэтому я чрезвычайно скептичен в отношении того, что он говорит", — прокомментировал ситуацию в интервью Sputnik France политолог Ксавье Моро. По его словам, Франция могла бы начать отношения с Россией с чистого листа, но для этого необходимо отменить санкции. "А в том, что касается дипломатии как на европейском уровне, так и на российском направлении, Макрон не показал себя человеком, способным к революционным прорывам", — считает Моро.

© Sputnik . Михаил Климентьев Макрон признал незаменимую роль России на мировой арене

Французский советолог Пьер Лорен, также давший интервью Sputnik France, полагает, что стремление Макрона укрепить российское направление своей политики пройдет испытание на прочность во время торжеств 11 ноября, гостем которых может стать Владимир Путин. "Думаю, на этом празднике стоит обратить внимание, отметит ли Париж подвиги русских войск в той войне или нет", — говорит Лорен.

В Кремле рассчитывают на добрую волю Франции. "Я могу сказать сразу, что в плане уважения президент абсолютно отвечает взаимностью, — подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Действительно, у президента Владимира Путина установились очень конструктивные рабочие отношения, в том числе добрые личные отношения, что помогает им обсуждать достаточно острые темы и вопросы, по которым страны не скрывая заявляют о своем несогласии и расхождении в подходах. Иногда причем диаметрально противоположном".