Нам грозит "заговор рыцарей Истины". Они не пожалеют ни Европы, ни России

Букеровская лауреатка Пэт Баркер переписала "Илиаду". Обновленный эпос называется "Молчание девчат", и главной героиней его становится некая Брисеида — в оригинальной версии Гомера троянская женщина-трофей, из-за которой у Ахиллеса завязывается конфликт с главкомом греков и которая в конце, после гибели Ахиллеса, его оплакивает.

Виктор Мараховский, РИА Новости

Вообще, у шовиниста Гомера все женские персонажи — от Елены до Андромахи — не занимают должного места. Они беспомощны на фоне героев-мужланов, и злая их бабья доля, в общем, состоит в том, чтобы бояться, стенать и оплакивать.

Поскольку данный подход решительно устарел — современному читателю нужен пересказ, в котором все расставлено по-новому.

И это только часть тренда, отмечает Би-би-си. Сейчас масскульт активно обновляет античное наследие. Например, недавно вышел мини-сериал про Трою, который активно хвалят, ведь Елена Прекрасная становится там "не пассивной жертвой, а активной героиней".

А еще одна писательница переписала "Антигону", перенеся в нее актуальные проблемы Британии и Пакистана.

А еще одна писательница наконец-то сделала то, чего давно ждали все поклонницы слэша: издала роман "Песнь Ахиллеса", в которой заставила героя открыто взаимоопыляться с Патроклом.

…Вроде бы ничего принципиально нового. Как отмечают защитники тенденции, переосмысливать античные сюжеты мировая культура начала не вчера. Разного рода пересочинения под актуальные реалии тянутся с времен, сегодня уже тоже являющихся древними.

© Фото : Marie-Lan Nguyen Бюст Гомера в Лувре

Все это так. Но есть один нюанс.

Когда Гомера "пересочиняли" Вергилий, Чосер или Шекспир, и даже когда по нему снимали голливудские "пеплумы" 1950-х — авторы всегда были твердо уверены: читатель (зритель) худо-бедно знаком с оригиналом. То есть он в курсе, "что там было у Гомера" на самом деле.

Сейчас же читатели и зрители обновленных версий Троянской войны надежно изолированы от собственно эпоса. Искренне полагая, будто они знакомы с одной из главных человеческих историй, они являются носителями конъюнктурных поделок, ничего общего с ней не имеющих. Зато идеологически верных. Сам же Гомер по факту оказывается под негласной цензурой.

Что интересно. Как начинают обнаруживать в развитых странах, это "отключение от реалий" становится проблемой. Потому что (казалось бы, отстаивая все передовое и светлое от древнего и темного), оказывается, волочит общества к катастрофам.

Французское издание Atlantico публикует колонку, в которой главной проблемой современности в Европе и США называется не "битва между правыми и левыми". И не "битва между элитариями и популистами". А битва между так называемыми "греками" и "римлянами" в трактовке известного финансиста и писателя Нассима Николая Талеба.

© Sputnik . Кирилл Каллиников Форум "Synergy Global Forum"

О чем речь. Талеб определил условных "греков" (никакого отношения к собственно грекам, естественно) как тех, для кого теория выше практики, а "римлян" — как чистых практиков и циничных любителей здравого смысла.

Так вот, по версии Atlantico, современный Запад испытывает жесточайшую нехватку именно "римлян", поскольку не только вся культура, но и все приличные места и функции принятия решений в политике захвачены "греками"-идеологами.

Это легко проследить, скажем, на примере массовой иммиграции африканцев и азиатов в западные страны. Изначально, десятилетия назад, ей открыли дорогу по соображениям, казавшимся и здравыми, и возвышенными.

Во-первых, стареющему Западу требовалась молодая кровь. Во-вторых, свободный Запад должен был дать приют жителям несвободного Юга и Востока, стремившимся к свободе.

Однако после десятилетий практики реалии изменились. То, что казалось решением старой проблемы, само стало проблемой (притом что старая — а именно потребность "белых стран" в молодом населении — никуда не делась).

И ужас в том, что сейчас в Европе по этому поводу схлестнулись два лагеря "греков". Один из них (правящие идеологи-гуманисты) отрицает наличие новой проблемы, а второй (популисты-антииммигранты) игнорирует старую. И оба лагеря справедливо обвиняют друг дружку в отрыве от действительности. И оба при этом успешно затыкают прагматиков-"римлян" в своих странах. В итоге в Европе образовалось два полюса, одинаково далеких от здравомыслия: Швеция, которая пускает кого попало и содержит анклавы диких бородачей с гаремами, и Венгрия, куда кого попало не пускают и где средний возраст женщин уже под 45.

© AFP 2018 / Vladimir Simicek Беженцы в очереди на границе между Венгрией и Австрией

Все это, констатирует Atlantico, следствие доминирования идеологов над реальностью. Которая в ответ мстит накоплением годами не решаемых проблем, которые тут и там прорываются катаклизмами.

А теперь — самое главное.

Среди безусловно перезревших проблем, вызванных идеями конца XX века, имеется такая вещь, как "свобода слова в интернете". Что с ней делать — сейчас обсуждают все, от функционеров китайской компартии до ЛГБТ-редакторов популярных британских СМИ. Потому что все уже столкнулись с последствиями неконтролируемого распространения по медиасфере, скажем так, нестандартных мнений и сообщений.

И все, что характерно, приходят к одному выводу: свободу надо прикрутить.

Буквально только что руководители ведущих СМИ Великобритании обратились к правительству с призывом создать "особый контролирующий орган", который бы "препятствовал распространению фейковых новостей, травле и другим злоупотреблениям в социальных сетях Facebook и Twitter".

Заметьте — цензура, по мнению ведущих СМИ старейшей страны свобод, нужна не только для борьбы с "фейками", то есть ложью. Для борьбы с неправильным поведением граждан она тоже нужна.

На всякий случай: в Великобритании за посты в интернете за год и так уже арестовывают по несколько тысяч человек. По сравнению с этим числом ужасная репрессивная политика России в отношении юзеров выглядит невинной игрой в крысу.

Но вот в чем фокус. Решение этой проблемы тоже зависит строго от того, кто за него берется, — идеолог или практик.

Практик, грубо говоря, заботится о том, чтобы граждане не теряли берегов. И потому руководствуется здравым смыслом. Например, тот, кто призывает идти завтра сжигать представителей власти, скорее всего, должен уехать туда, где мобилы отнимают при проверках. А, скажем, "графиня Леруа де Мерлен", распространив фейк о девушке, сожженной ватными фанатами, всего лишь под давлением общественности лишается поста в торговой сети.

Если же за проблему берется идеолог, то есть грек в дурном смысле, он начинает продвигать принцип. И вот тут-то начинается жестокая жесть. Потому что он, как британские СМИ, заботится о торжестве единственно верной версии реальности — своей.

Что случается, когда за дело берутся рыцари принципов, можно тоже проиллюстрировать на примере книжек. Главный книжный скандал последних месяцев в нашей стране случился буквально на днях. Собравшись в доверительной обстановке в городе Санкт-Петербурге, видные литераторы и критики констатировали, что в русской фантастике царит откровенная "вата".

И было найдено решение: не только обрушиться на всяких "дивовых и лукьяненко" с повсеместной ураганной критикой, но и давить на издателей по всему миру, чтобы раздавить нерукопожатную фантастику в зародыше.

Писатели О. Дивов и С. Лукьяненко по данному поводу выразили здоровое офигение, а между тем удивляться нечему. Просто мы с вами слишком давно живем при "безыдейном путинском режиме" — глубоко "римском" по природе. И уже забыли, что такое жить под настоящим прессингом Передовых и Верных Идей.

И, честно говоря, вспоминать не хочется.

© Sputnik . Антон Денисов На ВВЦ открылась Международная книжная ярмарка-2008

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