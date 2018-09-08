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Девушка за компьютером

Какие категории пользователей есть в Сети: найдите себя

CC0
Колумнисты
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Бакыт Толканов
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Одни юзеры публикуют только фото с вечеринок, других хлебом не корми — дай поспорить и "повоевать"... Колумнист Бакыт Толканов для Sputnik провел анализ пользователей Сети.

Многие жители Абхазии проводят в онлайне больше времени, чем в "реале". Колумнист Sputnik Кыргызстан по стилю поведения разделил пользователей мировой паутины на насколько категорий. 

Модель

Главная задача — соблюсти на снимке "баланс" между телом и местом, где он сделан. Если локация крутая, ее на фотографии будет больше, если нет — приоритет отдается лице и фигуре. Цензура при отборе "фоточек" похлеще, чем в СМИ Северной Кореи. Целевая аудитория — дамские угодники.

Умная модель
Социальная сеть Фейсбук
CC0 / geralt
Желчная колонка о желчи

Следующая стадия эволюции модели. Сопровождает фото постом философского содержания, призывая бороться с комплексами/бросить нудную работу/"не жить с козлами". Как правило, снимок и текст не имеют ничего общего, однако "легкий налет интеллекта" помогает сформировать положительный имидж, считают умные модели. Целевая аудитория — те же дамские угодники. Хотя иногда "умняшки" пишут: "Соцсети не место для знакомства".

Суперхозяйка

Такие девушки умеют отлично готовить плов, самсы и лазанью — во всяком случае, об этом свидетельствуют их аккаунты. Большинство лайков и комментариев под фото с едой принадлежат мужчинам, женщины по неизвестной причине ведут себя гораздо сдержаннее.

Дамские угодники

Лайкают публикации каждой симпатичной девушки. Если она не просто симпатичная, а красавица, еще и оставляют комментарии. Пишут обычно либо просто "красотка", либо сложносоставные комплименты, которые теоретически позволяют завоевать даже "Мисс Галактика". Примечание: не путать со следующей категорией.

Работа за компьютером
© Sputnik . Ruslan Krivobok
"Диванные войска". Не путать с народом

Онлайн-мачо

Наследники Казановы, Дон Жуана и героев Александра Панкратова-Черного. Соцсети для них — очередная площадка для знакомства с девушками. Как правило, страдают от онлайн-мачо первые две категории пользователей, и это становится причиной появления постов "соцсети не место для знакомства".

Диванный эксперт

Спектр его знаний чрезвычайно широк. Обычно он лучше Давида де Хеа знает, как отбивать пенальти, лучше Месси — как забивать голы, лучше Гвардиолы — как тренировать. Знаток внешней и внутренней политики стран, к тому же имеет достаточно оснований рассуждать о недостатках истребителей пятого поколения.

Спортсмены

"Спортзал — наш дом родной". Снимками отличной фигуры и накачанных мышц они способны вогнать в депрессию всех своих френдов. В остальном безобидные люди, разве что время от времени выкладывают статьи "10 секретов питания, помогающего быстро накачать мышцы" и "Один бургер".

Кубик с изображением замка на компьютерной клавиатуре
© Fotolia / Gajus
Жизнь и смерть в онлайне

Тусовщики и тусовщицы

Присутствуют как на открытии ресторана, где денег на обед не хватит даже британской королеве, так и на "презентации" пивнушки. Регулярно публикуют фото со всех тусовок, но преимущественно только в начальной стадии. Как эти герои выглядели в разгар или в конце вечеринки, можно только догадываться.

Блогеры

Любят создавать свои тренды, но чаще "ловят хайп" на чужих. Между блогерами случаются войны, когда они пишут посты с обвинениями в адрес друг друга. Правда, большинство пользователей относятся к этому равнодушно.

Получатели "гуманитарных лайков"

Начинающие или неудачливые блогеры. Часто имеют немного читателей, поэтому друзья ставят им "гуманитарные лайки", следуя принципу "человек старался, писал, а от меня не убудет".

Благотворители

Услышав о расходах на рекордный бешбармак, заявляют, что лучше было направить деньги на благотворительность. Иногда не вчитываются в тексты и пишут что-то, что приводит к конфузу. Например, для некоторых неприемлемо, что Нацбанк уничтожает ветхие сомы: дескать, лучше перечислять их на помощь малоимущим и увеличение пенсий. При этом благотворителей не смущает главная опасность инфляции: на большее количество денег удастся купить прежнее количество продуктов.

Лайки
CC0
Отношения по-абхазски: поставь мне "лайк" и укради

Вегетарианцы

Утверждают, что не едят мясо. Если это девушки, их активно лайкает третья категория юзеров, которая, правда, не отказывается от своих мясных предпочтений.

Политические подкованные

В отличие от предыдущей категории — хищники. С удовольствием участвуют в обсуждениях, любят доказать незнание коллегами какого-либо вопроса. Отличаются от диванных экспертов более узкой специализацией.

Бывшие чиновники

Некогда яркие звезды на небосклоне отечественной политики. Периодически спорят между собой, ностальгируя по тем временам, когда делали это в стенах Жогорку Кенеша, а не на просторах Интернета. Но, как правило, корректны друг с другом.

Человек-мессенджер

Соцсети нужны ему только для переписки, для него это разновидность почты. Однако чаще всего такие пользователи быстро переходят в другие категории.

Малоактивные, но внимательные

Есть немало пользователей, которые редко комментируют и лайкают чужие посты, но при этом обычно в курсе всех трендов.



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