Какие категории пользователей есть в Сети: найдите себя

Одни юзеры публикуют только фото с вечеринок, других хлебом не корми — дай поспорить и "повоевать"... Колумнист Бакыт Толканов для Sputnik провел анализ пользователей Сети.

Многие жители Абхазии проводят в онлайне больше времени, чем в "реале". Колумнист Sputnik Кыргызстан по стилю поведения разделил пользователей мировой паутины на насколько категорий.

Модель

Главная задача — соблюсти на снимке "баланс" между телом и местом, где он сделан. Если локация крутая, ее на фотографии будет больше, если нет — приоритет отдается лице и фигуре. Цензура при отборе "фоточек" похлеще, чем в СМИ Северной Кореи. Целевая аудитория — дамские угодники.

Следующая стадия эволюции модели. Сопровождает фото постом философского содержания, призывая бороться с комплексами/бросить нудную работу/"не жить с козлами". Как правило, снимок и текст не имеют ничего общего, однако "легкий налет интеллекта" помогает сформировать положительный имидж, считают умные модели. Целевая аудитория — те же дамские угодники. Хотя иногда "умняшки" пишут: "Соцсети не место для знакомства".

Суперхозяйка

Такие девушки умеют отлично готовить плов, самсы и лазанью — во всяком случае, об этом свидетельствуют их аккаунты. Большинство лайков и комментариев под фото с едой принадлежат мужчинам, женщины по неизвестной причине ведут себя гораздо сдержаннее.

Дамские угодники

Лайкают публикации каждой симпатичной девушки. Если она не просто симпатичная, а красавица, еще и оставляют комментарии. Пишут обычно либо просто "красотка", либо сложносоставные комплименты, которые теоретически позволяют завоевать даже "Мисс Галактика". Примечание: не путать со следующей категорией.

© Sputnik . Ruslan Krivobok "Диванные войска". Не путать с народом

Онлайн-мачо

Наследники Казановы, Дон Жуана и героев Александра Панкратова-Черного. Соцсети для них — очередная площадка для знакомства с девушками. Как правило, страдают от онлайн-мачо первые две категории пользователей, и это становится причиной появления постов "соцсети не место для знакомства".

Диванный эксперт

Спектр его знаний чрезвычайно широк. Обычно он лучше Давида де Хеа знает, как отбивать пенальти, лучше Месси — как забивать голы, лучше Гвардиолы — как тренировать. Знаток внешней и внутренней политики стран, к тому же имеет достаточно оснований рассуждать о недостатках истребителей пятого поколения.

Спортсмены

"Спортзал — наш дом родной". Снимками отличной фигуры и накачанных мышц они способны вогнать в депрессию всех своих френдов. В остальном безобидные люди, разве что время от времени выкладывают статьи "10 секретов питания, помогающего быстро накачать мышцы" и "Один бургер".

© Fotolia / Gajus Жизнь и смерть в онлайне

Тусовщики и тусовщицы

Присутствуют как на открытии ресторана, где денег на обед не хватит даже британской королеве, так и на "презентации" пивнушки. Регулярно публикуют фото со всех тусовок, но преимущественно только в начальной стадии. Как эти герои выглядели в разгар или в конце вечеринки, можно только догадываться.

Блогеры

Любят создавать свои тренды, но чаще "ловят хайп" на чужих. Между блогерами случаются войны, когда они пишут посты с обвинениями в адрес друг друга. Правда, большинство пользователей относятся к этому равнодушно.

Получатели "гуманитарных лайков"

Начинающие или неудачливые блогеры. Часто имеют немного читателей, поэтому друзья ставят им "гуманитарные лайки", следуя принципу "человек старался, писал, а от меня не убудет".

Благотворители

Услышав о расходах на рекордный бешбармак, заявляют, что лучше было направить деньги на благотворительность. Иногда не вчитываются в тексты и пишут что-то, что приводит к конфузу. Например, для некоторых неприемлемо, что Нацбанк уничтожает ветхие сомы: дескать, лучше перечислять их на помощь малоимущим и увеличение пенсий. При этом благотворителей не смущает главная опасность инфляции: на большее количество денег удастся купить прежнее количество продуктов.

Вегетарианцы

Утверждают, что не едят мясо. Если это девушки, их активно лайкает третья категория юзеров, которая, правда, не отказывается от своих мясных предпочтений.

Политические подкованные

В отличие от предыдущей категории — хищники. С удовольствием участвуют в обсуждениях, любят доказать незнание коллегами какого-либо вопроса. Отличаются от диванных экспертов более узкой специализацией.

Бывшие чиновники

Некогда яркие звезды на небосклоне отечественной политики. Периодически спорят между собой, ностальгируя по тем временам, когда делали это в стенах Жогорку Кенеша, а не на просторах Интернета. Но, как правило, корректны друг с другом.

Человек-мессенджер

Соцсети нужны ему только для переписки, для него это разновидность почты. Однако чаще всего такие пользователи быстро переходят в другие категории.

Малоактивные, но внимательные

Есть немало пользователей, которые редко комментируют и лайкают чужие посты, но при этом обычно в курсе всех трендов.