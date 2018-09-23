После Ил-20: Израилю придется доказать, что он ценит российские жизни

Однако большая ошибка считать, что это значит "что делать, бывает, ни к кому нет претензий". Напротив. Это — как раз тот случай, когда предельно актуальна фраза отечественного деятеля Л. М. Кагановича: "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность". Поскольку в данном случае речь идет, во-первых, о пятнадцати наших погибших военнослужащих. Во-вторых — о том, на каком фоне и почему цепочка случайностей стала возможной. А в-третьих — о том, что предстоит подобные случайности впредь исключить навсегда, пишет автор РИА Новости Виктор Мараховский.

© Sputnik . Стрингер Минобороны России раскрыло обстоятельства гибели Ил-20 в Сирии

И именно поэтому позиция, публично высказываемая Израилем — сводящаяся к доказательствам тезиса "сирийцы беспорядочно стреляли и вообще не умеют обращаться с ПВО, все претензии к ним", — выглядит неприемлемо не только для России. Но и в первую очередь — для самого Израиля.

Тут вот в чем вся штука. В сирийской войне, которая вообще является наглядной иллюстрацией парадоксальности нашего мира, непосредственно участвуют несколько сильнейших военных машин планеты и каждая преследует цели, противоположные целям какой-нибудь другой. Но при этом число погибших среди военнослужащих этих военных держав крайне ограничено. Все знают, как был достигнут этот баланс: благодаря скрупулезной и жесточайшей системе координации и взаимных договоренностей, модератором которой выступает Россия. Сирийская война — это, пожалуй, самая "задипломатизированная" и подчиненная правилам война в новейшей истории.

При этом Россия стала "модератором войны" не только потому, что именно с ее помощью сирийское государство отменило свой смертный приговор и отбивает у банд метр за метром свою территорию. Но и потому, что, в отличие от усиленно набивавшихся в арбитры Штатов, Россия действительно изучает, осознает и учитывает суверенитет и интересы участников.

В том числе и интересы Израиля. Список случаев, когда Россия шла еврейскому государству навстречу, в последние дни неоднократно озвучивался: это и посредничество в выводе проиранских сил (именуемых в Израиле "боевиками") из районов вблизи израильской территории. И отказ от уже заключенной сделки о поставке Сирии систем С-300 на полмиллиарда долларов, поскольку радиус действия системы накрывал всю израильскую территорию. Список длинный. Россия вполне на деле показывала, что отношениями с Израилем дорожит и понимает его положение. Ведь что такое находиться в кругу заклятых друзей, страдать от террористического подполья и постоянно читать о том, какое ты зло, Израиль России может не объяснять.

Однако это уважение и понимание интересов в принципе не может быть односторонним. В одностороннем режиме оно просто не работает, и лишь вопрос времени, когда отсутствие двустороннего и равного соблюдения правил нанесет ущерб самому же нарушителю.

Тут стоит заметить следующее. Вооруженные силы США, как бы глобального конкурента и официального противника России, находящегося с ней в ужасных отношениях, соблюдают правила сирийской войны весьма жестко и координируют свои действия с российскими коллегами.

А вот Вооруженные силы обороны Израиля, не являющегося противником России и находящегося с ней в добрых и конструктивных отношениях, по какой-то таинственной причине до сего дня позволяли себе то, чего не позволяла себе ядерная сверхдержава. Например, извещать российскую сторону об одной операции на сирийской территории из десяти. Или, как в случае со злосчастным налетом на Латакию, — извещать об операции за одну минуту (!) до начала налета.

Результатом стала та самая трагическая цепочка, в конце которой находится гибель российских солдат.

И поскольку это уже произошло, доказывать "во всем виноваты неправильно стрелявшие сирийцы" просто неуместно и не о том. Потому что цель околовоенной дипломатии состояла изначально именно в том, чтобы была обеспечена безопасность военнослужащих государств, действующих в регионе. И предполагалось, что эту безопасность будут обеспечивать все участвующие в дипломатии стороны.

Израиль сейчас по факту выбирает из двух простых вариантов. Либо он берет на себя обязательства и принимает ответственность за то, чтобы трагических случайностей с российскими самолетами в связи с его операциями впредь не происходило. Либо он отказывается принимать на себя ответственность — и тем самым перекладывает на Россию обязанность полностью обеспечивать безопасность своих солдат, не полагаясь ни на какие договоренности с ним. Какими методами это возможно сделать, отчасти очевидно — например, мы много читали о том, что у сирийских союзников недостаточно продвинутое ПВО. Что ж, это тот случай, когда Россия безусловно может помочь.

Есть мнение, что такое развитие событий Израилю не вполне понравится. И поэтому для него критически важно разъяснить собственным военным, что нужно беречь российские жизни и всячески избегать комбинаций, ставящих их под угрозу, даже если эти комбинации остроумно-ловкие и за них потом в соцсетях поставят много лайков.

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