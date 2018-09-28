Месть за гибель семьи: новая экранизация душераздирающей истории об ошибке диспетчера

1 июля 2002 года в авиакатастрофе над Боденским озером погибла вся его семья. А в 2004 году Калоев разыскал и убил авиадиспетчера Петера Нильсена, допустившего столкновение пассажирского лайнера "Башкирских авиалиний" и грузового "Боинга".

Столкновение цивилизаций

История Виталия Калоева уже переносилась на экран и в документальных фильмах, и в голливудском "Последствии", где строителя из Владикавказа сыграл Арнольд Шварценеггер.

Фильм со Шварценеггером был откровенно плох. Мало того, что существенно отличалась от действительности канва событий, так еще и кумир многих советских детств Арнольд Шварценеггер предстал злобным неандертальцем. А подлинным героем фильма был диспетчер. Во всяком случае, он тоже страдал!

Фильм "Непрощенный" Сарика Андреасяна — это новая версия истории Виталия Калоева, но уже с российской стороны. И в этой версии Калоева играет Дмитрий Нагиев.

Сарик Андреасян долгое время был известен как создатель незамысловатых комедий. Однако в 2015 году он снял трагический фильм "Землетрясение". Фильм даже выдвигался на "Оскар" от Армении, однако не был допущен из-за значительного участия в проекте российской стороны.

"Непрощенный" — достаточно подробный и реалистический рассказ как о трагедии над Боденским озером, так и о последовавшем возмездии. Практически документальная хроника этой истории. Интерес к фильму может быть не только эмоциональным, но и фактологическим. Четко, с мотивами и причинами, показано, как созревало возмездие, какие движения души и стечения обстоятельств привели Калоева к решению о возмездии.

Это фильм о том, что Виталий Калоев — не хотел убивать, не лелеял месть. Он действительно хотел только, чтобы авиакомпания извинилась перед людьми, чьи родственники погибли.

Еще в фильме ненавязчиво транслируется мысль о том, что никакими деньгами пожар трагедии не затушишь. Фактически зрителям показали конфликт западного сознания и постсоветского. Кинематографическим европейцам, например, непонятно: почему это Виталий Калоев не хочет брать денег? Почему не торгуется за компенсацию? И там, где драму могли бы смягчить простые, искренние слова — они не звучат. И льется кровь. Такое вот столкновение цивилизаций.

Кроме шуток

Думаю, небольшой пересказ первой сцены не будет спойлером. Она происходит на стройке, где Калоев скандалит со строителями — ему не нравятся балки, которые они установили в конструкции. "Могут погибнуть люди!" — говорит герой Нагиева. Ему удается переспорить алчных подрядчиков. Те уходят посрамленные.

И вот тут-то Нагиев заговорщически усмехается своему приятелю, величественная маска будущего трагического героя трескается и зритель может перевести дух. Потому что герой Дмитрия Нагиева — все-таки человек, а не слезливая ходульная, как получилось у Шварценеггера.

Дмитрий Нагиев сыграл отлично. Я, честно сказать, не ожидал. В какой-то момент я перестал идентифицировать его как известного шоумена, поверил его герою. Перестал ждать, что сейчас проклюнется прапорщик Задов, или физрук, или Петя Васютин из фильма "Самый лучший день".

И вот, без единого гэга Нагиев вдруг создал выпуклый, запоминающийся и достоверный человеческий образ. Большое достижение, кроме шуток

Светлая печаль

Со сценарием фильму повезло, чувствуется и мастерство рассказчиков. Известная история временами захватывает дух. И думаешь: "Да неужели так было? Что там дальше?". Этот трагический фильм очень динамичен и энергетически насыщен.

Зрителей может отпугнуть то, что фильм — тяжелый. Но скажу одну вещь: очень тяжелым был фильм с Арнольдом Шварценеггером. В силу халтурности, в первую очередь.

А "Непрощенный" — более тонкий продукт. Не хочешь, а в глазах защипает. Но важно, что на душе после просмотра не тяжело и не муторно. Наоборот, думаешь: "А жизнь-то продолжается".