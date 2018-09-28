Месть за гибель семьи: новая экранизация душераздирающей истории об ошибке диспетчера

Столкновение цивилизаций
История Виталия Калоева уже переносилась на экран и в документальных фильмах, и в голливудском "Последствии", где строителя из Владикавказа сыграл Арнольд Шварценеггер.
Фильм со Шварценеггером был откровенно плох. Мало того, что существенно отличалась от действительности канва событий, так еще и кумир многих советских детств Арнольд Шварценеггер предстал злобным неандертальцем. А подлинным героем фильма был диспетчер. Во всяком случае, он тоже страдал!
Фильм "Непрощенный" Сарика Андреасяна — это новая версия истории Виталия Калоева, но уже с российской стороны. И в этой версии Калоева играет Дмитрий Нагиев.
Сарик Андреасян долгое время был известен как создатель незамысловатых комедий. Однако в 2015 году он снял трагический фильм "Землетрясение". Фильм даже выдвигался на "Оскар" от Армении, однако не был допущен из-за значительного участия в проекте российской стороны.
"Непрощенный" — достаточно подробный и реалистический рассказ как о трагедии над Боденским озером, так и о последовавшем возмездии. Практически документальная хроника этой истории. Интерес к фильму может быть не только эмоциональным, но и фактологическим. Четко, с мотивами и причинами, показано, как созревало возмездие, какие движения души и стечения обстоятельств привели Калоева к решению о возмездии.
Это фильм о том, что Виталий Калоев — не хотел убивать, не лелеял месть. Он действительно хотел только, чтобы авиакомпания извинилась перед людьми, чьи родственники погибли.
Еще в фильме ненавязчиво транслируется мысль о том, что никакими деньгами пожар трагедии не затушишь. Фактически зрителям показали конфликт западного сознания и постсоветского. Кинематографическим европейцам, например, непонятно: почему это Виталий Калоев не хочет брать денег? Почему не торгуется за компенсацию? И там, где драму могли бы смягчить простые, искренние слова — они не звучат. И льется кровь. Такое вот столкновение цивилизаций.
Кроме шуток
Думаю, небольшой пересказ первой сцены не будет спойлером. Она происходит на стройке, где Калоев скандалит со строителями — ему не нравятся балки, которые они установили в конструкции. "Могут погибнуть люди!" — говорит герой Нагиева. Ему удается переспорить алчных подрядчиков. Те уходят посрамленные.
И вот тут-то Нагиев заговорщически усмехается своему приятелю, величественная маска будущего трагического героя трескается и зритель может перевести дух. Потому что герой Дмитрия Нагиева — все-таки человек, а не слезливая ходульная, как получилось у Шварценеггера.
Дмитрий Нагиев сыграл отлично. Я, честно сказать, не ожидал. В какой-то момент я перестал идентифицировать его как известного шоумена, поверил его герою. Перестал ждать, что сейчас проклюнется прапорщик Задов, или физрук, или Петя Васютин из фильма "Самый лучший день".
Светлая печаль
Со сценарием фильму повезло, чувствуется и мастерство рассказчиков. Известная история временами захватывает дух. И думаешь: "Да неужели так было? Что там дальше?". Этот трагический фильм очень динамичен и энергетически насыщен.
Зрителей может отпугнуть то, что фильм — тяжелый. Но скажу одну вещь: очень тяжелым был фильм с Арнольдом Шварценеггером. В силу халтурности, в первую очередь.
А "Непрощенный" — более тонкий продукт. Не хочешь, а в глазах защипает. Но важно, что на душе после просмотра не тяжело и не муторно. Наоборот, думаешь: "А жизнь-то продолжается".