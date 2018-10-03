Дейенерис против Мехменэ: драконы побеждают

Массовая культура проникает в наши дома вместе с воздухом. Мы впитываем то, что показывают по ТВ, продают в магазинах, внушают общественные массы, считает колумнист Sputnik Южная Осетия. © AP Photo. Eric Jamison/Invision for the Television Academy "Игра престолов" закончилась для Арьи Старк

"Пипл хавает" все: вампирскую романтику, блондинок на драконах, многолетнее обсуждение интимной жизни у костра, кубики на животе и бодипозитив. Нам интересно посмотреть на новые легинсы Ким Кардашьян. Мы стремимся как можно скорее услышать новую песню про автомобиль баклажанного цвета. У нас запредельная тяга к сиквелам, обновленным версиям старых фильмов. Если вы думаете, что все вышеперечисленное интересует только молодежь, то вы ошибаетесь. Массовая культура, как массовый психоз, распространяется на людей разных возрастов и вероисповеданий.

…Мехменэ Бану отдает свою красоту, чтобы спасти Ширин, которую полюбил прекрасный юноша, которого полюбила сама царица Мехменэ. Аида, дочь царя, ставшая рабыней, проникает в подземелье, чтобы умереть со своим любимым. Алекс, пьющий с друзьями молоко, насилует, разрушает и грабит, а потом встает на путь истинный в мире — заводном апельсине, в котором ничего не изменится. Фредер, живущий в Метрополисе, спускается на промышленный уровень, чтобы найти Марию…

Книги и немые фильмы, балеты и оперы наполнены осмысленным содержанием. Их сюжеты уникальны, а фразы крылаты. Классическое искусство привлекательно, интересно и оригинально. Искусство способно вынуть наши сердца, накачать их чувствами, обвалять в томном ожидании прекрасного, а потом вернуть их на места. Классическое искусство меняет людей. Искусство может заставить нас ощутить печаль и горечь, испытанные Людвигом ваном при завершении Лунной сонаты. Искусство передает эмоции и переживания персонажей. Мы можем понять ужас, пережитый Залихан, и боль от ожогов на ее груди.

Все это, конечно, очень занимательно. Но на осмысление классического искусства нужно время. В мире современных людей времени нет, потому что нужно ходить на работу, делать уроки с детьми, полоть грядки, оплачивать коммунальные платежи, рыбачить, выпивать, чинить машины, красить ногти. Знакомиться с искусством некогда, да и незачем. Ведь по ТВ каждый вечер обсуждают любовные треугольники как бы звезд, а новый сезон многосерийной сказки уже появился в Интернете.