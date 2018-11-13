Предъявите ваш социальный рейтинг: как сделать Китай снова слабым

У хранителей американской и прочей западной свободы нашелся очередной повод поговорить о том, какая ужасная страна Китай. Повод, правда, они сами же себе и создали — вот очередной "рейтинг несвободы" для Китая, вынесенный фондом "Наследие". И вот комментарий от того же фонда, посвященный только одной теме: Китай провалится, потому что там создается система "социального рейтинга", то есть единой для всей нации цифровой оценки поведения человека. Нет у тебя нужного рейтинга — имеешь проблемы буквально во всем, пишет автор РИА Новости Дмитрий Косырев.

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Вы об этой истории наверняка слышали. Как нам описывают дьявольское китайское изобретение? Итак, по всей КНР установлены миллионы, а то и десятки миллионов камер (и не забывайте, что обожающие высокие технологии китайцы лидируют по части распознавания лиц). Вы переходите улицу не в том месте — и камеры автоматически снижают вам пару очков в том самом рейтинге. Ваши родственники критикуют пекинских чиновников за коррупцию — тут камеры уже не нужны — и ваш рейтинг снижается еще больше. Но честным трудом и нескандальностью его можно повысить.

В итоге, если вы падаете ниже определенного порога, то рискуете не купить билет на самолет, не заключить брак или не получить какую-то хорошую работу. Все в открытую и официально: рейтингом не вышел. В общем, тоталитарный ужас.

А давайте зададим самый уместный в этой ситуации вопрос: не вранье ли перед нами? Правда, тут есть темы поважнее, и они нас касаются независимо от того, что там задумали или не задумали китайцы, но мы к ним вернемся. А пока что пройдем по ссылке, услужливо предоставленной нам американскими борцами за свободу китайцев.

И увидим по ней исходный, от 2014 года, документ на китайском и английском — директиву Госсовета (правительства): основные направления работ по созданию социально-кредитной рейтинговой системы, рассчитанных на 2014-2020 годы.

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Слово "кредитной" здесь ключевое. Весь этот трудночитаемый и длинный документ об одном — о людях и компаниях, которые берут и не отдают кредиты. Коммерческие, потребительские, какие угодно, причем делают это, часто хорошо зная, что не отдадут. Ответ на эту проблему — да, следует создание единой базы данных на всех китайцев. Они ее и создают.

Вы думаете, только в Китае такая база есть или строится? Но не будем забегать вперед.

Весь документ почти полностью — о бизнесе, предприятиях и госуправлении процессом создания здоровой системы выдачи и возврата кредитов. И лишь совсем чуть-чуть — о частных лицах. Есть немножко морали (насчет того, что воровать нехорошо и надо об этом вести разъяснительную работу). Но нет ничего о создании системы тотального контроля над всем поведением китайцев вне сферы займов или, допустим, уплаты налогов.

Хорошо, что же произошло за минувшие четыре года? Американская пропаганда сконструировала стопроцентную фальшивку — или в процессе создания базы данных плательщиков и неплательщиков в Китае возникли новые, неожиданные инициативы? Или одни китайцы хотели одного, а другие поняли происходящее по-другому и развернули процесс не в ту сторону? Или речь идет о местных экспериментах, которым далеко до единой тотальной системы?

Отвечать можно длинно, уходя с головой в дебри китаеведения. А если коротко, то ответ "да" (в какой-то степени и с массой оговорок) уместен на все заданные вопросы. Но в любом случае речь о чем-то, чего еще в законченном виде не существует. Систему строят. В китайских СМИ мелькают отрывочные данные о, например, запрете на включение в персональные данные заемщиков сведений об их религии и генетике (ДНК?). Из того же материала видно, что организации, но также и люди с плохой кредитной историей не смогут получить госсубсидий, госзаказов или повышения по работе.

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Или — что в нынешнем году введен единый "кредитный код" — прежде всего для предприятий, но также и для физических лиц. Однако из текста газетного сообщения следует, что неприятность от новшества постигла тех, кто раньше выпускал подделки (воровал интеллектуальную собственность) или публиковал лживую рекламу о своем товаре.

Это не исключает наличия также и системы социальных рейтингов, не только кредитных. Но в любом случае до 2020 года еще далеко — хотя, по утверждениям правозащитников, в Китае уже семь миллионов жертв этой системы (от перехода дороги в неположенном месте до более серьезных событий).

А вот теперь скажем спасибо как китайцам, так и американским пропагандистам. Потому что они затронули, с реальным поводом или без, одну из действительно страшных проблем нашего общего будущего. Дело в том, что современные технологии не просто позволяют создать систему социальных рейтингов. Такие системы, в разных видах, уже есть. И изобрели их вовсе не китайцы. Персональные данные — они, как известно, обрабатываются, с вашего согласия или нет. А социальные сети раздают несчастным их участникам рейтинги так, что китайцам и не снилось. И это даже не государство, а частные акторы.

Так что американская пропаганда, опираясь на дружественную и, конечно же, бескорыстную помощь китайских диссидентов, создает картинку ужаса, которая ценна сама по себе, независимо от степени ее правдивости.

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Почему ужас: потому что раньше всем было хорошо известно, что тотальный контроль и запреты, конечно, плохи, но, к счастью, они никогда не работают, за всеми не уследишь. А тут у кого-то возникли иллюзии, что современные технологии сделали невозможное возможным.

Выскажу исключительно личное мнение, опирающееся на жизненный опыт, а также на лекцию по американской истории ("Мексиканская граница была одним из факторов, сделавших Америку великой: если бы у легендарных и нелегендарных бандитов из США не было шанса сбежать в Мексику, они разнесли бы страну изнутри"). И еще на советы тренера по карате ("Пусть твой противник думает, что еще может перемещаться по татами, а вот если ты загонишь его в угол, он станет непредсказуем и страшен").

Так вот, очень возможно, что если изображаемая американцами система всеобщих "социальных рейтингов" в Китае и правда заработает с беспощадной эффективностью, то каждый китаец превратится в тихого врага своего государства (и нации) и станет страшен. Будем надеяться, что энтузиасты этих рейтингов не захотят сделать Китай снова невеликим.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.













