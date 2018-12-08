Выборы в Армении: на что надеются антироссийские силы

В избирательной гонке участвуют 11 блоков и партий, из которых лишь примерно половина может реально претендовать на попадание в состав будущего парламента, рассказывает Айк Халатян в колонке для РИА Новости.

Главный (и единственный) фаворит этих выборов — блок "Мой шаг" лидера бархатной революции Никола Пашиняна, которому все эксперты и СМИ единогласно прогнозируют победу. И единственный вопрос лишь в том, повторит блок Пашиняна свой сентябрьский результат на столичных выборах или наберет меньше голосов.

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Нагляднее всего об избирательной гонке и шансах участвующих в ней политических сил говорит то, что все другие участники отдают заранее победу "Моему шагу" и призывают избирателей голосовать за них лишь для того, чтобы у Пашиняна в парламенте была хоть какая-то оппозиция. При этом почти все участники выступают в поддержку Пашиняна и бархатной революции, рождая у избирателей обоснованные сомнения в том, что в случае прохождения в парламент они готовы быть реальной оппозицией действующей власти.

Из участников выборов лишь бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) открыто позиционирует себя как противник бархатной революции и лично Пашиняна, благодаря чему ей фактически удалось свести избирательную кампанию с участием 11 сил в дискуссию Пашинян — РПА.

Следует также отметить, что декабрьские выборы станут своеобразной сменой политических поколений. От участия в выборах отказались многолетние лидеры оппозиции: возглавляемая экс-президентом Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) и партия "Наследие" Раффи Ованнисяна. Да и некоторые парламентские старожилы, участвующие в избирательной гонке, после провала на этих выборах "уйдут на пенсию".

Внутриполитический расклад будущего парламента более-менее ясен — партия власти, количество мандатов которой будет ограничено лишь конституционной нормой в 2/3, одна или две псевдооппозиционные партии и РПА в качестве оппозиции, если пройдет в парламент. Более интересен внешнеполитический расклад, внешнеполитическая ориентация участников будущего парламента.

"Мой шаг" фактически займет место РПА, повторяя ее политику по сохранению членства республики в ЕАЭС, ОДКБ, приверженности военно-политическому союзу с Россией и одновременно пытаясь развивать отношения с Западом, в частности с Евросоюзом. При этом, с одной стороны, Пашинян будет вести себя более эмоционально, в отличие от своего предшественника не чураясь публичных скандалов и стычек с партнерами по ОДКБ и ЕАЭС. С другой стороны — он стал единственным лидером страны — участницы ОДКБ, который рискнул поддержать Россию и послать военных медиков и саперов в Сирию.

Аналогичную "Моему шагу" позицию займет и РПА (в случае преодоления избирательного барьера, что вполне реально). А вот "Процветающая Армения" пытается позиционировать себя как более пророссийскую силу. С целью показать свою близость Москве делегации "Процветающей Армении" во главе с лидером партии Гагиком Царукяном провели встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и руководителем фракции "Единой России" Сергеем Неверовым.

Из имеющих шансы преодолеть избирательный барьер иная геополитическая ориентация лишь у двух партий. И если взгляды "Просвещенной Армении" можно расценить скорее как прозападные, но не антироссийские, то у партии "Сасна црер", которую сформировали радикалы, захватившие летом 2016 года полицейскую часть в Ереване, — ярко выраженная антироссийская позиция.

Однако в любом случае союзу с Россией, членству Армении в ОДКБ и ЕАЭС пока ничего не грозит, так как у поддерживающих этот курс политических сил будет подавляющее большинство в новом парламенте.

Согласно проведенному армянским отделением Gallup опросу, 69,4% респондентов готовы проголосовать за блок "Мой шаг", 5,7% — за партию "Процветающая Армения", 3,8% — за "Просвещенную Армению", 1,4% — за "Сасна Црер", 1,3% — за Республиканскую партию и 1,2% — за АРФ "Дашнакцутюн".

При этом 8,7% участников опроса отказались отвечать на вопросы, а семь процентов затруднились с ответом. Таким образом, для преодоления проходного порога антироссийски настроенным силам придется искать сторонников именно среди этих избирателей.

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