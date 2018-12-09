Россия организовала всемирное унижение Трампа

Очень нечасто американский авторитет на международной арене подвергался столь демонстративному и тотальному унижению, как во время переговоров, которые прошли в Вене на этой неделе.

Дональд Трамп решил сыграть в геополитический покер против нефтяного мегакартеля ОПЕК+Россия и несколько раз публично поднял ставки в этом противостоянии в надежде фактически сломать через колено сопротивление и даже самоуважение участников нефтяного альянса. На практике получилось самое обидное, что может случиться с игроком в геополитический покер: его блеф был раскрыт, его комбинация оказалась бита, а его геополитические оппоненты разделили куш, размышляет автор блога Crimson Alter Иван Данилов в колонке для РИА Новости. © Sputnik / Виталий Тимкив Страны ОПЕК сократят добычу нефти

Именно таким образом следует интерпретировать результаты венских переговоров в формате ОПЕК+Россия, тем более что ведущие западные СМИ смотрели на эти переговоры исключительно под углом конфронтации между президентом США и организаторами нефтяной сделки из России и Саудовской Аравии. "Сможет ли ОПЕК открыто не повиноваться требованию Трампа по поводу низких цен на нефть?" — спрашивала перед венским саммитом британская госкорпорация BBC. После двух дней напряженнейших переговоров, которые сопровождались не только "вербальными интервенциями" Трампа через твиттер, но и прямым вмешательством американских эмиссаров в самой Вене, был получен однозначный ответ: да, ОПЕК+Россия готовы игнорировать прямые требования мирового гегемона — и готовы это делать в максимально публичном и унизительном для Вашингтона формате.

Для понимания серьезности ситуации стоит провести ретроспективный обзор контекста, в котором участники сделки ОПЕК+Россия принимали свое решение. Несколько месяцев назад администрация Дональда Трампа в самом прямом смысле обманула руководство Саудовской Аравии, сподвигнув этого ключевого участника мирового нефтяного рынка на серьезнейшее повышение нефтедобычи, которое в теории должно было компенсировать выпадающие с мирового рынка объемы иранской "санкционной нефти". Обман заключался в том, что на публике Трамп говорил о доведении иранского нефтяного экспорта до нуля, а за спиной арабских партнеров активно торговал "индульгенциями" на временное освобождение от санкций и успел продать их восьми ключевым импортерам иранской нефти.

© AP Photo. Hasan Jamali С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать

Когда обман вскрылся, нефтяные котировки обвалились, а саудовские партнеры США оказались в крайне неприятном положении. Их, во-первых, "кинули", причем публично и цинично, а во-вторых — американский президент не просто не собирался извиняться за причиненные неудобства и очевидный экономический ущерб (который явно исчисляется десятками миллиардов долларов), но совсем наоборот: хвастался своим умением снизить цену на нефть и требовал, чтобы избиратели оценили его деловую хватку и умение заключать хорошие сделки. Определенный сегмент мировых СМИ был в восторге от таких действий Трампа и хвалил его за удачную серию геополитических ходов. После того как начался скандал вокруг убийства в Турции известного саудовского диссидента, который в свободное от антиправительственной деятельности время работал колумнистом в американской газете The Washington Post, часть экспертов нефтяного рынка вообще пришла к выводу, что у Трампа появился идеальный, мощный и едва ли не вечный рычаг давления на Эр-Рияд, с помощью которого Саудовскую Аравию можно принудить опустить цену на нефть хоть до уровня десять долларов за баррель. Многим действительно казалось, что Вашингтон добился невероятного успеха — то есть вернул ОПЕК под свой контроль, который, казалось, был утерян после того, как Эр-Рияд взял курс на стратегическое сближение с Россией и совместное воздействие на мировой уровень цен на нефть.

Неудивительно, что в преддверии саммита участников сделки ОПЕК+Россия главным вопросом был: насколько участники сделки готовы пойти против воли США? Вопрос был особенно важен в контексте тех угроз, которые представляют для участников сделки дополнительные американские санкции, а также мер воздействия, которые могут быть предприняты американскими властями после принятия так называемого билля НОПЕК, который позволит правительству США подавать в американские суды антимонопольные иски против участников сделки.

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Дональд Трамп обозначил свои требования через твиттер: "Надеюсь, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть еще намного ниже, исходя из уровня добычи!"

Более того: спецпредставитель президентской администрации Брайан Хук лично прилетел в Вену, чтобы провести "воспитательную беседу" с главой саудовской делегации еще до начала саммита ОПЕК+Россия.

Результат встречи оказался шоком для финансовых западных СМИ. Главным итогом можно назвать их осознание того, насколько важную роль в этом результате сыграли сильная позиция и политическое влияние России. За час до окончания двухдневного марафона сложнейших переговоров специальный корреспондент американского агентства Блумберг писал из Вены: "Российский министр энергетики Александр Новак пытается добиться согласия с параметрами сделки у иранского министра Бижана Зангане. Это еще один знак, насколько влиятельной (и вообще, могу сказать — доминирующей!) является сегодня Москва в вопросах ОПЕК. Если сделка (по сокращению добычи, которая требует согласия Саудовской Аравии, Ирана и других участников саммита. — Прим. авт.), все-таки состоится, то это случится благодаря Новаку".

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Российский министр оказался очень эффективным переговорщиком: совместное заявление ОПЕК+Россия указывает на то, что общая добыча нефти будет сокращена на 1,2 миллиона баррелей в день, что оказалась намного выше ожиданий рынка. И это решение никак не совпадало с требованиями американской дипломатии. Западным СМИ и экспертам сразу стало понятно, кто тут главный проигравший: "ОПЕК и Россия достигли согласия по сокращению добычи, несмотря на давление Трампа", пишет британское агентство Рейтер. "В шестой раз подряд (после многочасовых переговоров) ОПЕК и союзники смогли удивить рынок более серьезным сокращением добычи, и сейчас картель ждет реакции Дональда Трампа", — прогнозирует агентство Блумберг.

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Проблема Трампа в том, что наиболее рациональная реакция, которую он может предложить, — это написание пары-тройки гневных твитов, не более того. Участники сделки ОПЕК+Россия уже понимают, что король (в смысле американский гегемон) не то чтобы совсем голый, но явно замерзает в трусах на морозном сквозняке истории, и чем сильнее Трамп будет шуметь по поводу цен на нефть, тем больше других игроков на мировой политической арене начнут осознавать, что его возможности повлиять на фрондирующую Москву и Эр-Рияд очень сильно ограничены.

Более того, если США начнут слишком активно давить на Саудовскую Аравию или Россию, то это только ускорит демонтаж нефтедолларовой системы, а также закупку Эр-Риядом российских комплексов ПВО в качестве страховки от американских эксцессов. Если тигр рычит, а никому не страшно, значит, тигр оказался бумажным. Попытки Трампа использовать его президентский твиттер как пульт управления реальностью проваливаются, и это наглядный показатель того, что американская империя шаг за шагом движется к своему закату.

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