Все из-за России: Европа против собственного парламента

На резолюцию Европарламента, призвавшего некоторым большинством голосов к остановке российско-европейского проекта газопровода "Северный поток — 2", пошли реакции, пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

Первой, чисто по должности председательствующего в ЕС, была вынуждена выступить Австрия. Пресс-секретарь министра иностранных дел республики Питер Гушельбауэр, комментируя резолюцию Европарламента, довольно холодно заявил, что "позиция Австрии в отношении "Северного потока — 2" не поменялась. Он по-прежнему рассматривается как экономический проект".

Отметим, что реализация проекта Nord Stream 2 не находится даже в компетенции Еврокомиссии, что уж тут про европарламентариев-то говорить.

Затем подала голос всегда довольно скромно ведущая себя Финляндия. В финском правительстве разъяснили, что с резолюцией Европарламента они, разумеется, знакомы. Но позиция Финляндии в связи с ее принятием также осталась прежней. "Правительство Финляндии 5 апреля дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, проходящего через исключительную экономическую зону страны. Эта ситуация не изменилась", — отметил в интервью РИА Новости советник Министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм. И подчеркнул, что правовая основа решения, принятого Государственным советом Финляндии, состоит из положений закона об исключительной экономической зоне Финляндии и Конвенции ООН по морскому праву. И не стае атлантически ангажированных граждан из Страсбурга это решение каким-то образом отменять.

Известна и позиция Германии по этому вопросу: лучше всех заявлений тут выглядит активизация, даже слегка нарочитая, как в направлении работ по морской части Nord Stream 2 AG, так и по его "сухопутному" продолжению. Ни резолюция Европарламента по "Северному потоку — 2", ни декларация конгресса США не изменили позицию правительства ФРГ по данному проекту, заявили нашему изданию в пресс-службе германского кабинета министров.

...Во всем этом есть только один вопрос.

А именно: как интересно устроен мир большой публичной европейской политики. В ней есть такой очень громкий и звучный институт, как Европарламент. В ЕП входит целый 751 депутат из целых двадцати семи стран ЕС. Парламент поделен на восемь фракций и представляет примерно 160 различных европейских партий и объединений. И в европейской политике не решает приблизительно ничего.

Но при этом он регулярно выдает большинство, которое против выгодных Европе проектов.

Вот как такое, казалось бы, просто могло случиться?

А все просто: Европарламент именно так и задумывался.

В чисто правовой сфере сей занимательный орган даже не имеет права законодательной инициативы. Не имеет возможности вносить и рассматривать свои собственные проекты. То есть, по сути, его деятельность сводится к лоббизму в бюджетной сфере (на 2016 год в созданном по соглашению 2011 года, заключенному между Еврокомиссией и Европарламентом, реестре в Страсбурге зарегистрировано более 8,3 тысячи лоббистских организаций, там действительно "вкусно" и есть чем поживиться). И к совершенно безумной политической говорильне, на которую и правительства, и даже парламенты национальных европейских государств уже давно махнули рукой.

Более того.

Начиная где-то с нулевых годов в национальных европейских бюрократиях окончательно стало правилом "отправлять" в подобные Европарламенту европейские "представительские структуры" народ по правилу "возьми, Боже, что мне негоже". Это, в принципе, является всего лишь реинкарнацией звонкого советского "повышения вбок". Когда нужно было избавиться от кого-нибудь политически дюже активного, но в практической управленческой жизни совершенно бесполезного, а уволить его просто не получалось, то фигуранта "повышали" до уровня какой-то синекуры, где он мог продолжать говорить и бороться за все хорошее и против всего плохого. Но при этом реальному управлению не мешал. И вот подобного рода публика из "старой Европы", помноженная к тому же едва ли не на ноль звонкими польско-прибалтийскими голосами, которые, в отличие от "старой Европы", относятся к "структурам ЕС" со звериной серьезностью, и составляет большинство в этом странном месте.

Лучше всего о которых отозвалась на минувшей неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Выступать против энергетического сотрудничества, его диверсификации, придания взаимодействию действительно современного характера — это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях. Если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление — это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках". И предупредила, что в случае "перехода на дрова" оные дрова все равно придется тоже в России покупать.

Кстати, вскорости "антироссийское большинство" в Европарламенте по логике ждет резкое похудение. Ибо после удаления Великобритании из ЕС это большинство утратит 73 британских парламентария (а это третье, наряду с Италией, по величине национальное представительство: у Германии 96 депутатов, у Франции — 74).

Захарова: США пытаются запугать Европу из-за "Северного потока-2"

И если за отказ от "Северного потока" проголосовали 433 европарламентария из 751, то после исчезновения британцев эта цифра может уменьшиться до 360 (из 678). А стойкое антироссийское ядро придется возглавить, видимо, Польше. Других лидеров не просматривается. К тому же есть основания полагать, что в ЕП ближайших созывов будет входить все больше "популистов": так, на сегодня по опросам получается, что выборы в Европарламент во Франции выиграет "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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