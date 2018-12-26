Заигравшиеся элиты, или почему Запад зашел в тупик

На днях в новостях мелькнула мысль, высказанная помощником секретаря Совета Безопасности РФ Александром Венедиктовым: что "Запад" как однородный клуб государств с общими интересами — это что-то из области истории, а не современной политики. То есть прежнего Запада уже нет, рассуждает автор РИА Новости Дмитрий Косырев.

© Sputnik / Ирина Калашникова Законопроект о срочных экономических и социальных мерах принят во Франции

О том же размышляют и сами "западники". Правда, они считают, что теоретически они есть, просто болеют — или, точнее, зашли в тупик. Вопрос в том, что за тупик и кто виноват. И некоторые признают, что виноват не внешний мир (то есть, к примеру, Россия), а они сами.

Вот одно из таких мнений: виноваты зазнайство и наглость элиты, решившей, что с "планктоном" она может делать что угодно и манипулировать им как угодно, и ей, элите, за это ничего не будет.

Речь, конечно, о Франции. Вообще получается, что для массы западных интеллектуалов "бунт желтых жилетов" во Франции оказался худшим из множества плохих событий года.

Потому что жертвой бунта стал президент Франции Эммануэль Макрон (с его рейтингами) – если не последняя надежда Запада, то что-то в этом роде. "Гибридный" политик, слепленный из ничего в 2017-м году, прямо накануне президентских выборов, с задачей всем понравиться, всем предложить выход и не пустить к власти чужих – левых или консерваторов. Макрон — то был ответ Запада на Брексит (бунт ключевой части британского населения против членства в Евросоюзе), а также ответ на явление Трампа и прочие трясения почвы под ногами.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Макрон сдувается. Удастся ли надуть другого

И вот сейчас американский аналитик Росс Даутет объясняет в газете New York Times, под заголовком "Запад в тупике" случившееся с Францией и с Западом и делает это самым необычным образом. Он снимает с пыльной полки никому не известный сатирическо-философский роман 1958 года, написанный всеми забытым британцем Майклом Янгом, и объявляет того пророком.

Роман под названием "Подъем меритократии" (то есть "власти достойных", или "власти способных") в ядовитой форме описывает мышление британской элиты той эпохи – тогда, видимо, была популярна мысль, что править теперь будет не наследственная аристократия, а самые умные, люди "знаний и заслуг". Прочие же – настолько глупы, что и хорошего бунта устроить не смогут, и их можно обманывать сколько угодно.

По роману получалось, что та самая, умная и исключительная, элита заигралась и довела дело до массовых побоищ 2034 года. В реальной жизни бунты случились слегка раньше, замечает Даутет.

И выносит приговор: когда меритократия утрачивает доверие и легитимность, возникает политический тупик. То есть официальная элита становится слишком заносчивой, обманывает себя насчет собственного всесилия — и теряет популярность вместе со способностью управлять эффективно. А популистская альтернатива этой элите получается точно как у Янга — дезорганизованная, никем не руководимая, уязвимая для манипуляций. И что делать, непонятно.

На эту тему сейчас многие пишут. И как раз по поводу французских бунтов. Дело в том, что они вспыхнули из-за "экологического налога" Макрона — попытки взять с французов дополнительные деньги под идею спасения планеты от изменений климата. А экология — это история интересная.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Безопасность Европы прежде всего: Макрон встретился с Трампом в Париже

Вот материал другого американца, который давно исследует не столько климат, сколько саму "индустрию спасения климата". Автор пишет, что ежегодные расходы правительства на климатические исследования, поощрение новых технологий, "международную помощь" (то есть такие же исследования и пропаганду за пределами США) составляли 2,4 миллиарда долларов в 1993 году и 11,6 миллиарда в 2014-м. Были и неправительственные расходы, идущие через различные фонды. Далее же — по цитируемой им оценке журнала "Форбс" — только за первый срок Барака Обамы на спасение планеты в США потрачено 150 миллиардов.

Всего же общие "инвестиции в борьбу с переменами климата", как подсчитала одна из экологических организаций, пять лет назад составили 359 миллиардов. А надо вложить, заявляет та же организация, не менее пяти триллионов, иначе планета под угрозой.

Хороший у них аппетит, замечает Мур. И это — только расходы на исследования и пропаганду, не считая субсидий изобретателям "зеленых технологий", притом что реально для улучшения климата не сделано ровно ничего. Создалась громадная "климатическая" индустрия, и эта индустрия поощряет ученых требовать гранты на свои все более пугающие предсказания.

Нам в этой истории интересно то же, что интересно и оплакивающим "Запад, зашедший в тупик". Посмотрите, какая неприятность случилась: более двух десятилетий те самые "умные элиты" объясняли всему миру, как миллионы людей должны жертвовать всем ради окружающей среды, и потратили на это указанные выше деньги. Объясняли и по другим вопросам, конечно, — включая что-то касающееся России; а экология в данном случае "выстрелила" случайно. И застрелила того самого лидера Запада, который считался волшебным ответом на все и всякие популистские угрозы.

То есть оказалось, что сотни миллиардов не помогли, — как только с "глупого планктона" во Франции решили взять экологический налог, тот начал очень даже эффективный бунт. Элитам, оказывается, не поверили. И "тупик Запада" в том, что никто не знает, как с этой неприятной реальностью бороться.

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