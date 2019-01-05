"Мировой голодомор Путина": западный сценарий апокалипсиса на 2019-й

Зачастую самое интересное в них — это источник, и если собрать воедино самые страшные, самые пугающие, самые неприятные сценарии на 2019 год, то можно как бы заглянуть в душу (а иногда даже и совесть) тех, кто через эти версии озвучивает свои самые потаенные страхи или сокровенные желания, размышляеет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

Это трудно замерить объективно, но создается ощущение, что, в отличие от 2018 года, видение наших западных партнеров и конкурентов 2019-го выглядит, мягко говоря, пессимистично. А местами даже апокалиптично. Понятно, что никто не хочет выступать в роли гонца, который принесет дурные вести, но и молчать о проблемах уже не очень получается — вот и приходится говорить о системных уязвимостях в максимально мягких выражениях. Безусловно, трудно удержаться от желания слегка поиронизировать над некоторыми из апокалиптических сценариев, которые предлагаются западному потребителю контента. Но с другой стороны — становится грустно и немного тревожно: ведь в современном мире значительная часть аудитории готова поверить даже в самый грубый и фантасмагорический пропагандистский конструкт, если его будут активно и умело продвигать в соцсетях и СМИ.

Каждый год ведущее американское агентство деловой информации Блумберг публикует так называемый "Гид пессимиста" на следующий год. По большому счету, этот гид — своего рода коллекция размышлений аналитиков на тему "что может пойти не так в следующем году?" и служит вполне полезным источником информации для тех, кого заботят различные геополитические и экономические риски. В этом году Блумберг радикально отошел от многолетней традиции и представил в качестве "Гида пессимиста на 2019 год" всего один, но зато абсолютно апокалиптический сценарий, в котором роль главного злодея, из-за которого будут голодать сотни миллионов жителей нашей планеты, отведена лично (!) Владимиру Путину. В процессе разворачивания планетарного голодомора к нему, по сценарию американских журналистов, присоединится Дональд Трамп, но все равно американскому лидеру достается лишь второстепенная роль в деле организации планетарного продовольственного кризиса.

Стоит подчеркнуть, что журналисты агентства описывают именно гипотетический сценарий и вряд ли верят в его немедленную реализацию, однако на этом примере можно очень отчетливо разглядеть как их страхи, так и то, как будет выглядеть антироссийская информационная стратегия в случае реального мирового кризиса любого рода, ибо "подогнать детали под сценарий" не составит особого труда.

В общих чертах "апокалипсис от Блумберга" (на сайте агентства он фигурирует под названием "Огонь, наводнение и голод") выглядит следующим образом: из-за климатических изменений или климатической аномалии Земля теряет большую часть урожая 2019 года, однако эта же погодная аберрация приводит к тому, что рекордные урожаи зерновых фиксируются в России, на Украине и в США.

Следующий этап "апокалипсиса по Блумбергу": на сцену выходит Владимир Путин. Он принимает следующее решение: чтобы защитить россиян от голода, экспорт зерна будет (о ужас!) запрещен, и журналисты Блумберга приводят в качестве исторического прецедента такого решения запрет на экспорт зерна, который был введен в России в 2010-м. В результате "цены на хлеб в России падают", однако весь мир погружается в продовольственный кризис, который усиливается из-за того, что Путин приказывает "дестабилизировать Украину — еще одного экспортера зерна". Показательно, что американские журналисты даже не пытаются дать логическое объяснение этого прогноза действий российского президента, из-за чего апокалиптический сценарий респектабельного агентства немедленно опускается на уровень самых тупых комиксов или киношной антироссийской "клюквы" эпохи холодной войны.

Далее все в том же духе: из-за мирового голода волны мигрантов накатывают на Евросоюз, который тоже погружается в кризис. Китай зачем-то начинает захватывать спорные острова в Южно-Китайском море, а Дональд Трамп хвалит Путина и потом решает добить планету, запретив, по примеру российского коллеги, экспорт продовольствия из США, усилив тем самым глобальную катастрофу.

Следует отметить важный момент: еще четыре-пять лет назад даже самым смелым фантазерам из Блумберга не пришло бы в голову, что Россия может держать ключи к мировому рынку зерна — по той простой причине, что она даже близко не обладала тем развитым сельским хозяйством, которое есть сейчас.

На сегодняшний день даже американские журналисты уже привыкли к мысли, что Россия — доминирующий игрок на мировом рынке продовольствия и активно выжимает с него американских фермеров, однако российская мощь в агросекторе становится лишь очередным поводом обвинить Москву во всех смертных грехах, включая желание использовать эту мощь во вред человечеству. Очень желательно навсегда запомнить, что аналогичным образом будут очерняться любые успехи страны во всех возможных областях экономики, науки или культуры. К этому нужно просто привыкнуть и даже не пытаться снискать одобрения Запада.

Если "апокалипсис от Блумберга" действительно отражает подсознательные страхи американских журналистов, то можно сказать, что "дежурный виноватый" на случай любого кризиса в 2019 году уже найден — это лично Владимир Путин, или коллективно вся Россия, то есть мы с вами.

Впрочем, есть и альтернативная версия на тему "кого назначить виноватым". На фоне рекордного однодневного падения акций компании Apple советник Трампа по экономике Кевин Хассет спрогнозировал уменьшение доходов многих американских компаний в 2019 году и сразу же пояснил: это все из-за проблем в китайской экономике, которая якобы очень пострадала от американской торговой войны.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин назвал уходящий год особенным и подвел его итоги

Получается, если нынешняя финансовая турбулентность на американских рынках превратится в полноценный кризис, то виноватым заранее объявлен Китай. Впрочем, нельзя исключать, что в случае экономического апокалипсиса в США и Россия будет в том или ином виде причислена к его причинам. Однако мы, скорее всего, будем в хорошей компании с нашими китайскими соседями.

Прочтение прогнозов на 2019 год, а также различных кризисных и околокризисных сценариев, которые обсуждаются в западном инфополе, неизбежно наводит на мысль о том, что столь сильный страх перед проблемным периодом и столь яростный поиск виноватых даже до того, как само событие наступило, — это явный признак, что 2019-й вряд ли будет приятным для коллективного Запада.

А западную уверенность в том, что во всем виновата Россия, мы как-нибудь переживем.

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