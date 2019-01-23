Выход США из ДРСМД: решение принято, возврата не будет

Американская игра вокруг ДРСМД, похоже, закончилась. Впрочем, США изначально знали, что из договора выйдут. А время тянули, чтобы иметь возможность очередной раз голословно обвинить Россию во всех грехах. Как не воспользоваться таким поводом.

Если судить по гамбургскому счету, то Вашингтон твердо решил выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. И тут уж ему, образно говоря, но грубо выражаясь, хоть кол на голове теши, считает автор радио Sputnik Сергей Ильин. В этом нынешняя администрация и Дональд Трамп лично видят надежный способ доказать свою жесткую позицию в отношении России и отсутствие каких-либо связей с ней. Пресловутая российская ракета 9М729, которая якобы нарушает условия соглашения – исключительно повод. Не было бы ее, придумали бы что-нибудь другое. Какие проблемы. Москва неоднократно доказывала, что эта ракета не летит на дальность свыше 500 километров, прописанную в ДРСМД. Более того, военные показали ее в подмосковном парке "Патриот", по сути, рассекретив.

© Sputnik / Антон Денисов Вашингтон уведомил Москву об окончательном выходе из ДРСМД

И ведь что характерно – американская сторона по поводу 9М729 так и не предъявила ничего внятного и доказательного. Хотя время было. Но одни заявления. Россия же, напротив, готова предоставить США все характеристики этой ракеты. Шаг, в сущности, беспрецедентный, Разве этого мало? Если бы речь шла о прозрачной и понятной игре – более чем достаточно. Но такая игра при учете того, что один из играющих твердо для себя решил из нее выйти, теряет всякий смысл. Аннулируется. И потому бесцеремонный по манере ультиматум, озвученный в начале декабря госсекретарем Майком Помпео, имел одну цель – заявить о четких планах, а не сесть за стол переговоров или вернуться к диалогу в иных форматах. Из серии "пацан сказал – пацан сделал". Даже если речь идет о глобальной безопасности. Ведь если вдуматься: о чем этот призыв к Москве в течение 60 дней вернуться к выполнению соглашения, если она его не нарушала и многократно это доказала? Да ни о чем. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что. Примерно в этом духе. Это не призыв, а фиксация намерений. Для благовидности приправленная традиционным соусом из голословных обвинений.

© Sputnik / Наталья Селиверстова МИД России о ДРСМД: Вашингтон "скармливат" партнерам фейки

Нет нужды лишний раз напоминать, что у самих американцев рыльце в пушку, если уж говорить о ДРСМД. Да не в пушку, а в щетине. Или вообще в густой окладистой бороде. Или все-таки напомнить о размещенных в Европе американских установках МК-41, которые способны элементарно запускать крылатые ракеты средней дальности "Томагавк"? Увы, остатки былых правил в международной политике с треском лопаются. А новых не появляется. И в этом колоссальная сложность. Спору нет, было бы просто замечательно, как предлагают в Вашингтоне, заключить новый всеобъемлющий договор о ракетах средней и меньшей дальности с участием всех государств, кто их имеет. Да вот только в нынешних политических реалиях это невозможно, что понятно даже младенцу.

Так что 2 февраля, когда истекает срок ультиматума России, США практически гарантированно приостановят свои обязательства по договору, добавляя всему миру неопределенности, сомнений и неуверенности в сохранении пусть даже куцей и хилой, но пока еще живой стратегической стабильности. Лишним подтверждением тому стало отсутствие военных атташе американского и ряда других западных посольства на брифинге МИД и Минобороны России, посвященном крылатой ракете 9М729. Той самой, которая стала формальным поводом для решения США, ведущих международные отношения в еще большие дебри.

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