Езда по правилам и без: как я научилась главным “дорожным” заповедям

Решила затронуть тему дорожного движения. О, нет, не подумайте, я не буду поучать, как правильно ездить, не буду рассказывать как безопасно чувствовать себя за рулем и не создавать помех другим. Я поведаю вам свою историю о том, как научилась порядку на дороге. Итак, как это было у меня?

"Философия" водителя

Примерно десять лет назад я окончила автошколу в Сухуме. Сдала экзамены самостоятельно, правда, с одной ошибкой в теории. Для допуска к практическому экзамену можно совершить две. И пусть вас не запугивают жуткими байками о том, что завалят на экзамене. Обычно болтают те, кому лень учиться.

Получив водительское удостоверение, я ездила от случая к случаю. У меня не было собственной машины. Но история не об этом. Даже в редких случаях, когда удавалось попасть за руль, я не пристегивалась. Мне даже в голову это не приходило. Ведь никто вокруг этого не делает, ГАИ сильно не придирается, так зачем тогда мне пристегиваться? Уверяю вас, так думают многие. Скажу вам больше, водители смеются над своими пристегнутыми "соратниками". После рождения первого ребенка снова "неочевидная" дилемма: зачем мне детское автокресло, если ребенка можно перевозить на руках? Что может быть надежнее объятий мамы? Так и ездили еще долгое время.

Время перемен

В 2014 году мы переехали в Москву. Впервые столкнулась с вопросом перевозки ребенка, когда собирались в аэропорт с детьми. Второму ребенку было несколько месяцев на тот момент. Таксист, увидев грудничка на руках, возмутился и спросил, почему не заказали автокресло. Мне пришлось приврать, что ребенок плачет в нем. Он согласился везти, взяв с меня обещание заплатить штраф, если нас остановят. Доехали без приключений.

Но везло так не всегда. Возвращаясь как-то домой, я заказала такси с пометкой "автокресло". Садясь, обнаружила, что его нет. Водитель улыбнулся и заверил, что оно в багажнике, и вообще, доедем быстро и аккуратно. Я предупредила, что ответственность на нем. Не успели доехать до перекрестка - нас "хлопнули" инспекторы. Разбирательство затянуло поездку, и пришлось пересесть с ребенком в троллейбус.

Мама-водитель

Когда муж обещал купить мне машину, я побежала снова учиться в автошколу. Срок действия абхазского водительского удостоверения подходил к концу, как выяснилось, заменить на новое в России я не могу.

"Если собираетесь жить в Москве, то идите получайте новые права", - сказали мне в ГИББД, что я и сделала.

Ура! Волнения позади, теперь я владелец нового удостоверения и авто. На смену прошлым волнениям пришли ежедневные свежие.

Я - многодетная мама и личный водитель своих детей, поэтому каждое утро сажаю двоих "мелких" в кресло, старшая протискивается между ними, пристегиваясь штатным ремнем с дополнительным "детским" удерживающим. Ей всего 10 лет, и она не имеет права ездить на переднем.

Развожу в школу и детсад. Самый младший пока просто участвует в "проводах" и возвращается домой со мной. И неправда, что дети плачут в своих автомобильных "тронах" безопасности. Когда они знают, что это их место и не будет по-другому, то сидят спокойно и даже засыпают.

Лучше по правилам

Парковаться в разрешенном месте научила служба эвакуации. Вернее не меня, а моего мужа, а я сделала соответствующие выводы. Когда вашу машину увозят, и вы несколько часов добираетесь до штрафстоянки и потом еще столько же стоите в очереди и, наконец, вы у заветного информационного окна, но вас отправляют в другой отдел за сотню километров за очередной справкой, которую нужно вернуть в предыдущий отдел, и вас будет распирать от злости на себя, прежде всего, и на весь белый свет - вы постараетесь не повторять ошибку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особенности национального вождения: к чему надо быть готовым на дорогах Абхазии

Я считаю, что не имею права уповать на "авось". Предположим, в то время, пока мы с детьми покупаем продукты, нашу машину эвакуируют. Обнаружив пропажу, я не смогу сообщить своему "влиятельному" родственнику, как это бывает в Абхазии, который одним звонком сможет вернуть мне машину. Потому что у меня нет таких родственников в Москве. Даже если и были, так просто решить вопрос не получится. А если у вас еще на руках и дети, которые непременно начнут кричать, рыдать, проситься на ручки, требовать скорее попасть домой. Уж нет! Лучше потерять время на поиски разрешенного места для парковки.

"Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки!"

В Москве есть зоны платных парковок. Не думайте, вы не сможете их обойти. Каждые 15 минут человек в спецодежде фиксирует на специальное устройство все припаркованные машины. И если вы не оплатили, то вам придет штраф.

"Не собираюсь платить!" - скажете вы. Ваше право. Но когда дело дойдет до судебных приставов, посмотрим, как вы заговорите.

Тем более, что в России взыскание просроченных штрафов, вероятно, станет еще проще. Готовится федеральный закон, который позволит автоматическое списание штрафов с банковского счета автовладельца.

Финал

А мораль-то в чем? Страх. Когда нам страшно – мы стараемся делать правильные вещи. Страшно, что эвакуатор увезет наш автомобиль; страшно, что сотрудник ГАИ выпишет штраф за нарушение правил дорожного движения. Страх расстаться с деньгами. А почему мы не боимся за свою жизнь, когда не пристегиваемся? Не задумываемся, что ребенка спасет детское кресло? Нам кажется, что с нами и нашими детьми такое не произойдет? Открою вам секрет: я до сих пор так думаю. Но четко выстроенная система контроля и наказания, которая может отнять время, деньги и нервы, изменила мое отношение к этому. Чего и вам желаю.

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