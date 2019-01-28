Каникулы закончились: только без нервов

Совместное выполнение уроков с ребенком может превратиться в обоюдную пытку, как этого избежать и выработать у детей правильное отношение к занятиям, читайте в колонке автора Sputnik Абхазия.

"Пока мы с ребенком делали уроки, все соседи выучили таблицу умножения, а собака может пересказать повесть".

Вечер. Спустя полчаса уговоров и угроз ребенок наконец достает из рюкзака дневник, тетради, учебники и погружается в мир букв и цифр.

Сразу же возникает тысяча препятствий - попить, поесть, ручка плохо пишет, домашнее задание неразборчиво записано, учительница в прошлый раз придиралась и все в таком духе. Обыкновенный разгон перед обыкновенным вечером.

Температура кипения мамы становится выше, но пока "клапан держится". Часы бодро и беспристрастно отсчитывают время, а воз с "домашкой" и ныне там.

"Прикрикнуть на него, что ли?" - в маминой голове появляется мысль - ведь сын - птица гордая, пока не гаркнешь - не полетит! Так рождается ежевечерний ор. Мама кричит, ребенок предъявляет последний аргумент - слезы, либо окончательно замыкается в своем упрямстве. Периодически к процессу подключается тяжелая артиллерия - папа, действующий перебежками между "воюющими" сторонами.

Именно под такой разноголосый аккомпанемент ребенок наконец начинает делать уроки. Постепенно всхлипывания затихают - возникает ощущение, что дело пошло на лад, и мама ненадолго отходит на кухню.

Вернувшись и заглянув в тетрадь, она не может поверить своим глазам, что слова "атвет" и "лецо"(казалось бы, куда проще!) - дело рук любимого чада, один абзац упражнения безнадежно утерян, а корявые столбики с примерами почему-то сместились на середину страницы.

Из груди со скоростью гепарда и мощностью разъяренного льва вырывается громкий мамин рык, сопровождаемый неминуемым желанием приложить ребенка этой же тетрадкой:

- Ну, сейчас ты у меня получишь!!!

Весь остаток вечера напряжение в доме такое, что даже лампочки включаются самопроизвольно.

Знакомая ситуация, правда?

Совместное выполнение уроков часто превращается в подобную пытку. Самые популярные способы "помощи" в нашем родительском арсенале - это уговоры, манипуляции, запугивания и даже физическое наказание. Но, как правило, все эти методы работают плохо и могут вовсе отбить у ребенка желание учиться. Не говоря уже о том, сколько нервов тратится впустую. Как же выработать у ребенка правильно отношение к занятиям?

Сначала отдых, потом уроки

Не стоит заводить разговор о школе с порога. Ребенку тоже необходим перерыв, чтобы переключиться и отвлечься от школьных проблем. Возможно, стоит и поспать. Все зависит от возраста, темперамента и состояния здоровья. Главное, чтобы за уроки он сел со свежей головой.

Ребенок легче и спокойнее садится заниматься, когда у него есть график, а уроки - это ритуал, который происходит в определенном месте в одно и то же время. Например, время 16:00 - это начало, а моя "напоминалка" включается за пять-десять минут до этого и при необходимости звучит трижды как звонок в театре.

Ищем мотивацию

Чаще всего ребенок просто не понимает, для чего вместо игр и общения с друзьями он должен решать примеры и зубрить правила. Тут могут помочь доверительные беседы о мечтах и планах - представляем, каким умным взрослым он станет и сколько достижений его ждет, делимся своим опытом, рассказываем о жизни знакомых людей. При любом удобном случае напоминаем о том, что знания делают жизнь человека интересной, наполненной, расширяют границы доступного ему мира.

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Сейчас мало кто из детей хочет стать космонавтом, но многие мечтают о своем бизнесе. И, конечно, большинство из них абсолютно не представляет, что это такое. Неустанно показываем и доказываем, что без применения знаний бизнес не построить, как невозможно полететь в космос, не используя достижений математики и физики.

Заинтересовываем

Интерес к занятиям проявляют далеко не все дети. А если ребенку, особенно младшего школьного возраста, скучно, его трудно добровольно заставить заниматься. Изменить ситуацию может фантазия родителей. Элементы игры, соревнования, нескучная подача материала всегда пробуждают интерес.

Психологи считают, что нельзя пытаться подкупить ребенка, обещая материальное вознаграждение за хорошие оценки. Но я, например, могу сказать так: "Ты всю неделю старалась, поэтому в выходные мы сходим…", пообещав сходить в гости или на что-то развлекательное.

Не говорить плохо об учителе

У некоторых родителей есть привычка обсуждать с ребенком учителя. Педагог должен быть авторитетом для детей, а все непонятные моменты мама обсуждает с ним один на один, не втягивая ребенка. Бывают ситуации, когда у школьника с учителем не складываются отношения и, конечно, с этим нужно разбираться. Но опять-таки мама взаимодействует с каждым по отдельности.

Папа с мамой на одном берегу

А еще, бабушки, дедушки и тетушки. Не стоит делать так: мама сказала решать примеры, а сердобольный папа пожалел и забрал ребенка погонять мяч.

Помогаем с уроками

Некоторым детям нужно, чтобы мама сидела рядом. Другим достаточно пяти минут родительского участия. Третьим - образец выполнения и конкретно что от них требуется. Четвертым - что мама проверит в конце. До определенного возраста родитель так или иначе вовлечен в процесс и никуда от этого не деться. Только не надо делать уроки за него! Иногда возникает соблазн сказать, как решать примеры или отвечать на вопросы, чтобы освободиться побыстрее. Вот за это родителю "двойка".

© Sputnik / Томас Тхайцук Урок для президента: история учительницы Валентины Давыдовой из Ткуарчала

Давайте будем терпеливы

Как бы ни было сложно сдержаться порой, не стоит давать негативных оценок ребенку, называть его "глупым", "медлительным", "плохо соображающим". Он может поверить в это. А быть плохим гораздо проще, чем стараться быть хорошим.

Очень часто нас, родителей, раздражают даже не сами ошибки, а то, что ребенок усвоил информацию не так быстро и не так хорошо, как нам хотелось бы. И это уже наши с вами проблемы. Он не обязан соответствовать нашим представлениям об идеальном ребенке. Не надо сравнивать его с другими детьми, более успешными в каких-то видах деятельности, лучше сравнивать с его вчерашним результатом.

А еще, в минуты накала страстей лучше сделать небольшой перерыв, попить вместе чаю и поцеловать. И возраст не имеет никакого значения.

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