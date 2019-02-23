Австралия теряет "угольные миллиарды": они могут достаться России

Отметим: Австралия при населении всего 24 миллиона человек занимает первое место в мире по экспорту угля. По результатам 2017 года страна реализовала на мировых рынках угля различных марок на 40,6 миллиарда долларов, что составило треть всей мировой торговли.

На втором месте расположилась Индонезия (17,9 миллиарда долларов и 16,1 процента), на третьем Россия (13,5 миллиарда и 12,2 процента). Но нас с бронзовой ступени пьедестала активно вытесняют США, которые за два года президентства Трампа нарастили добычу угля и вот-вот превысят максимальные показатели отрасли времен первого срока Обамы.

© Фото : из архива Павла Гамгия Дать угля: богатства Ткуарчала, которые никому не нужны

Можно подумать, что самим австралийцам уголь совершенно не нужен, ведь вы наверняка читали множество статей о том, как в штате Южная Австралия стараниями господина Илона Маска прямо посреди джунглей выросла громадная солнечная электростанция, а грязную, старую и угольную под это дело закрыли. Все это так. Но только почему-то успешный проект так и остался в единственном экземпляре и даже соседние штаты не стали его повторять у себя (подскажем ответ: дело в том, что после закрытия угольной ТЭС и замены на солнечные панели стоимость киловатт-часа для потребителей выросла в восемь раз, став из самой дешевой самой дорогой).

Ну так вот, теперь новости: австралийская пресса сообщает, что местный суд по вопросам охраны окружающей среды отклонил апелляцию угледобывающей компании Gloucester Resources и запретил ей начинать добычные работы на принадлежащем ей разрезе Rocky Hills. А теперь немного подробнее. Компания была основана в 2005 году и сразу же активно взялась за дело. В 2013-м официально купила лицензию на отработку каменноугольного месторождения Rocky Hill и села за подготовку плана горных работ. Австралийские угольщики изначально готовились к тому, что им будут противостоять набирающие силу зеленые, в этой связи компания упредительно пошла на беспрецедентные с точки зрения частного бизнеса уступки. В частности, Glocester Resources отказалась от строительства на месте обогатительной фабрики, отказалась и от самого дешевого конвейерного способа транспортировки угля из карьера, чтобы снизить его пыление при перегрузке, отказалась и от вагоноопрокидывателей. Иными словами, умышленно пошла на дополнительные расходы и выбрала не самый оптимальный алгоритм работы.

CC0 / camfay77 / В Австралии учат давить русское в себе

На этапе подготовительных работ было создано полсотни рабочих мест, а выходом разреза на рабочую мощность планировалось создать еще сто, но этим планам не суждено было осуществиться. Не успела на место будущего карьера прибыть первая техника, как австралийские зеленые подали в суд иск с требованием запретить любые работы в Rocky Hills. Суд первой инстанции эти требования удовлетворил, и изрядно поиздержавшиеся из-за простоя угольщики подали апелляцию. Впрочем, это им тоже не помогло. В результате бесконечной тяжбы компания и австралийский рынок недополучают в среднем около 21 миллиона тонн рядового угля и 13 миллионов тонн кокса. Это прямые убытки и недополученная прибыль частной компании и бюджета. В долларах это, как легко понять, миллиарды.

Пока в Австралии продолжается зеленый шабаш, прочие участники мирового угольного рынка продолжают делать свое дело. В декабре в Польше совершенно бесславно прошел мировой конгресс по вопросам экологии, где ведущие страны вроде США, ОАЭ и России отказались снижать объемы добычи полезных ископаемых топливного сектора, а также признавать свою ответственность за изменение климата. В 2017 году США официально заявили, что выходят из Парижского соглашения по климату и не собираются снижать темпы добычи угля.

Китай так усиленно сокращал собственную добычу, что по итогам 2017 года она внезапно увеличилась на 22 миллиона тонн, вырос и объем импорта. Русские угледобывающие компании отчитались о пятипроцентном росте производства в целом и пятнадцати процентах конкретно в добыче коксующихся углей. Такая вот единодушная борьба за экологию и отказ от прошлого.

© Sputnik / Алексей Даничев Греф: нефтяной век в мире закончился

Подведем промежуточный итог. Конечно же, Австралия пока не слетит со своего угольного трона и сохранит мировое экспортное лидерство, но как долго это будет продолжаться, покажет время. Уголь сегодня один из самых недооцененных энергетических ресурсов, который бесконечно хоронят зеленые всех оттенков и различные эксперты в телевизоре, а он и не думает сходить с мировой арены. По результатам прошедшего года твердое черное золото показало необычайно устойчивый уровень цен, которые, в отличие от газа и нефти, практически не колебались, зависнув в районе отметки 110 долларов за тонну. Несмотря на все уверения и тысячи заказных статей, уголь никуда не денется и его продолжат сверхактивно приобретать.

Например, среди покупателей совершенно точно окажется Германия, которая, согласно официальному прогнозу, закупит в 2019 году сорок пять миллионов тонн, где тридцать — энергетические марки, а пятнадцать — коксующийся уголь. Это почти на два процента больше, чем немцы взяли годом ранее. А ведь еще на нашей планете есть Япония, которой требуется в пять раз больше ресурсов (209 миллионов тонн за 2016 год).

Мировые экономические и технологические лидеры упорно продолжают строить угольные ТЭС, реализуя на них самые современные решения в плане повышения КПД котлов и минимизации вредных выбросов. Любой, кто говорит, что уголь сошел с мировой энергетической арены, либо врет, либо просто ничего не понимает в этом вопросе.

Правда, его можно попробовать добить политическими методами — как в той же Австралии. Но свободное место и среди покупателей, и среди производителей быстро найдется кому занять.

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