Иду в гору: как я Эльбрус покоряла

Эльбрус входит в список высочайших мировых "семи вершин". О нем принято говорить с приставкой "самый": самый величественный, самая большая гора на Кавказе, его ледники самые большие.

Приэльбрусье - один из лучших горнолыжных курортов. Здесь можно просто стоять и созерцать, а можно выбрать трассу по вкусу - найдется и для начинающего горнолыжника, и для профессионала.

Мое знакомство с "царем" Кавказских гор было очень спонтанным и неожиданным, в планах моей рабочей поездки в Кабардино-Балкарию такой пункт был, но без особых надежд.

© Sputnik Томас Тхайцук Диана Чукбар: покорение Эльбруса - история моей победы

Конечно же, я всегда мечтала увидеть белоснежные, воспетые Лермонтовым, седые вершины Эльбруса. И это была, наверное, самая заветная и долгожданная новость, когда мне сказали: "Руслана, готовься, завтра поедешь на Эльбрус".

Скажу сразу, я не проходила никакой предварительной подготовки. Из спецснаряжения получила только "кошки" – это такое приспособление, которое крепится к обуви и помогает передвигаться по льду и снегу.

Главный залог удачного восхождения на Эльбрус - это в первую очередь опытный и терпеливый инструктор. Моим проводником, а вернее терпеливой нянечкой, стал настоящий мастер экстремальных видов спорта Дмитрий Тимофеев. Я взяла с него клятву, что каждая моя косточка в целости будет возвращена обратно на базу. Он ее сдержал.

Наступило долгожданное утро. Я в полной готовности покорять. Вспомнила все наставления инструкторов по одежде, необходимому рациону.

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Сбор группы начинается на поляне Азау, ровно в 09:30. Началось. Во время подъема узнаю от инструктора много интересного об истории и легендах. В Кабардино-Балкарии Эльбрус имеет название на двух языках: кабардинское - Ошхомахо (Гора света) и балкарское - Мингитау (Великая гора).

Восхождение на Эльбрус – это не увеселительная прогулка, и подняться на вершину "с наскока" не получится. Заблудиться в горах чревато самым трагичным исходом. Несмотря на кажущуюся простоту восхождения, по словам инструктора, каждый год на склонах Эльбруса погибают люди.

Местные жители об Эльбрусе говорят: "Не бросай вызов Эльбрусу, не старайся покорить его вершины для доказательства своего превосходства над ним. Он велик, он чувствует и видит все. Это не ты его принимаешь, а Эльбрус принимает тебя".

Во время восхождения нам повстречались два белоснежных тура, здесь их летнее пастбище. Удивительно, человек совсем рядом, а они не убегают. Можно увидеть, если повезет, самого главного хищника Приэльбрусья - барса.

- Серьезно? Его можно так легко увидеть? - допытываюсь у местных.

- Конечно, - отвечают мне, - где тур там и барс, прячется где-то неподалеку.

Поднимаемся на станцию "Кругозор", расположенную на высоте 3000 метров над уровнем моря. Однако, высоко я забралась без подготовки. Слышу голос инструктора Дмитрия:

Дина Бекоева Дина Бекоева станцевала на вершине Эльбруса и водрузила флаг Абхазии и РЮО

- Голова болит? Ну, и отлично, Руслана!

Обычно выше трех тысяч метров у людей проявляются симптомы так называемой горной болезни, или попросту "горняшки", которая может перечеркнуть все удовольствие.

После недолгой адаптации откуда-то появляются свежие силы, и вот, мы на станции "Мир" - высота 3500 метров над уровнем моря, и потом гора Баши - 3850 метров. Дышать сложно, уши закладывает, начинается тахикардия. За короткое время резко подняться на такую высоту для новичка - рекорд. Спускаюсь обратно на поляну Азау, напевая всю дорогу абхазские песни, ловлю на себе взгляды удивленных туристов и спортсменов.

На Кавказе говорят: "Тот юноша, который поднимается и покоряет вершины Эльбруса, спускается зрелым взрослым мужчиной". Теперь я понимаю всю глубину этой мудрости, и дело тут совершенно не в возрасте или поле. Только поднявшись на склоны Эльбруса, ты остаешься один на один с самим собой, со своими страхами и ты словно делишься с горами тайнами своей души, отпускаешь все и возвращаешься совершено другим человеком.

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