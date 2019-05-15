"Русские, сдавайтесь": как это делается сегодня

Возвращение россиян с майских каникул к рабочим будням прошло под новость о том, что "расходы граждан России в апреле рухнули на восемь процентов".

Вариации заголовков со словами "рухнули расходы" доминировали вчера в сообщениях СМИ, посвященных свежему исследованию потребительского поведения россиян от центра "Ромир", пишет Ирина Алкснис в колонке для РИА Новости.

Есть горькая ирония в том, что в стране, в которой родился анекдот про "не "Волгу", а три рубля, не в лотерею, а в преферанс, не выиграл, а проиграл", в информационном пространстве доминирует обратный принцип искажения информации: не приукрашивания, а очернения.

История с ромировским исследованием — очередной яркий пример этого подхода, поскольку содержание новости в данном случае прямо противоположно заголовкам, под которыми она распространялась отечественными СМИ.

© Sputnik / Александр Вильф Триллион рублей: Сбербанк России посчитал новогодние расходы россиян

"Ромир" действительно отметил падение повседневных трат россиян в апреле — по сравнению с мартом — на 7,7 процента.

Вот только это стандартная ситуация, фиксируемая ежегодно. Причем ее причины вполне очевидны — второй месяц весны "зажат" между мартом и маем, на которые выпадают праздники и каникулы, что влечет за собой, разумеется, увеличение расходов. Ничего удивительного, что в буднично-беспраздничном апреле снижаются и общие расходы, и средний чек.

Куда более показателен другой результат.

По сравнению с апрелем прошлого года повседневные расходы граждан выросли на 6,4 процента, "уверенно превзойдя размер накопленной за период инфляции в 5,2 процента". Причем нынешний апрельский показатель — один из наилучших за все годы наблюдений (больше было только в 2015-м).

Это исследование подтвердило устойчивый тренд на усиление потребительского оптимизма россиян. Есть и другие данные. Например, индекс того же "Ромира" "Кофе с молоком": объемы покупок шоколада, кофе, молока, бутилированной воды также уверенно повышаются, что, по мнению исследователей, четко сигнализирует о "социальной стабильности и расслаблении в потребительском поведении".

Все это, безусловно, достаточное основание для того, чтобы заклеймить позором российские СМИ, страдающие, похоже, неизживаемым очернительным уклоном в отношении собственной страны. Впрочем, при желании можно обвинить и их аудиторию, чье внимание лучше привлекается негативными заголовками. А в погоне за кликами и посещаемостью редакции вынуждены идти на поводу у читателей, занимаясь в том числе и совсем уж бесстыдными манипуляциями.

Однако, пожалуй, наиболее значим иной аспект данного феномена.

Одна из популярнейших общественных идей в России — мысль о безнадежной пропасти, разделяющей народ и государство. "Шишки", разумеется, достаются властям предержащим, которые — по мнению обвинителей — не понимают российское общество, не знают и не хотят знать, чем оно живет, каковы его проблемы, чаяния и перспективы.

Основной носитель этих представлений — отечественный "медиаактивный" класс, причем по всему идеологическому спектру — от самых радикальных маргиналов как справа, так и слева, до людей абсолютно прогосударственных взглядов.

Именно этот слой — от политиков и общественников до просто интересующихся политической сферой граждан — выступает основным потребителем и одновременно главным производителем контента про бесконечно гибнущую Россию.

© Sputnik / Максим Богодвид В России впервые за пять лет сократилось количество бедных

Стоит отметить, что дело нередко не в какой-то злонамеренности, а в "воспитанной привычке" к пессимизму.

К политикам и активистам-общественникам бесконечным потоком приходят люди со своими нерешаемыми трудностями, жалобами и горем. В результате даже представители самых что ни на есть "провластных" организаций в "кухонных разговорах" нередко демонстрируют запредельное пораженчество в оценке будущего. Это вполне естественное следствие ежедневной работы с наиболее болезненными и острыми проблемами страны, отражающимися в жизни конкретных людей, и с ощущением очень низкого КПД от собственных прилагаемых усилий.

Что уж говорить о принципиальных противниках российской власти, для которых любой негатив — подтверждение их идеологической позиции. Ну, а СМИ органично дополняют и обслуживают этот самовоспроизводящийся механизм "похорон" России ее медиаклассом. Причем даже в ситуациях, которые должны были бы стать поводом для выражения радости и оптимизма, как с нынешним опросом "Ромира".