Нервы беречь надо: стоит ли в Абхазии играть с чувствами

О том, с каким настроем приезжают в Абхазию туристы, как гостям и хозяевам обходить острые углы, и к каким хитростям приходится прибегать, работая в сфере туризма, размышляет колумнист Sputnik Руслана Гергедава.

В Абхазии есть свои национальные традиции и нормы, но в целом правила жизни незначительно отличаются от стран постсоветского пространства. Тем не менее пренебрегать чувствами местных и злоупотреблять законами гостеприимства не стоит. В принципе, как и в любой стране.

Понять туриста

Турист долго готовился к отпуску в Абхазии, возможно, даже отказывал себе в чем-то, откладывая деньги на билеты и проживание. И вот мечта сбылась, теперь можно позволить себе отрываться на полную катушку, отвлечься от бытовых проблем и неурядиц на работе. В этой ситуации некоторым сложно соблюсти грань между расслабленностью и распущенностью. Человек заслужил отдых, а гостеприимные хозяева пусть теперь терпят его выходки, тем более, что он за это платит. Туриста можно понять. Однако нежелательным бонусом к такому стилю релаксации могут стать малоприятные последствия.

За годы работы в туристической отрасли в Абхазии я пришла к выводу, что подобная поведенческая реакция туриста объясняется стереотипом мышления потребителя: “Ну, я же за все плачу, а следовательно - я прав и мне все можно”.

Зачастую это заблуждение и приводит к тем самым последствиям, которые потом в социальных сетях выставляют, как “варварское и дикое” отношение местных жителей к туристам. Местные, кстати, тоже не "агнцы" и порой фигурируют в криминальных сводках, а на объектах показа слишком настойчиво навязывают "курортные" услуги, вроде фото с редкой птицей или хищником. Здесь уже и гостя может покинуть выдержка.

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Туристы же время от времени проверяют на прочность абхазскую толерантность. Я часто с этим сталкивалась, когда мои же экскурсанты требовали какие-то особые условия для себя, а я, по их мнению, обязана была в лепешку разбиться ради их прихоти.

Были и высокомерный тон и пренебрежительные взгляды, случалось, что не скупились на резкие высказывания о народе и моей республике. Так почему же я не должна реагировать? Должна и реагирую, но тактично и последовательно.

Уверенный взгляд, твердый голос и краткое описание возможного сценария дальнейшего развития событий в случае неуважительного отношения к менталитету народа. Чаще всего "революционный" настрой несколько остывает.

Хитрости коммуникации

Работа с туристами очень сложная, так как профессионал стремится выстроить коммуникацию с каждым, создать психологический комфорт. Все это приходит с опытом, когда ты буквально начинаешь читать людей и прогнозировать их действия. К примеру, как только я приступаю к работе с экскурсионной группой, во время знакомства, я внимательно изучаю людей, практически “сканирую”, а потом наблюдаю за ними на протяжении всего маршрута. Это все привело меня к созданию собственной классификации туристов, есть в ней "хорошие" и "плохие".

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К кому-то отношусь более бдительно, чтобы своевременно отреагировать и предупредить конфликтные ситуации, а кого-то могу отпустить с "психологического поводка".

Самое главное при работе с туристами, сразу им внушить, что только от них зависит, как пройдет их отпуск в Абхазии, а я им просто в этом помогу.

Порой встречаются просто "негативные" люди. Они не в Абхазии такие, они по жизни такие, и есть в любом обществе. Им не нравится все, их все раздражает. Это проявляется не только в жестах, голосе, но и какой-то особенной походке. Они всегда и всему бросают вызов, сеют на каждом шагу провокации и скандалы. Они обожают жаловаться. Как правило, возможно, это от страха, что их обманут, уделят недостаточно внимания или не будут воспринимать всерьез. Это тоже надо учитывать. Даже на чувствах самого отчаянного жалобщика можно сыграть и все пройдет замечательно.

Здесь все зависит от мастерства и профессионализма работников туристического рынка.

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Конечно, возникают ситуации, которыми невозможно управлять, так как ответной адекватной связи с дебоширом установить не удается. Здесь уже ничего не поделаешь, надо высаживать такого экскурсанта из автобуса и вызывать наряд милиции. Тем более, что этого требует отраслевой регламент. К счастью, такое происходит очень редко.

Лучшая драка – несостоявшаяся драка. Это практический постулат для работников турсферы Абхазии. К сожалению, не все его придерживаются и отсюда появляются всякие критические ролики и отзывы, которые не лучшим образом сказываются на имидже Абхазии, что играет на руку конкурентам.

При выборе отдыха на курортах Абхазии, турист должен заранее получить всю необходимую информацию не только о ценах, погоде, достопримечательностях, но и традициях, которые складывались здесь веками.

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Урок будет всем на пользу. Гость расширит свои кругозор и мировоззрение, чем заслужит уважение хозяина, а уж если гость западет абхазу в душу, то будьте уверены, что этот отпуск станет самым незабываемым. Такое ни за какие деньги не купишь.