Нервы беречь надо: стоит ли в Абхазии играть с чувствами

В Абхазии есть свои национальные традиции и нормы, но в целом правила жизни незначительно отличаются от стран постсоветского пространства. Тем не менее пренебрегать чувствами местных и злоупотреблять законами гостеприимства не стоит. В принципе, как и в любой стране.
Понять туриста
Турист долго готовился к отпуску в Абхазии, возможно, даже отказывал себе в чем-то, откладывая деньги на билеты и проживание. И вот мечта сбылась, теперь можно позволить себе отрываться на полную катушку, отвлечься от бытовых проблем и неурядиц на работе. В этой ситуации некоторым сложно соблюсти грань между расслабленностью и распущенностью. Человек заслужил отдых, а гостеприимные хозяева пусть теперь терпят его выходки, тем более, что он за это платит. Туриста можно понять. Однако нежелательным бонусом к такому стилю релаксации могут стать малоприятные последствия.
За годы работы в туристической отрасли в Абхазии я пришла к выводу, что подобная поведенческая реакция туриста объясняется стереотипом мышления потребителя: “Ну, я же за все плачу, а следовательно - я прав и мне все можно”.
Зачастую это заблуждение и приводит к тем самым последствиям, которые потом в социальных сетях выставляют, как “варварское и дикое” отношение местных жителей к туристам. Местные, кстати, тоже не "агнцы" и порой фигурируют в криминальных сводках, а на объектах показа слишком настойчиво навязывают "курортные" услуги, вроде фото с редкой птицей или хищником. Здесь уже и гостя может покинуть выдержка.
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Туристы же время от времени проверяют на прочность абхазскую толерантность. Я часто с этим сталкивалась, когда мои же экскурсанты требовали какие-то особые условия для себя, а я, по их мнению, обязана была в лепешку разбиться ради их прихоти.
Были и высокомерный тон и пренебрежительные взгляды, случалось, что не скупились на резкие высказывания о народе и моей республике. Так почему же я не должна реагировать? Должна и реагирую, но тактично и последовательно.
Уверенный взгляд, твердый голос и краткое описание возможного сценария дальнейшего развития событий в случае неуважительного отношения к менталитету народа. Чаще всего "революционный" настрой несколько остывает.
Хитрости коммуникации
Работа с туристами очень сложная, так как профессионал стремится выстроить коммуникацию с каждым, создать психологический комфорт. Все это приходит с опытом, когда ты буквально начинаешь читать людей и прогнозировать их действия. К примеру, как только я приступаю к работе с экскурсионной группой, во время знакомства, я внимательно изучаю людей, практически “сканирую”, а потом наблюдаю за ними на протяжении всего маршрута. Это все привело меня к созданию собственной классификации туристов, есть в ней "хорошие" и "плохие".
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К кому-то отношусь более бдительно, чтобы своевременно отреагировать и предупредить конфликтные ситуации, а кого-то могу отпустить с "психологического поводка".
Самое главное при работе с туристами, сразу им внушить, что только от них зависит, как пройдет их отпуск в Абхазии, а я им просто в этом помогу.
Здесь все зависит от мастерства и профессионализма работников туристического рынка.
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Конечно, возникают ситуации, которыми невозможно управлять, так как ответной адекватной связи с дебоширом установить не удается. Здесь уже ничего не поделаешь, надо высаживать такого экскурсанта из автобуса и вызывать наряд милиции. Тем более, что этого требует отраслевой регламент. К счастью, такое происходит очень редко.
Лучшая драка – несостоявшаяся драка. Это практический постулат для работников турсферы Абхазии. К сожалению, не все его придерживаются и отсюда появляются всякие критические ролики и отзывы, которые не лучшим образом сказываются на имидже Абхазии, что играет на руку конкурентам.
При выборе отдыха на курортах Абхазии, турист должен заранее получить всю необходимую информацию не только о ценах, погоде, достопримечательностях, но и традициях, которые складывались здесь веками.
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Урок будет всем на пользу. Гость расширит свои кругозор и мировоззрение, чем заслужит уважение хозяина, а уж если гость западет абхазу в душу, то будьте уверены, что этот отпуск станет самым незабываемым. Такое ни за какие деньги не купишь.