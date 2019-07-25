"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения

В сильно смягченном переводе выражения ведущих комментаторов звучат примерно так: "Ну что, клоун встает во главе бывшей империи", "Нашей стране капец", "Мелкий хрен стал премьером", пишет автор РИА Новости Виктор Мараховский.

Напомним: Джонсон — которого трудно обвинить в принципиальности, но невозможно обвинить в отсутствии целеустремленности — стал главой британского кабинета автоматически, возглавив по итогам голосования Консервативную партию. После триумфа он выступил с огненной речью, в которой, в частности, заявил: "Я говорю всем сомневающимся: чувак, мы зарядим страну, мы проведем Brexit!" — после чего даже равнодушным стало понятно, что в королевстве наступила новая эпоха.

Проигравшие (как в самой партии Джонсона, так и в других) пытаются понять, как так вышло и кто виноват.

Значительная часть передовых комментаторов винит во всем "белый рабочий класс". Этот ничего не понимающий в жизни слой англичан купился на джонсоновский образ так называемого рубахи-парня, режущего так называемую правду-матку. Белый рабочий класс, с горечью повторяют комментаторы, не понимает, что главным потерпевшим от Brexit окажется он. В передовых твиттерах мелькает знакомое всем нам "этот народ безнадежен".

Некоторые, впрочем, рассуждают фундаментальнее. Да, конечно, "клоун" поднялся на поддержке простых и незамысловатых людей, признают они. Но нет ли в этом и нашей с вами вины?

Так, например, колумнист левоцентристской Guardian пишет: "Ответственными за общественную поляризацию называют социальные медиа. Там вы можете группироваться с теми, кто поддерживает вашу точку зрения своим исступлением эмоций — даже если точка зрения состоит в том, что Земля плоская. Не перечь мне, или я тебя забаню. Такова моя прерогатива. Этот образ действий переселился из онлайна в реальный мир: многие люди живут так, как будто они могут забанить окружающих".

В общем, соцсети, которые изначально задумывались вроде бы как средство общения между людьми, — на деле послужили могучим средством отчуждения людей друг от друга. Якобы проницаемый и бескрайний интернет — превратился в "эхо-камеры", в которых каждый слышит лишь отражение собственных мыслей и высказываний.

И сами либералы, ныне рассказывающие друг другу о том, в каком они отчаянии, живут в собственном "гетто единомышленников", подвергая остракизму и расфренду всех, кто не с ними. Терпимость у них почти на нуле, они постоянно "очищают свои ряды от предателей". И в итоге оказываются в горьком одиночестве и изоляции.

В конце автор Guardian призывает: "Я не говорю, что нужно подружиться с расистами или перестать быть левыми. Нам нужно просто поступиться своей комфортной бесчувственностью". Иными словами — снять с себя корону и нимб, слезть с пьедестала и пытаться разговаривать с теми, кто не за вас.

Но есть основания полагать, что это не поможет. По факту получилось так, что именно главный технологический прорыв либерального демократического Запада — Всемирная сеть — стал главным могильщиком либеральной демократии.

Ведь суть либерализма, строго говоря, как раз состоит в том, что носители совершенно различных убеждений имеют неотъемлемые права и мирно сосуществуют, через проверенные механизмы приходя к компромиссам.

А появление доступных "гетто единомышленников" привело к тому, что способность к компромиссам у их обитателей тупо атрофировалась за ненужностью. И в результате "общий знаменатель" теперь достигается не уютными переговорами специально отобранных носителей разных убеждений, а простым арифметическим перевесом.

В итоге та же Guardian в лице своих авторов констатирует: "Путин прав. Путинизм действительно может быть будущим человечества". И перечисляет все факты, говорящие о том, что либерализм в его нынешнем виде действительно изжил себя, о чем в июне сообщил миру российский президент. Иначе откуда этот невиданный взлет "популистов" по всему западному миру.

Но вот что характерно: сама оплакивающая демократию передовая пресса является носительницей вполне сектантского, игнорирующего 99 процентов реальности взгляда на мир. Например, главной новостью тех же британских медиа о России на этой неделе стало убийство (по известным данным — скорее, бытовое) 41-летней жительницы Петербурга. Причина: эта жительница была одновременно ЛГБТ-активисткой, проукраинской активисткой, зоозащитницей и далее по списку, и постоянно где-нибудь пикетировала, проклиная режим. По причине идеологического соответствия жертвы — ее трагедия перевесила вообще всю повестку 150-миллионной страны. И тем укрепила в читателях передовых британских СМИ точку зрения об их собственной плоской Земле.

...Я это все к чему. Нельзя одновременно стенать о том, что люди утрачивают способность к взаимопониманию, — и сооружать для "своих" людей специальную "отфильтрованную реальность", в которой забанены новости, не подтверждающие вашу картину мира.

Нельзя одной рукой создавать кастрированную картину мира, отвечающую вашей идеологии, — а другой писать о том, как потребителям разных версий реальности недостает терпимости.

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