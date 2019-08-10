Скотланд-Ярд ищет "след Путина"

Можно срочно броситься искать источники обострения в действиях российской стороны, но это интеллектуальное упражнение будет сродни попыткам найти отсутствующую черную кошку в черной комнате, и никакая конспирология тут не поможет. Причины очередного обострения "дела Скрипаля" нужно искать в Лондоне, причем по конкретному адресу: Даунинг-стрит, дом десять, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

Гардиан сообщает о результатах работы британских специалистов по химическим атакам и российским шпионам: "Скотланд-Ярд изучил роль российского президента Владимира Путина в нападении (с использованием. — Прим. ред.) "Новичка" в Солсбери. По оценкам британских спецслужб, Путин, "вероятно", одобрил нападение в марте 2018 года на Сергея Скрипаля, бывшего российского офицера, и его дочь, которые оба были тяжело больны, но выжили."

Можно было бы посмеяться или погрустить над тем, что когда-то респектабельные силовые структуры ее величества теперь используют термин "вероятно" для описания своих результатов, и предположить, что продолжение расследования позволит им в будущем перейти к использованию термина "очень вероятно" (того самого "хайли лайкли", к которому мы уже все привыкли). Проблема в том, что вся эта история, в которую теперь пытаются за уши притянуть "след российского президента", демонстрирует полное нежелание официального Лондона делать хотя бы минимальные шаги навстречу здравому смыслу. Кстати, отставка Терезы Мэй сделала ситуацию еще более безнадежной.

С другой стороны, если очередное обострение "дело Скрипаля" приведет к тому, что любителям вывозить из России в Лондон капиталы будет в Лондоне максимально неуютно, то это даже к лучшему.

...Нельзя не отметить, что некоторые официальные лица все-таки пытаются сохранить хотя бы минимальные стандарты профессионализма, что в условиях атмосферы тотальной русофобии граничит с подвигом. Британские СМИ цитируют позицию заместителя комиссара лондонской полиции Нила Басу, который отвечает за контртеррористическую работу всей британской полиции. Басу не только заявил, что расследование инцидента продолжается, но и подчеркнул необходимость сбора соответствующей доказательной базы: "Придется доказывать, что он (то есть Путин. — Прим. ред.) был прямо замешан", — сказал он и добавил, что "для того, чтобы получить европейский ордер на арест (российских "агентов", которых британцы считают виновными в инциденте . — Прим. ред.) надо иметь дело, которое можно отдать прокуратуре в этой стране. У нас нет дела, которое можно отдать в прокурорскую работу. Мы — офицеры полиции, и поэтому мы должны искать доказательства. Было огромное количество спекуляций на тему того, кто в ответе (за инцидент. — Прим. ред.), кто отдавал приказы, и все это на основе экспертных знаний о России. Я же — должен идти с доказательствами".

В данном случае можно только посочувствовать лондонскому комиссару, от которого требуют организовать европейский ордер на арест "российских агентов", а также, возможно, предъявить обвинения лично Владимиру Путину. На фоне уже сделанных заявлений британских спецслужб требования каких-то реальных доказательств смотрятся странно, смешно и непоследовательно. Какие доказательства могут быть нужны в эпоху тотального "хайли лайкли"? Впрочем, проблему решат просто: европейский ордер на арест "российских агентов" — это в любом случае политический жест, и для него найдут политические основания, ибо шансов на его исполнение в любом случае нет. А вот о том, почему именно сейчас понадобилось опять "откапывать Скрипаля", стоит поговорить особо.

Если посмотреть на текущую британскую ситуацию с точки зрения интересов новоиспеченного премьера Бориса Джонсона, то перед ним стоят две исполинские проблемы: Брекзит и Путин, причем "проблему Путина" мистер Джонсон создал сам, объявив в программной статье, что британцы докажут Путину жизненную силу либерализма с помощью Брекзита. Судя по тому, как продвигаются переговоры по линии Брюссель — Лондон (спойлер: никак), шансы Джонсона на то, что ему удастся принудить Евросоюз к подписанию более выгодного для Великобритании соглашения о Брекзите, тают с каждым днем. А дней до "принудительного Брекзита", намеченного на 31 октября, осталось не так уж много.

Более того: есть серьезные основания полагать, что та победа, которой так активно добивается британский премьер, то есть "Брекзит любой ценой" — окажется не просто горькой, а токсичной.

Конфедерация британских промышленников (организация, объединяющая работодателей) в недавно выпущенном аналитическом отчете указывает: "жесткий Брекзит", то есть выход страны из Евросоюза 31 октября и без соответствующего договора, будет иметь очень серьезные последствия, и, "какой бы ни была подготовка", не может быть такой вещи, как жесткий Брекзит без негативных последствий для рабочих мест и экономического роста". "Краткосрочный шок будет серьезным", говорится в отчете, причем британские промышленники настаивают на том, что "последствия жесткого Брекзита будут сказываться годами".

Также многочисленные банкиры и финансисты предсказывают катастрофические последствия для британской валюты и финансовых рынков в том случае, если Джонсон пойдет по пути жесткого разрыва с Евросоюзом. С точки зрения политического пиара может получиться очень некрасивая ситуация: британский премьер будет выглядеть (в глазах избирателей и недружественных СМИ) как человек, который ради своих политических амбиций, включающих в себя демонстрацию идеологического превосходства над Владимиром Путиным, нанес колоссальный ущерб миллионам британцев и британской экономике.

Демонстрация жизнеспособности западного либерализма получится мягко говоря неубедительной, а этого жилец Даунинг-стрит, 10 допустить не может. И тут на помощь могут прийти доблестные британские шпионы и следователи, которые вовремя напомнят почтенной публике о том, что "хайли лайкли" лично президент России участвовал в организации "химической атаки на британской территории". И авторы этого жалкого пиар-маневра будут рассчитывать на то, что праведный гнев обывателей и желание объединиться вокруг премьера Джонсона, который будет бороться с российской угрозой, отвлечет их от негативных эмоций, вызванных падением фунта или дефицитом европейских лекарств в магазинах.

Если этот сценарий развития событий действительно верен, то можно уже сейчас сказать, что "российская угроза" вряд ли поможет премьеру Джонсону. Впрочем, это уже не имеет значения. Судя по действиям официального Лондона, команда британского премьера настроена попробовать.

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