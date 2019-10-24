Макрона обвиняют в предательстве в пользу России

В минувший уик-энд лидеры Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, должны были дать формальную отмашку на предоставление Албании и Северной Македонии статуса официальных кандидатов на вступление в ЕС.

Слово "предательство" становится самым популярным в европейских СМИ. Не успели они отшуметь по поводу "предательства Трампа" сирийских курдов, как с новой силой заговорили об очередном "предательстве". Теперь, правда, речь идет о деяниях самой Европы по отношению к двум балканским странам — Албании и особенно Северной Македонии (ранее просто Македонии), пишет Владимир Корнилов в колонке для РИА Новости.

В минувший уик-энд лидеры Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, должны были дать формальную отмашку на предоставление этим государствам статуса официальных кандидатов на вступление в ЕС. Данная процедура ничего особого собой не представляет — просто открывает путь многолетним переговорам и требованиям к претендентам с целью изменения ими внутреннего законодательства. В конце концов, Турция находится в подобном статусе 20 лет, и, похоже, ее европерспективы только отдаляются.

Именно в связи с абсолютной формальностью данного шага большинство лидеров ЕС не видели в этом никаких проблем. Однако Франция, Дания и Нидерланды, где сильны позиции евроскептиков, заблокировали заявку Албании, а надежды (северо)македонцев перечеркнул своим волевым решением французский президент Эммануэль Макрон.

Сказать, что это вызвало гнев и разочарование в двух указанных странах, — не сказать ничего. В Северной Македонии сразу же возник внутриполитический кризис, объявлены досрочные парламентские выборы. Немудрено понять почему, если учесть, что в прошлом году ради этой формальной заявки государство пошло даже на смену названия.

Напомним: Европа и США просто-таки выкручивали руки македонцам, призывая их добавить к названию страны эпитет "Северная", чтобы удовлетворить Грецию. Провели референдум, где вопрос был сформулирован так, что переименование рассматривалось как залог вступления в ЕС и НАТО.

Чего только не обещали македонцам в ходе кампании. Лидеры различных государств приезжали один за другим в Скопье, рассказывая, как все замечательно заживут после переименования. Кстати, старался и сам Макрон. Накануне референдума он обратился к македонцам с пламенной речью, призывая их голосовать "правильно" и рассказывая, как это будет хорошо и для них, и для Европы.

Большинство населения балканской страны, строго говоря, тогда "проголосовало ногами", не придя на избирательные участки и сорвав референдум. Однако это не помешало властям все-таки изменить название страны. Цели были те же: Евросоюз и НАТО.

Причем членство в Североатлантическом альянсе согласовали очень быстро и почти наверняка окончательно оформят весной следующего года. А вот с ЕС, как видим, не заладилось. Всего-то год прошел, а обещания быстро забылись.

Особенно тяжело нынешнему премьеру Северной Македонии Зорану Заеву и его правящей партии "Социально-демократический союз". Их евроинтеграционные лозунги вполне можно сопоставить с теми обещаниями, которые раздавали украинцам в ходе Майдана. Македонцам рассказывали: проголосуете за вступление в ЕС — и у вас будет бесплатное европейское здравоохранение, 25 тысяч евро субсидий для каждого фермера, бесплатное образование и так далее. Представьте, как Заев выглядит в глазах избирателей после блокирования македонской заявки Парижем. На досрочных выборах он рискует потерять власть.

Теперь все дружно набросились на Макрона. Заев назвал позицию Франции "исторической ошибкой", основные европейские СМИ почти единогласно это подхватили. Ярких красок никто не жалеет. Политические аналитики EUobserver говорят о "политическом вандализме". А редакционная статья Financial Times определила действия Макрона как "акт неоголлистской бескомпромиссности" и особо подчеркнула, что "Франция оставляет ЕС без заслуживающей доверия базы отношений с соседями, <…> такими как Молдова, Украина и Грузия".

То есть украинцев и грузин предупреждают: вас обманут с вашими европейскими мечтами, как обманули македонцев. Британская пресса делает упор на то, что подобная политика вынудит эти страны "смотреть на восток в сторону России". И это, как вы понимаете, главная проблема Европы и уж тем более Британии, которая сама пытается выйти из ЕС.

Судя по многочисленным возмущенным комментариям различных европейских аналитиков, мало кто из них вообще верит в перспективы принятия Македонии и особенно Албании в "европейскую семью народов". Некоторые так прямо и пишут: начало формальных переговоров о вступлении в Евросоюз еще ничего не означает, а значит, и волноваться особо не о чем. Другими словами, Макрона обвиняют не в том, что он перечеркнул европерспективу балканских стран, в которую мало кто верит, а в том, что он лишает послушных соседей морковки, за которой они должны были покорно следовать, как когда-то делала Турция. Говорится это публично и вполне откровенно.

Для европейских либералов особенно болезненно то, что сделал это представитель партии, составляющей основу либеральной фракции Европарламента. А по вопросу Албании к Макрону примкнул и премьер Нидерландов Марк Рютте, чья партия также входит в эту группу. Именно поэтому члены данной фракции выражают свое ошеломление громче всех.

Макрон же ссылается на необходимость реформирования самого Евросоюза перед тем, как затевать переговоры с новыми кандидатами. При этом никаких четких сроков и условий он не называет. Вряд ли следует ожидать перемены его взглядов по мере приближения президентских выборов 2022 года, где наверняка миграционный вопрос вновь будет ключевым. Если руководитель Франции сейчас не решился на простую формальность, затем ему будет сделать это еще сложнее.

А сладкая европейская мечта македонцев и албанцев продолжит отдаляться. Как, собственно, и для других потенциальных кандидатов на членство в ЕС — Сербии, Черногории, Косово, Боснии.

Какой в этой ситуации может идти разговор об Украине или Грузии?

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