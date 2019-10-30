"Великобритания превратится в Россию": Лондон ждет Путина

Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.

Чтобы проиллюстрировать эту смелую гипотезу, газета даже сопроводила статью поставленными рядом фотографиями Владимира Путина и британского премьера Бориса Джонсона, которые размещены под заголовком "Британия и Россия — странная пара Европы", пишет Иван Данилов для РИА Новости.

Для российского читателя идея о том, что Лондон — это Москва-на-Темзе, может показаться странной, хотя британскую столицу иногда в шутку называют Лондонградом из-за числа живущих там российских предпринимателей, многие из которых скрываются от российского правосудия.

Однако идея объявить Великобританию эдакой "еще одной Россией" имеет все шансы стать очень популярной в Евросоюзе. Стоит разобраться в логике тех, кто ее продвигает.

Начнем с нескольких важных уточнений. Боевой листок лондонского Сити, Financial Times — несмотря на то что является британским деловым изданием, уже давно афиширует антибританскую и проевропейскую повестку.

То есть по большому счету авторы этого издания демонстрируют к национальным интересам и суверенитету Великобритании такое же (местами презрительное) пренебрежение, которое многие российские деловые СМИ демонстрируют в отношении России.

Если говорить грубо, то для них брюссельский бюрократ гораздо ближе, дороже и понятнее, чем портовый грузчик из Грейт-Ярмута.

И вот сейчас элита британских медиа в лице главного внешнеполитического обозревателя и лауреата многочисленных премий Гидеона Рахмана всматривается в свою страну — и с ужасом начинает угадывать в ней черты, которые ассоциируются с медийным образом России.

Список схожестей Великобритании и России — по версии Financial Times:

"Англия и Россия находятся на окраинах Европейского континента. Частично в результате этого обе страны традиционно имели двойную идентичность — рассматривая себя как европейские страны и (одновременно) как нечто большее. Около 80% территории России находится в Азии. Британская империя была построена за пределами Европы, и страна все еще имеет прочные культурные связи с "англосферой" в Северной Америке, Австралазии и Южной Азии. Поэтому неудивительно, что Великобритания и Россия, скорее всего, окажутся двумя основными европейскими державами, которые находятся вне Евросоюза. Тем не менее обе страны будут продолжать беспокоиться о коллективной силе Евросоюза. Будучи странами на периферии, они традиционно опасались появления единой силы, доминирующей на европейской части суши, что частично объясняет, как они оказались союзниками в наполеоновских войнах и в двух мировых войнах. Каждая из двух стран построила свою современную идентичность вокруг памяти о победе в 1945-м. И обе идентичности сформированы ностальгией по имперской власти".

С точки зрения российских интересов, наверное, все не так плохо. Теперь Евросоюз будут активно пугать не только Россией, которая якобы готовится восстановить силовым способом свою империю (а также захватить страны Балтии, Швецию и Польшу), но еще и Великобританией, которую можно легко обвинить в наличии "имперских комплексов".

Показательно, что Евросоюз (если верить авторитетному, титулованному и хорошо информированному колумнисту Financial Times) не намерен терпеть даже минимальный шанс на появление "еще одной России" и будет решать проблему радикально — в стиле "резать, не дожидаясь перитонита".

По оценкам европейского высокопоставленного источника, с которым общался господин Рахман, Евросоюз после Brexit, несмотря на заверения о дружбе, будет всеми силами способствовать распаду Великобритании: отделению Шотландии и вхождению Северной Ирландии в Ирландию.

Кстати, премьера Джонсона уже вынудили подписать соглашение о выходе из Евросоюза, в котором фактическая таможенная граница между Северной Ирландией и Великобританией признана Лондоном и проходит по Ирландскому морю, а границы с самой Ирландией — нет, так что фундамент для отделения Северной Ирландии уже заложен.

(По понятным причинам британским националистам такое поведение Евросоюза не будет нравиться, за что их будут называть шовинистами и обвинять в имперской ностальгии.

Даже интересно, какой британский аналог терминов "ватники" и "колорады" придумают в мозговых центрах Евросоюза для унижения британских патриотов).

Будет забавно, если такое национальное унижение подтолкнет Великобританию (или то, что от нее останется после того, как от нее отрежут Шотландию, Северную Ирландию и, возможно, Уэльс) к активному сотрудничеству с другими центрами глобальной силы: Китаем или Россией.

Впрочем, независимо от того, что получится или не получится у Евросоюза в плане демонтажа британской государственности и территориальной целостности, российскому обществу стоит запомнить ту легкость, с которой европейские чиновники переходят в режим тотальной ненависти и желания уничтожить тех, кто посмел не выполнять их хотелки.

Великобритания — по любым стандартам Евросоюза — является демократической страной, с идеальной либеральной западной демократией и соблюдением (до абсурда) всех возможных привилегий различных меньшинств.

Эта демократическая страна приняла на референдуме решение о выходе из Евросоюза, и вот ее немедленно хотят разрезать на части — просто чтобы у Евросоюза не было "внешней конкуренции". Это показывает, что все разговоры о том, что санкции и попытки разрушить нашу страну немедленно прекратились бы, если Россия стала бы соответствовать каким-то мифическим западным идеалам, являются или демонстрацией глупости, или сознательной антироссийской пропагандой.

Нет у Брюсселя никаких "идеалов" и "ценностей", а геополитическая стратегия любой страны строится исключительно на принципах прагматичного продвижения собственных эгоистичных и шкурных интересов. Если смотреть на мир глазами европейского чиновника, то в международной политике нет идеалов, нет правил и нет другого права, кроме права сильного. Об этом надо помнить независимо от того, что они говорят на официальном уровне.

Как ни странно, но в случае реализации максимально конфронтационного сценария между ЕС и Великобританией (а этот сценарий вероятен, но не гарантирован) страну — наследницу Британской империи может спасти только одно.

Британской элите, точнее, той ее части, которой все еще дороги национальные интересы, надо будет найти "британский аналог" Владимира Путина — лидера, который смог восстановить силу России после главной геополитической катастрофы XX века.

К сожалению, для Великобритании пока на политической сцене солирует Борис Джонсон — это создает определенные сомнения в перспективах Туманного Альбиона.

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