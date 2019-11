В США нашли главного защитника Трампа: это Путин

Американские эксперты нашли "автора" медийно-политической стратегии, с помощью которой Дональд Трамп и его окружение сопротивляются попыткам импичмента: "республиканцы сознательно используют тезисы Путина для защиты Трампа", сообщает журнал The Rolling Stone.

Это не частное мнение отдельных скандальных медийщиков, а целая медийная кампания, целью которой является приучение американского общества к мысли о том, что именно российские спецслужбы и российский лидер, по сути, управляют мыслями администрации президента США и даже Республиканской партии, пишет Иван Данилов для РИА Новости.

В качестве локомотива этой медийной кампании выступает респектабельное (некогда) издание The New York Times, на источники и тексты которого ссылается The Rolling Stone и другие американские СМИ.

"По сообщению The New York Times, начиная с 2017-го российские разведчики распространяли дезинформацию о том, что Украина стоит за взломом выборов 2016-го, смешивая факты — что очень небольшое количество украинцев пыталось помешать избранию Трампа — с вопиющими теориями заговора. Эти агенты, пытаясь скрыть источник данной клеветнической кампании, затем использовали олигархов и бизнесменов в качестве посредников для распространения информации среди американских политиков и журналистов. В последние недели представители американской разведки проинформировали сенаторов и их помощников по этому вопросу", — пишет издание.

Как легко заметить, вброс о том, что это российские агенты распространяют в США ужасную антиукраинскую теорию заговора, сделан не от хорошей жизни, а из-за того, что отрицать очевидное уже действительно не получается.

Даже злейшие враги Дональда Трампа из The New York Times уже прямо пишут о том, что антитрамповский заговор с стороны Украины был. Но, добавляют они теперь, это был не заговор государственного уровня, а всего лишь какие-то действия отдельно взятых украинцев.

Чтобы защитить эту довольно слабую позицию, им приходится критиковать и объявлять агентами Путина тех, кто делает очевидный вывод о том, что Украина как раз и является тем самым государством, чье руководство (вместе с его американскими кураторами из "глубинного государства", работающего на клан Клинтон) стоило бы наказать по всей строгости американского законодательства.

В качестве доказательств того, что любые факты об "украинском заговоре против Трампа" на самом деле являются частью операции российских спецслужб для поддержки действующего президента США и его защиты от импичмента, приводятся ничем не подтвержденные "информационные сливы" из анонимных источников американских спецслужб.

Этих анонимов уже много раз ловили на фейковой информации по Сирии, Ираку, Ливии, но это им не вредит. Они явно настроены на то, чтобы лишить Трампа должности, а в идеале — посадить его на электрический стул за государственную измену.

Самое забавное, что, помимо вбросов со стороны спецслужб, в качестве доказательства версии о том, что "республиканцы сознательно проговаривают тезисы Путина", используется выступление российского президента на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

Нужно обладать довольно извращенной логикой, чтобы прийти именно к такому выводу, но на примере издания Business Insider можно посмотреть извилистый путь американского пропагандиста по когнитивным коридорам медийного абсурда.

Журналист Джон Халтивангер сообщает об ответе Владимира Путина на вопрос об отношениях с США: "Президент России Владимир Путин злорадствует, поскольку республиканцы продолжают публично продвигать развенчанную теорию заговора о том, что Украина, а не Россия, вмешалась в президентские выборы 2016-го в США... "Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединенных Штатах, теперь Украину обвиняют", — заявил Путин в Москве в среду".

В качестве объяснения того, почему эта "теория заговора" уже "развенчана", приводится всего один аргумент, который на самом деле является частным мнением известного американского неоконсерватора и сторонника жесткой конфронтации с Россией — экс-советника Трампа, а ныне — одного из ключевых свидетелей обвинения в деле о его импичменте.

Business Insider сообщает: "Фиона Хилл, бывший главный советник Трампа по России, умоляла республиканцев прекратить распространение теорий заговора про Украину и вмешательство в выборы на слушаниях по импичменту в четверг. "Некоторые из вас в этом комитете, похоже, считают, что Россия и ее спецслужбы не проводили кампанию против нашей страны и что, возможно, по какой-то причине Украина это сделала", — сообщила Хилл, добавив: "Это вымышленный нарратив, который был составлен и распространен российскими спецслужбами".

Спустя всего один день после того, как Путин похвалился, что никто больше не обвиняет Россию во вмешательстве в выборы, Хилл сказала, что "результатом всех этих нарративов" является "именно то, на что надеялись российские власти".

Легко догадаться что будет дальше: на всех этапах импичмента агентами Путина объявят всех политиков-республиканцев, которые будут указывать на вмешательство украинских официальных лиц, а также "этнических украинцев" и "американцев украинского происхождения", в американские выборы.

Эта тактика — жест отчаянья, который скорее сыграет на руку самому Трампу, и вот почему. У его оппонентов нет наглядных доказательств того, что "украинский заговор" — это вброс России.

И более того: даже если все тезисы о "заговоре" написали в российских спецслужбах, то для американской внутренней политики это не будет иметь никакого значения в том случае, если все это — правда.

Сейчас, что редко случается в политике, сила действительно в правде. И этой правды (причем такой, что ее даже The New York Times отрицать не может) у Трампа — целые вагоны (в плане компромата на политиков-демократов и их украинских сообщников).

Показательно, что психоз по поводу недопустимости публичного обсуждения "украинского заговора" начался в американских СМИ еще до того, как процесс импичмента дошел до сената, где его будут контролировать республиканцы.

Страшно себе представить, что произойдет, когда сенаторы-республиканцы в прямом эфире всех американских телеканалов будут с использованием фотографий, свидетельских показаний и прочих "вещественных доказательств" рассказывать о том, как Демократическая партия наняла политтехнолога украинского происхождения Чалупу для сбора "украинского компромата" на сотрудников команды Трампа, в частности Пола Манафорта.

Когда широкая аудитория узнает о том, что главный свидетель обвинения против Трампа, подполковник Александр Виндман, не просто "консультировал украинское правительство на тему того, как сопротивляться Трампу", но еще и "трижды получал предложение стать министром обороны Украины", у теории "украинского заговора" появится много новых сторонников.

Можно гарантировать, что адвокаты президента воспользуются медийным вниманием, чтобы наглядно показать связи (в том числе коррупционные) между украинской политической элитой и руководящим составом Демократической партии, включая семьи Джо Байдена и Джона Керри.

И тогда даже очень-очень простодушный американский избиратель начнет как минимум подозревать: разговоры о том, что "это все нарратив Путина", являются лишь попыткой скрыть от него, избирателя, правду. Практика показывает, что избиратели на подобные открытия реагируют довольно эмоционально.

Американское "глубинное государство", с которым Трамп, по его словам, вступил в бескомпромиссную борьбу, — это те самые влиятельные "люди в красивых костюмах", которые жестко объясняют каждому американскому президенту, что он должен делать, думать и говорить.

О существовании этих влиятельных людей в американской политике говорил Владимир Путин в известном интервью Le Figaro, и это, вероятно, одна (но далеко не главная) из причин, по которым американское "глубинное государство" сильно не любит российского лидера.

В какой-то момент это "глубинное государство" решило, что Украина, украинские политики, украинские газопроводы, украинская армия и особенно "украинский компромат" — это идеальный инструмент для борьбы и с Россией, и с Владимиром Путиным, и (особенно) с Дональдом Трампом.

Последствия этого решения, скорее всего, окажутся катастрофическими для самих американских кукловодов внутренней и внешней политики.

