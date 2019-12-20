Нефтяные сепаратисты хотят отделиться от Канады. Обвинят Россию

До недавнего времени повальная мода на все экологичное и неуемное стремление некоторых политиков продвигать "зеленую экономику" за счет повышения налогового бремени приводили лишь к экономическим проблемам и массовым беспорядкам. Ну, вроде французского движения "желтых жилетов" или массовых фермерских "митингов на тракторах" в Германии и Голландии. Сейчас "зеленое безумие" начинает угрожать территориальной целостности наших западных партнеров. Например, в Канаде набирает обороты движение сепаратистов, требующих отделения от страны главных нефтяных регионов.

"Нефтяная столица Канады получает своих сепаратистов. Уже не только жители Квебека иногда представляют себе, что отрываются от Канады. С тех пор как либеральный Джастин Трюдо был переизбран на пост премьер-министра Канады в октябре, небольшая, но громкая группа в богатой нефтью провинции Альберта работает над тем, чтобы мобилизовать поддержку жителями идеи выхода из состава страны. Сепаратисты жалуются, что "климатический крестоносец" Трюдо работает над тем, чтобы нанести ущерб нефтяному сектору, и что провинция отправляет слишком много налогов в Оттаву, получая слишком мало взамен", — рассказывает BNN Bloomberg.

Не стоит считать, что сепаратизм в канадских нефтяных регионах — это некое маргинальное явление. На самом деле проблема куда более остра, чем может показаться на первый взгляд. По опросу известной компании по исследованию общественного мнения Ipsos, в Альберте (главном нефтяном регионе страны) число респондентов, которые положительно ответили на вопрос "Считаете ли вы, что вашему региону было бы лучше, если бы он отделился от Канады", составило уже 33%. Важной является и динамика роста сторонников сепаратизма: всего за один год их количество увеличилось на восемь процентов, и если ситуация будет развиваться в том же направлении и с той же скоростью, то уже через пару лет есть риск возникновения сепаратистского большинства. В соседней провинции Саскачеван тот же опрос указывает на наличие 27% сторонников позитивного восприятия отделения от страны.

Для сравнения: в известной своими сепаратистскими настроениями, попытками отделиться и даже (в прошлом) террористическими актами с политическим подтекстом франкоговорящей провинции Квебек сторонников отделения — 26%.

У сепаратистского движения в Канаде есть очень четкая идентичность, и эта идентичность не этническая, а культурно-идеологическая. В стране, которой руководит премьер-министр, известный своей любовью к различным меньшинствам, политике открытых дверей в смысле миграции и готовностью любыми способами душить традиционные ценности вместе с традиционными секторами канадской экономики (такими как добыча нефти, газа и золота), любителям канадского варианта "ковбойской свободы" живется крайне неуютно. Более того: им обидно, что на налоги с их нефти живут мигранты и те самые жители богатых прибрежных городов, которые, с одной стороны, голосуют за Трюдо, а с другой — при каждой возможности унижают жителей нефтяных регионов.

Последних канадские СМИ часто изображают расистами и дикарями, которые только и занимаются тем, что убивают природу и усиливают климатический кризис на планете. Согласно тому же опросу Ipsos, 59% респондентов согласны с утверждением "Канада сейчас разобщена сильнее, чем когда-либо".

Британский журнал The Economist, озабоченный ростом сепаратизма в одной из ключевых (и с формальной точки зрения благополучных) стран коллективного Запада, буквально пару недель назад отправил своего журналиста в Эдмонтон, столицу провинции Альберта. Журналист побывал на собрании сторонников отделения от Канады и почувствовал специфическую атмосферу той аудитории, которая приходит на выступления лидера сепаратистов Питера Даунинга:

"На бейсболках, выставленных на продажу, были нанесены такие лозунги, как "Сделай Альберту снова великой", "Запад хочет" (в смысле "западные провинции Канады хотят отделиться". — Прим. авт.) и "Wexit" (комбинация слов West и exit, по аналогии с Brexit. — Прим. авт.). На сцене, стоя перед перевернутым канадским флагом, висящим между хоккейными клюшками, Питер Даунинг рассказывал об обидах, которые привлекли к нему аудиторию: отмена планов строительства нефтепроводов, субсидии, выплачиваемые остальной части Канады, и снобизм в отношении Альберты со стороны центральных канадских провинций. Премьер-министр страны Джастин Трюдо получит то, что он заслуживает, пообещал мистер Даунинг. Кто-то в задних рядах пробормотал (далее мы не цитируем, ибо призывы к нехорошему)".

Независимо от того, чем завершится борьба за независимость Альберты и Саскачевана от Канады (сепаратисты сейчас пытаются зарегистрировать партию и бороться за отделение в политическом поле), уже сейчас можно делать предположения о том, кто будет виноват в развале канадской государственности или, по крайней мере, в попытке подорвать территориальную целостность Страны кленового листа.

Кандидатов на должность эпицентра вселенского зла и источника всех проблем традиционно два: это Дональд Трамп и Россия. Не зря на бейсболках сепаратистов лозунг "Сделаем Альберту великой снова". Это очевидная отсылка к главному предвыборному слогану президента США, пришедшего к власти на волне аналогичного ресентимента американских консерваторов и провинциалов, уставших от презрения со стороны "либеральных умников" из больших прибрежных городов. С другой стороны, премьер Трюдо, то есть главный реальный виновник внутреннего разлома канадского народа, еще в апреле этого года был крайне обеспокоен перспективой российского вмешательства в выборы.

А уж если сепаратистское движение станет настоящим Wexit (по аналогии с Brexit), то обвинения в адрес России, которую многие на Западе считают виноватой в выходе Великобритании из Евросоюза, будут напрашиваться сами собой.

Оправдываться — бессмысленно, и если официальная Оттава действительно начнет предъявлять обвинения в адрес России, то нужно просто наслаждаться имиджем страны, на которую с надеждой смотрят любители свободы со всего мира. А еще нельзя не заметить, что у истории поразительное чувство юмора. Канадские власти всегда поддерживали сепаратистские движения внутри СССР и внутри России, но теперь им самим предстоит столкнуться с проблемой сепаратизма, которую создали себе сами. Скорее они вдохновятся опытом своих украинских подопечных и инициируют сначала политические преследования сторонников отделения нефтяных провинций, а в крайнем случае — организуют там какой-нибудь канадский аналог так называемой АТО. Обвинения в адрес Трампа, России или "диких расистов-нефтяников" никак не решат проблемы сепаратизма, но рассчитывать на рациональный подход со стороны правительства Трюдо сейчас не приходится.

Мнение автора может не совпадать с позицией радакции.