Спор о ВОЗ: между национальным и глобальным

Трамп в конце мая поставил ВОЗ ультиматум: наведите у себя порядок, ваша реакция на пандемию коронавируса была полной катастрофой — а иначе Америка выходит из ВОЗ. Сейчас Гебрейесус осторожно заметил: ультиматум истек, ничего реально не произошло, США с нами. Трамп отозвался немедленно: нет, мы не с вами, решение о выходе остается в силе, ВОЗ — "разочарование для всего мира".

История полезна потому, что резко ставит вопрос: как управляется мир в целом и как надо им управлять в идеале, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.

То есть возможно ли вообще существование наднациональных структур, которые брали бы на себя часть полномочий правительств, по сути, диктовали бы народам и странам какие-то вещи через голову этих правительств?

Нынешний опыт мировой реакции на глобальную угрозу здоровью показывает: что-то не получается.

Если говорить только об американском сюжете, то тут важно понимать, что у США свои внутренние проблемы в виде фактически уже гражданской войны. И по поводу ВОЗ там высказываются, имея в виду свои политические склоки. Есть, например, классика подхода демократов, которые вообще очень любят наднациональные структуры (но только такие, через которые можно насильно распространять по миру нормы и идеи демократов): жуткий, чудовищный Трамп выходит из единственной в мире организации, способной бороться с пандемией, а люди умирают.

Классика подхода к теме республиканцев тоже хорошо известна. Составлен доклад лидера республиканцев в комитете по иностранным делам нижней палаты конгресса США Майкла Маккола.

Приговор таков: Компартия Китая скрывала факты о вирусе, превратив этим местную вспышку заболевания в пандемию, а ВОЗ "только усугубила проблему", "повторяя пропаганду КПК и не подтверждая самостоятельно ее утверждений", что все вместе представляет собой "провал колоссальных масштабов".

Факты здесь и рядом не стояли — на самом деле Пекин реагировал на происходящее с удивительной скоростью. В ВОЗ, что понятно, не знали о вирусе ничего (никто не знал), и организации не оставалось иного, как транслировать по миру информацию из Пекина, поскольку другой и не было.

Но транслировалось и нечто другое — методы борьбы с угрозой. Методы, понятно, китайские. И вот тут кроется главная причина ярости республиканской половины США. Закрыть производства, запереть людей по домам — этим увлекались в своих штатах демократы, потому что им выгодно обрушение экономики США накануне судьбоносных президентских выборов в ноябре, и об этом прямо говорит другая половина Америки. А тут еще выявляется смычка стратегического соперника, Китая, с ВОЗ, из-за которой пропагандируются китайские методы карантинов на родной американской земле.

Вопрос: есть ли среди этого хаоса относительно вменяемые идеи о том, что происходит вокруг ВОЗ? Что-то есть. Например, такая мысль: реформы ВОЗ действительно нужны, но не погром в стиле Трампа. Нужна комиссия от ООН (ВОЗ — формально ооновская структура), которая спокойно во всем разберется. И прежде всего в том, почему уже не в первый раз эта организация довольно слабо реагирует именно на массовые эпидемии.

Причин тому много, говорят другие люди. В частности, еще в декабре на сайте ВОЗ главным направлением ее работы значилась… борьба с последствиями перемены климата для здоровья землян. На втором месте стояла борьба с "незаразными" болезнями, типа диабета, и тут у нас чисто лоббистский случай борьбы с вредными продуктами и привычками в пользу хороших продуктов и лекарств. И только на третьем месте там мелькали какие-то заразные мелочи типа вирусов и прочего.

Но вот мнение, бьющее буквально в яблочко проблемы. ВОЗ, по сути, должна обзавестись крепкими и длинными зубами, говорит Стюарт Патрик, давно специализирующийся на теме глобального управления. А сегодня у нее таких зубов нет — она зависима от суверенных стран, являющихся как бы ее акционерами. Протоколы поведения государств в острых ситуациях должны быть обязательны к исполнению (нет, автор этого прямо не говорит, но к мысли такой аккуратно подводит). А вместо того получилось противоположное: перегрызлись два главных акционера — США и Китай, и тут прочие правительства, почуяв слабость ВОЗ, начали действовать по принципу "каждый за себя".

Зубы — это вот что. К избранным народом властям той или иной страны обращается международный чиновник от здравоохранения и диктует: с завтрашнего дня вы закрываете все производства и офисы, ваша страна замирает и ждет от нас лекарства, которое еще неизвестно когда будет…

А ведь страны — они очень разные. Одна и та же мера действует хорошо в Китае, но неприменима в соседней Индии (где, кстати, из-за карантинов обратно в нищету скатываются сейчас уже сотни тысяч человек). То, что работает в Швеции, не сработает в Бразилии — из-за разных структур экономики, систем здравоохранения и так далее.

У всех свой баланс возможных жертв от вируса и возможных жертв от экономической катастрофы и своя тяжелейшая ответственность. И мало того что наднациональные санитарные авторитеты в мгновение ока могут взять себе невиданную власть над сотнями миллионов людей и множеством правительств — они еще должны быть никогда не ошибающимися гениями медицины. А нынешняя пандемия показала, что они очень даже ошибаются или как минимум спорят друг с другом…

Америка, особенно трамповская команда, вообще перманентно на грани выхода из любой международной организации, если США там не диктуют всем свою волю. Но диктовок не любит никто, и здесь суть проблемы любых наднациональных структур. Тренд в сегодняшнем мире обратный — на укрепление суверенитета.

Посмотрим, что предлагается в поправках к нашей Конституции, статья 79: "Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами", но "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

Хорошая поправка.

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