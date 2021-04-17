А будет ли Олимпиада: глобальное начальство хочет закрыть мировой спорт

Правительство Японии настаивает на том, что отложенные в 2020 году Олимпийские игры этим летом непременно состоятся. Однако на деле не все так радужно, пишет колумнист РИА Новости.

Один из лидеров правящей партии Тосихиро Никаи заметил, что отмена Олимпиады — теперь уже окончательная — все еще вполне возможна: "Если мы не сможем справиться (с пандемией), то придется остановиться, определенно", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Такое впечатление, что у Олимпиады-2021 вообще куча хейтеров — и в Японии, и в мире. Вокруг праздничного, по сути, события регулярно вспыхивают скандалы. Хештег "Отменить Олимпиаду!" давно и целенаправленно раскручивается в Twitter.

Кстати, зимой Игры уже чуть было не отменили — из-за скандала, который возник буквально на ровном месте. Во время одного из заседаний Оргкомитета его глава Есиро Мори заметил, что женщины слишком много говорят и их выступления стоит ограничить особым регламентом.

Есиро Мори 84 года. Это японский политический тяжеловес типа Черномырдина с ровно такой же склонностью к абсурдистским шуткам. Обычно никто на них не обращает внимания. Но тут в Twitter сразу же появились хештеги "Мори в отставку". Оскорбленные женщины — феминистки и правозащитницы — заявили о невыносимых страданиях, которые причинил им комментарий старца. Мировые СМИ раскрутили тему. МОК вынужден был извиняться за японца. Мори заставили подать в отставку, и именно тогда впервые возникла тема с отменой Олимпиады.

В следующий раз истерику разожгли вокруг дурацкой шутки креативного директора церемоний открытия и закрытия Игр. Господин Хироси Сасаки на одном из совещаний предложил пригласить Наоми Ватанабэ, чтобы она вышла на стадион в костюме свинки и изобразила собой Olympig. Соль в том, что Наоми Ватанабэ — назовем уж вещи своими именами — весьма толстая женщина-пародист. Господин Хироси Сасаки быстренько подал в отставку, однако мировые СМИ еще долго бранили японцев за неполиткорректность.

Сегодня поводом к очередной акции в соцсетях "Отменить Олимпиаду!" становится буквально все что угодно. Вот, например, канадские дизайнеры пошили для своей сборной джинсовые куртки. Ну куртки как куртки, не очень нарядные, может быть, но не ужас-ужас-ужас. Но нет, инфлюенсеры и блогеры сливаются в экстазе: "Отменить Олимпиаду!"

Как по заказу, появились данные опросов, согласно которым 39 процентов японцев выступают за отмену Игр, а 32,8 процента — за их перенос. А тут еще очень кстати американский Госдеп подкинул идею устроить бойкот зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Как главный вассал США, японские камикадзе вынуждены были бы первыми подписаться на эту акцию. Но это стало бы чистым самоубийством: КНР пригрозила серьезными ответными санкциями всем, кто проигнорирует их праздник мира и спорта.

Интересно, что подобные истории разыгрываются в СМИ накануне всех больших международных соревнований — сочинская Олимпиада здесь не стала исключением. Больше всех стараются массмедиа, обслуживающие повестку глобального либерального начальства — всю эту, условно говоря, великую перезагрузку.

В сущности, властители западных дум тут правы. Спорт высоких достижений — действительно очень неполиткорректная штука. В нем — страшно сказать — до сих пор существуют гендерные различия. И всем видно, что мужчины быстрее бегают и выжимают вес больший, чем женщины. Зато женщины безапелляционно приватизировали художественную гимнастику.

С неприличной наглядностью видны и расовые различия. Белые люди нагло оккупировали зимние виды спорта. Чернокожие рвут всех на беговой дорожке и в баскетболе. Южноамериканцам нет равных в футболе, китайцам — в настольном теннисе, а в хоккее вообще имеют значение только две команды: наша и канадская. Где справедливость?

Правила соревнований вопиющим образом попирают саму идею прав человека. То есть как же это получается: выигрывает тот, кто быстрее плавает или выше прыгает? А как же с инклюзивностью? С расовой чувствительностью? С виной белого цисгендерного мужчины перед всеми остальными хомо сапиенсами?

С пугающей частотой в современном спорте выигрывают вообще не те люди и не те страны. Это же несправедливо, когда выходцы из "авторитарного" Китая побеждают граждан "демократической" Японии в спортивной, скажем, гимнастике или прыжках в воду. Или когда на пьедестале не находится места американскому спортсмену. Или когда американский спортсмен из-за каких-то там дурацких баллов, очков, секунд получает серебро вместо золота. Ну так же нельзя.

Порою же в международных состязаниях вообще побеждают русские. Те самые, донельзя демонизированные "демократическими СМИ" русские, про которых мир должен знать только то, что у них холодно, водка и "Новичок". Причем у них уже отняли и флаг, и гимн, и форму с названием страны, так нет же — они все равно занимают весь пьедестал.

Борьба с этими пережитками прошлого ведется давно и настойчиво. Большой спорт активно "демократизируют" ведущие современные правозащитники. На сайте Amnesty International этой теме посвящен целый раздел.

Совет Европы создал специальную комиссию, которая отслеживает проявления расизма и сексизма в спортивных состязаниях. Он публикует познавательные отчеты — вот, например, такой.

Университетские библиотеки всего мира полны сугубо научных статей о разнообразной дискриминации, которую спорт провоцирует в обществе. Американские ученые на полном серьезе рассуждают о расовом угнетении, с которым сталкиваются — вы будете смеяться — чернокожие баскетболисты.

Правительства прогрессивных стран также торопятся обслужить модную повестку. В США трансгендерам предложили выступать на соревнованиях в соответствии с заявленным полом. Нидерланды разрешили футболистке играть за мужскую команду.

Эта агрессивная пропаганда, подкрепленная админресурсом, уже добилась больших успехов. Олимпиада в Японии если и состоится, то на минималках: без иностранных болельщиков, без всей соответствующей атмосферы. Таким же образом — полуподпольно — сегодня играют в футбол и теннис.

А сам спорт все чаще позиционируется как токсичное развлечение для масс, недостойное ответственного потребителя. Судя по тому, как выглядят соревнования в последнее время, авторы "великой перезагрузки" решительно собрались сбросить его с парохода современности.

Конечно, никому от этого лучше не будет. Национальным и прочим меньшинствам просто перекроют последний и хоть как-то работавший социальный лифт. Зато ничто не будет мешать новому тотальному равенству.

Ведь неустранимая проблема спорта больших достижений в том, что он устанавливает иерархию. Здесь есть правила — и многочисленные скандалы вокруг их нарушений только подчеркивают их незыблемость. И соответственно этим правилам выстраивается своя иерархия. Она наглядно демонстрирует, что люди между собой не равны. Это совершенно страшное, по нынешним временам, мыслепреступление.

Сегодня мы видим, как деконструируются (в просторечии — разрушаются) все привычные нам правила жизни. В США с успехом доламывают законы судопроизводства: одно правосудие существует для убитого Джорджа Флойда и совершенно другое — для застреленной в Капитолии Эшли Бэббит.

Давным-давно разрушена система правил в изобразительном искусстве. Сегодня нам вместо него осталось только "современное искусство". Посажены на бессрочный карантин опера и балет — со всеми своими законами и иерархиями. Стремительно деконструируется мода, а вместе с ней нормативы человеческой красоты. На очереди традиционная семья — ведь в каждой семье тоже есть правила и своя неустранимая иерархия. Тренд "Отменить Олимпиаду!" — еще один шаг на пути к великой уравниловке будущего.

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