Ждет ли граждан России принудительная вакцинация

Бывший президент и бывший премьер-министр, действующий лидер самой крупной в стране партии и высокопоставленный чиновник, отвечающий сегодня за вопросы национальной безопасности, — не тот человек, к словам которого можно не прислушиваться, пишет Павел Данилин для РИА Новости.

И разверзлись хляби небесные… К тому же новость о словах Медведева тут же мутировала и была переделана таким образом, что якобы главный единоросс страны предложил ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. Так ли это или нет? Давайте разбираться.

Во-первых, о статусе. Выступая на пленарном заседании Петербургского Международного юридического онлайн-форума "9 3/4: Вакцинация правом", Дмитрий Медведев был заявлен как заместитель председателя Совета безопасности. Никаких слов о том, что он выступает от имени партии "Единая Россия", не было — ни в программе, ни в собственно выступлении бывшего президента. Что касается того, что представляет собой Совбез, то об этом говорит статья 13 Федерального закона № 390-ФЗ "О безопасности". Данная структура определяется как "конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности". Члены Совета Безопасности могут иметь различные мнения и отстаивать их. Но решения Совбеза принимаются на его заседаниях постоянными членами в порядке, определяемом президентом Российской Федерации, и вступают в силу только после утверждения главой государства. Таким образом, исходя из всех формальных признаков, Дмитрий Медведев выступал со своим собственным мнением, не являющимся консенсусным ни в рамках Совбеза, ни в рамках "Единой России".

Во-вторых, о смысле. Смысл прозвучавших высказываний, следует отметить, подвергся серьезному искажению. При передаче из уст в уста, от журналиста к журналисту, этот смысл мутировал, причем настолько, что можно прямо говорить о том, что зампреда Совбеза переврали и его слова извратили.

Если внимательно прослушать сессию форума "Вакцинация правом", то выяснится, что Дмитрий Медведев открывал ее и закрывал. В первой части своего выступления бывший глава государства говорил о добросовестном и недобросовестном ведении как бизнеса, так и дел в международной политике. Стоит заметить, что он вполне справедливо подчеркнул: холодная война отнюдь не закончилась, а в каких-то аспектах текущая ситуация и вовсе превзошла по напряженности даже самые мрачные ее периоды.

Касательно вакцинации Дмитрий Медведев сказал дословно следующее: "Необходимо урегулировать в международно-правовом поле вопрос о вакцинации — является ли вакцинация правом или обязанностью человека. На ком лежит риск неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или, наоборот, побочных эффектов от ее проведения".

Вполне рациональные и правильные слова, согласитесь? Есть правовые лакуны, которые надо заполнять, чтобы все было по закону. Надо договориться о взаимном признании вакцин, чтобы можно было легко летать в гости, как это было раньше, и чтобы барьером не стоял "вакцинный национализм". Словом, бывший президент выступил интересно, логично и последовательно. Никакой крамолы никто в этом выступлении не нашел, и об этой составляющей его спича никто вообще не говорит.

В заключительной же части Дмитрий Медведев подвел итоги тех выступлений на сессии, которые он услышал. Он апеллировал к европейским коллегам и в первую очередь — к Хендрику Дамсу, президенту ПАСЕ.

Тот говорил о 800 миллионах европейцев, которые должны получить прививку, и о ковид-паспортах. По его утверждению, число тех, кто вакцинируется, уменьшается, что понижает уровень безопасности общества. Нерешительность в отношении вакцинации, недоверие населения — это проблема, по мнению президента ПАСЕ. Дамс привел данные статистики, которые показывают, что семь из десяти стран не очень позитивно смотрят на вакцинацию, а также отметил, что недоверие во многом спонсируется фейковыми новостями.

Именно глава ПАСЕ поднял тему обязательной вакцинации. Его позиция не была однозначна, но в целом можно сказать, что он выступил как сторонник тотальной вакцинации. Дамс напомнил про недавнее решение ЕСПЧ, которое дало властям европейских стран права для определения допустимости обязательной вакцинации. Но параллельно он указал на значимость прав человека и недопущение навязывания вакцинации, призвав к усилению информирования населения. В общем, выступление Дамса не сказать чтобы было до конца последовательным, но от того не менее интересным.

И вот, ориентируясь на высказывания в первую очередь представителя ПАСЕ, Дмитрий Медведев сказал буквально следующее:

"Вопрос об обязательности прививок. Та позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, — она вполне разумная. Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности. Хотя это вопрос соразмерности ценностей: с одной стороны, отдельной жизни, а с другой — защиты всего населения. И на эти темы и юристам, и людям, которые непосредственно занимаются вакцинацией, необходимо давать ответы".

То есть Дмитрий Медведев в заключительном выступлении ответил на спич европейского коллеги из ПАСЕ. В целом он поддерживает позицию о добровольном характере вакцинирования, но не может, как и его европейский визави, не отметить, что возможен вариант, когда государство окажется перед необходимостью массового принудительного вакцинирования населения. Пока же так вопрос не стоит, и более того — по обязательной вакцинации нет консенсуса ни у законодателей, ни у юристов, ни у специалистов-инфекционистов, что есть абсолютная правда.

Но к несчастью, после высказывания бывшего президента поднялась информационная волна, совершенно несоразмерная тому, что говорил Медведев. В словах некоторых политиков и тем более блогеров он будто революцию объявил, устои потряс, мальчика убил и съел.

Так, Вячеслав Лысаков прямо нахамил зампреду Совбеза, благодаря которому когда-то, кстати, стал депутатом Госдумы от "Единой России": "В связи с высказыванием Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию, я бы предложил ему порассуждать о введении властями прежде этого обязательного лечения от алкоголизма".

Другие критики были более сдержанными, но не менее категоричными. Председатель общества "Царьград" Константин Малофеев сказал как отрезал: "Обязательная вакцинация — это фашизм". С ним согласилась и заслуженная артистка России Мария Шукшина: "Позволю себе напомнить уважаемому Дмитрию Анатольевичу, что доктрина добровольного информированного согласия, которая действует на территории России, была выработана по результатам Нюрнбергского процесса".

Высказались по вопросу даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что никаких планов введения обязательной вакцинации против коронавируса администрация президента не прорабатывает: "Так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется".

Будучи противником каких бы то ни было коронавирусных ограничений, мне довольно трудно и странно защищать бывшего главу государства от критиков, однако позволю все же себе заметить несколько вещей. Дмитрий Медведев не говорил о том, что необходимо вводить обязательную вакцинацию. Дмитрий Медведев не говорил о том, что нужно вводить обязательную вакцинацию в принципе. Дмитрий Медведев справедливо сказал, что существует проблема, и призвал обратить на нее внимание профильных экспертов и правоведов.

Отрицать наличие проблемы было бы не просто глупо, а преступно. В обществе есть ковид-диссиденты (к которым принадлежит и ваш покорный слуга). В обществе есть ковид-озабоченные, которые готовы бросаться на всех с криками "у нас масочный режим". И в этой связи любое решение, принимаемое по вопросу вакцинации, должно быть максимально продуманным — с тем, чтобы не допустить дальнейшего раскола и без того разделившегося общества.

Существующая сегодня законодательная база не допускает никакого принуждения к вакцинации и дает исчерпывающий список последствий за отказ от прививки. Да, граждан могут не допустить к работе в сфере здравоохранения и образования, а детей не пустить в ясли и школы. Но заставить вакцинироваться человека в России нельзя. Та самая доктрина информированного согласия, которую упоминала Мария Шукшина, означает, что для медицинского вмешательства, особенно сопряженного с риском, должно быть получено согласие пациента. Согласие должно быть добровольным, что означает отсутствие принуждения, угроз и подтасовки информации. Согласие основывается на информации о препарате, о вероятных осложнениях, альтернативных процедурах и так далее.

Российское законодательство четко определяет список обстоятельств, когда это информированное согласие не требуется: в случае, если нужна операция, а человек без сознания; в случае, если человек — сумасшедший; в случае, если человек — преступник; в случае проведения судебных медицинских и психиатрических экспертиз. Впрочем, есть еще одно обстоятельство, на которое многие кивают головой при разговоре об обязательной вакцинации. Не требуется информированное согласие, если человек страдает заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Ковид-паникеры тут же подхватывают тему, крича, мол, вот оно — основание для обязательной вакцинации. Но давайте признаем, что вакцину ставят человеку, не страдающему на данный момент опасным заболеванием. Ее ставят, чтобы пациент не заболел в перспективе. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

И все же, завершая этот юридический ликбез, следует сказать, что Дмитрий Медведев, возможно, даже не желая того, поставил перед нами всеми важный вопрос: насколько общее благо может стоять превыше блага отдельного члена социума? Как государству получить полномочия, которые, пусть сейчас и не нужны, но могут стать критически важными когда-то в будущем?

Все эти вопросы действительно требуют профессионального разговора. Причем не только юристов и эпидемиологов. Тут и социологам есть где развернуться, и политикам, и историкам, и философам, и церкви.

Вопросы эти — не только правовые, но и этические, и философские. И без общественного консенсуса в ответах на них любое навязанное решение способно привести лишь к дезинтеграции социума, а не к его усилению.

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