Смертельное безрассудство: почему море убивает

Алексей Ломия, Sputnik

Обожаю в эти моменты любоваться завораживающей красотой и силой морской стихии. Но только смотреть и только любоваться. Что я и делал в этот раз у себя на Мачаре. Но из зоны комфорта меня вывели отдыхающие. Они, не обращая внимания на шторм, решили искупаться. Пришлось подойти и настойчиво отговорить. Только одних отогнал, так другие подтянулись. Тут еще и вести стали стекаться, что в Абхазии утонуло несколько гостей нашей республики. Поэтому хочу поделиться своим опытом.

Морские уроки

Я не профессиональный спасатель, но за свою жизнь из цепких объятий моря спас нескольких человек. Одного пожилого мужчину как раз во время небольшого, но все же шторма. С раннего детства научился плавать. Причем в любых условиях и на любые расстояния. Точно не скажу, где лучше держусь - на воде или под водой, но без ложной скромности могу заявить, что море - моя стихия. Я с ним дружу, но при этом его уважаю. Совсем в юном возрасте мальчишеская бравада брала вверх над здравым смыслом, и я решался купаться в очень сильный шторм. Один раз меня сильно подхватило волнами, но, видимо, недостаточно, чтобы образумить. А вот следующий раз едва не стал фатальным. Волны закрутили меня, затянули и начали швырять, потом подхватывать и затаскивать снова и снова. Это продолжалось минуты две, но эти мгновения растянулись для меня в вечность. Очнулся от криков старших сестер. Меня выбросило очередной волной на берег. Все тело гудело, рот, глаза и уши полны песка. Этого урока хватило на всю жизнь. После этого я почтительно смотрю на шторм в сторонке, чего всем советую.

Не доверяй морю

Море очень обманчиво. Многолетние наблюдения научили меня тому, что природа происхождения шторма циклична. Своего пика он достигает не сразу. Бывают моменты затишья. Именно тогда люди, уверовавшие, что все позади, бросаются в море покататься на маленьких волнах, что очень забавно и интересно. И вот тут их ждет неприятный сюрприз. Даже из этого не особо волнующегося моря быстро выбраться невозможно, а каскад или серия из высоких и очень опасных волн уже надвигается. Их бывает пять, шесть, иногда больше, но идут одна за другой. Первая бьет и быстро откатывается, чем увеличивает силу и высоту следующей. И так по нарастающей. Последние в серии достигают высоты двухэтажного дома.

Самое страшное в этот момент это буруны. Они скатываются с вершины волны, и любой, кто попадет в него, оказывается в водовороте, из которого не вырваться. Остается полагаться на удачу, что далеко выбросит и не ударишься головой о камень, не потеряешь сознание, не захлебнешься.

Простые непростые советы

Если попали в море в тот самый момент, когда выбраться на берег не успеваете, а волны надвигаются, могу дать полезные советы. Как ни странно звучит, но лучше плывите быстро навстречу волне. Большие волны легче переждать на глубине. Очень важно не паниковать и ловко подныривать под волны, не давая себя затащить в водоворот. Когда серия закончится, быстро возвращайтесь к берегу.

Чтобы сэкономить силы, подстраивайтесь под волны: идет волна, и вы с ней как можно быстрее, прошла волна, берегите силы для следующего рывка. И на заветный берег выплывайте тоже используя силу самих волн, на их гребне. При этом будьте осторожны, не нарвитесь на булыжники.

Верное решение

Все эти советы не для того, чтобы испытывать судьбу. Эти рекомендации на крайний случай. И что очень важно, все равно этими советами воспользоваться под силу только достаточно опытным пловцам. В любом случае - самое верное и самое правильное - это смотреть на эту мощь и красоту с безопасного расстояния. Наберитесь терпения, шторм не бывает неделями. Уже завтра или послезавтра море успокоится, и насладитесь вдоволь его ласковыми объятиями. Берегите себя и своих близких!