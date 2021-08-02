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Приказано топить: у британской королевы найден зеленый скелет в шкафу

© AFP 2019 / Chris Jackson
Колумнисты
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В Великобритании набирает обороты скандал, связанный одновременно с королевской семьей и так называемым чудом зеленой энергетики.

The Guardian сообщает, что представители королевы Елизаветы воспользовались секретной процедурой и внесли в закон Шотландии изменение, согласно которому Ее Величество получает исключительное право не продавать принадлежащие ей земли под строительство тепломагистралей, идущих от альтернативных источников и применяемых для отопления частных домовладений и общественных строений, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.

Суть ситуации в следующем.

© Sputnik / Ilya Naymushin
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В Шотландии, которая входит в состав Соединенного Королевства, существует "Закон о теплоцентралях" (Heat Networks Act). Законодательный акт, по сути, является сугубо дискриминационным по отношению к традиционной энергетике. Положения закона обязывают государственные и местные власти оказывать всемерную и приоритетную поддержку проектированию, строительству и использованию отопительных систем, использующих в качестве базы альтернативные источники энергии. Этот же документ подразумевает обязательную продажу собственниками земель, по которым будут проложены новые теплотрассы. То есть в случае утверждения проекта вне зависимости от того, хочет землевладелец расставаться с собственными угодьями или нет, государство выкупит их в принудительном порядке. Делается это все под предлогом достижения благородной и модной цели — снижение выбросов парниковых газов и борьба с глобальным потеплением.

Закон был принят зимой текущего года и еще на этапе слушаний достоянием широкой общественности стал целый ряд весьма интересных фактов.

Так, например, первый министр Шотландии Никола Стерджен (Nicola Sturgeon) отказалась отвечать на депутатский запрос, в котором значилось требование указать, использует ли королева тайное лобби для исключения ее земель из списка подлежащих обязательному выкупу. В январе помощники Стерджен направили в офис королевы официальное письмо с просьбой утвердить законопроект. Месяцем позже стало известно, что министр энергетики Шотландии Пол Уилхаус (Paul Wheelhouse) по требованию адвокатов королевской семьи самовольно внес в закон изменения, согласно которым все земли королевы Елизаветы — крупнейшего землевладельца Шотландии — исключаются из перечня подлежащих принудительному выкупу. Ровно через две недели после этого все тот же господин Уилхаус уведомил парламент, что Букингемский дворец одобрил закон в новой редакции, где ни официальные власти, ни частные компании не имеют права требовать продажи земельных наделов, относящихся к собственности короны.

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Как стало известно позднее, Лондон воспользовался тайной процедурой, носящей название "Королевское одобрение" (Queen’s consent). Она подразумевает, что правительства обязаны уведомлять адвокатов королевской семьи о любых принимаемых законных и подзаконных актах, так или иначе затрагивающих интересы или собственность короны. Механизм этот своими корнями уходит в XVIII век, и сами британцы называют его архаичным, но тем не менее с точки зрения права он легитимен, чем и воспользовался официальный Лондон.

Масла в огонь подливает еще и тот факт, что члены королевской семьи, в частности принц Чарльз и его сын принц Уильям, проводят публичную кампанию по защите экологии и снижению выбросов в атмосферу. Не так давно герцог Кембриджский инвестировал пятьдесят миллионов фунтов стерлингов в программу защиты экологии.

Чтобы картина была полной, отложим в сторону эмоциональную часть происходящего и обратимся к сугубо технической.

Великобритания давно и активно позиционирует себя как наиболее прогрессивное в плане борьбы за экологию государство Европы. Еще Маргарет Тэтчер начала кампанию по планомерному изничтожению собственной добычи угля, что вылилось в постоянные жаркие стычки шахтеров с полицией. При этом следует признать, что Лондон добился на этом поприще определенных успехов. Начиная с 1990 года объем выбросов парниковых газов в стране снизился на 35 процентов, и сегодня Британия отправляет в атмосферу всего 350 миллионов тонн двуокиси углерода в год. Британцы очень любят козырять этим фактом, добавляя, что достичь этого удалось исключительно благодаря внедрению возобновляемых источников энергии, львиная доля которых по случайному стечению обстоятельств расположена во все той же Шотландии.

© AFP 2019 / ULISES RUIZ
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Еще Лондон всячески препятствовал строительству "Северного потока — 2", тщательно скрывая тот факт, что, например, весной 2018 года, в период аномальных холодов, именно поставки российского СПГ с Ямала спасли множество британцев от смерти в ледяных квартирах и домах. Не менее старательно обходится и тот факт, что Норвегия и Катар — основные поставщики природного газа на острова — не могут полностью покрыть внутренний спрос. В отдельные периоды, как, например, во все том же 2018-м, объем российского газа, закупленного странами Евросоюза, составил треть от всего импорта голубого топлива, превысив отметку в 16 миллиардов кубометров.

Но вернемся к Шотландии.

Здесь расположена подавляющая часть зеленой генерации Великобритании, а главным источником являются ветроэлектростанции, как береговые, так и морского базирования. Если в 2015 году в Шотландии на базе ВИЭ производилось 59 процентов электричества, то к 2020-му этот показатель вырос до 97 процентов, то есть сегодня Эдинбург полностью обеспечивает свои нужды, практически не сжигая нефть или газ. В этой части Соединенного Королевства расположены альтернативные электростанции суммарной установленной мощностью 11,8 гигаватта, что составляет более четверти аналогичных мощностей Британии в целом. Именно шотландский успех так тщательно выпячивают британские функционеры, требуя от других стран отказаться от использования углеводородов.

Руководство же Шотландии, имеющее в активе успешную государственную программу перевода энергетики на зеленые рельсы и весьма суровый климат, решило развивать успешный опыт и обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в дома своих сограждан. Отсюда и родился уже упомянутый закон, призванный обогреть дома шотландцев, пусть даже игнорируя желание местных лендлордов. Однако в процессе выяснилось, что главный землевладелец страны призывает всех беречь планету, но при этом очень не любит, когда кто-то посягает на его собственность.

Впрочем, тут нет ничего нового. Что положено Юпитеру, не положено шотландцу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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