Взгляд на Абхазию через окно Овертона

Наверняка многие наслышаны о таком способе манипуляции массовым сознанием как окно Овертона. Чтобы не утруждать остальных поисками в сети, вкратце и по-простому опишу.

Теория воздействия названа в честь американского психолога Джозефа Овертона. В девяностые годы прошлого столетия он научно доказал, что при помощи изящной методики манипуляций можно привести общество к восприятию любого явления, пусть даже самого постыдного, на тот момент, как нормального, принимаемого в широких кругах спокойно и толерантно.

Переосмысление происходит через шесть этапов: что-то в общественном сознании является немыслимым, потом воспринимается крайне радикально, затем, за счет забалтывания и частого тиражирования, происходит привыкание и явление становится приемлемым. Затем в ход пускают экспертные мнения и уже то, что вызывало когда-то отвращение, становится разумным, следом за этим превращается в стандартный образец поведения. И самый последний этап - от крайне радикально неприемлемого нечто становится нормой, охраняемой государственным аппаратом принуждения.

Правда войны

Что общего у всего вышеописанного с нашей действительностью, спросите вы. На самом деле параллели еще как есть, существуют и работают. Чтобы не уходить в глубокую философию, в которой сам легко могу заблудиться, просто приведу наглядный пример, а вам решать, прав я или нет.

Самый понятный для послевоенной Абхазии пример - это отношение к дезертирам. Давайте вспомним поэтапно. Обратимся к военной хронике, где журналисты, рискуя жизнью, пробирались на передовую и в моменты затишья по крупицам создавали историю, заставляли бойцов на камеру высказываться о войне о невзгодах и об отношении к тем, кто посчитал возможным в трудные времена для нашей Родины отсидеться в тылу, за пределами Абхазии.

Если все остальное оценивалось по-разному, то отношение к дезертирам, а по сути - к преступникам, было таким, что это самое неприемлемое, самое постыдное поведение для мужчины. "Они не мужчины", "трусы", "им нет места среди нас", "никогда не разрешим им вернуться на Родину", " для них уже нет Абхазии", и это не самые радикальные мнения. Больше чем уверен, что тогда еще не было никаких манипуляторов. Тогда это было вопросом выживания, сохранения нашего этноса. Это был единственный способ выстоять перед многократно превосходящим по численности и вооружению врагом. Угроза полного истребления народа сама собой породила крайнее неприятие дезертиров.

Назначить героями

Странно сказать, но даже теория окна Овертона в Абхазии была немного отличающейся по этапам внедрения. После немыслимого, по идее, должен быть этап привыкания к явлению. Он у нас был, но до этого был еще один период. Этот отрезок я рискну назвать эпохой девальвации самой сути подвига народа и его отдельных героев. И это началось с массовой раздачи орденов и медалей.

Вы не сможете со мной не согласиться - разве это нормально, что за такую непродолжительную по времени, как у нас, войну мы посчитали возможным и правильным присвоить высокое звание "Герой Абхазии" более чем трем сотням человек. Про другие награды я даже цифры боюсь называть. Уверен, что у нас в строю не было столько, сколько награжденных. Нисколько не умаляю ратные подвиги, отчаянность и самоотверженность наших бойцов, но число награжденных должно было быть в разы меньше. К примеру, "Героев Абхазии" должно было быть не более двадцати.

За что воевали

Вот где и когда появился манипулятор, или, может, манипуляторы? "Он награжден орденом Леона": слышим мы и ловим себя на мысли, что таких почти две тысячи. Соответственно, ничего особенного в этом нет. Вот так разрушая правильную психологию, размывая достижения одних, мы пришли к тому, что и дезертиром-то быть не особо зазорно. И с особой изощренностью это стало пропагандироваться, прежде всего через различные сетевые ресурсы.

Дезертиры с нашего молчаливого согласия, при помощи родных и близких, используя корысть и недальновидность некоторых ветеранов стали не просто возвращаться, они в некоторых случаях стали доминировать. Им стали потакать, их стали приветствовать. Из нерукопожатных они превратились в чуть ли не героев нашего времени, они и депутаты, они и министры, они и политики.

Ладно бы только это, но стало насаждаться мнение, что во всех бедах и невзгодах страны виноваты ветераны. Правда, и некоторые участники войны вольно или невольно тоже лили воду на эту мельницу, совершая неблаговидные поступки, потребительски используя свой высокий статус ветерана. К великому сожалению, паролем ко всем благам и индульгенцией для совершения проступков и даже преступлений для многих стала фраза "А за что я воевал?!"

Разве это все не похоже на манипуляции общественным мнением? Разве это не технологии, описанные Овертоном, но с абхазским особым оттенком?

Меня можно обвинить в предвзятости, в необъективности, но сама наша система взаимоотношений в обществе к этому подвела. Скажу честно, что чем больше начинаешь размышлять, выстраивать логические цепочки, сопоставлять факты, все больше и больше убеждаешься, что манипуляторы среди нас. Они очень циничны и коварны. И какие у них цели и задачи сложно понять. И от этого тревожно.

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