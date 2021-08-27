США объявляют российскому спорту "войну без границ"

Вы думали, что, успешно выступив на токийской Олимпиаде и пройдя жесточайший допинг-контроль, российские спортсмены решили все свои проблемы? Увы, нет. Похоже, проблемы для российского спорта только начинаются, пишет автор РИА Новости.

Американские конгрессмены выкатили новый законопроект, по сравнению с которым даже сюрреалистический "Акт Родченкова" выглядит цветочками. "Золотой акт", творение Хельсинкской комиссии конгресса США, предлагает приравнять нарушения в плане допинга к тяжким уголовным преступлениям — отмыванию денег и рэкету, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Если закон будет принят, сферой его применения станет весь мир. Спецслужбы США будут искать "организаторов допинговых схем" на любых международных спортивных соревнованиях, в которых принимает участие хотя бы один американский атлет, которые спонсирует хотя бы одна американская фирма или транслирует хотя бы одна американская телекомпания.

Пакет законов против отмывания денег и рэкета (RICO) был принят в Штатах в 1970 году для борьбы с мафией. Он предполагает, что подозреваемых в этих преступлениях можно прослушивать, следить за ними, использовать материалы прослушки в суде. RICO задействовали, чтобы приземлить на нары крестных отцов Нью-Йорка и продажных полицейских Лос-Анджелеса и Ки-Уэста. Многие из них до сих пор мотают свои "срока огромные".

"Золотой акт" — как и "Акт Родченкова" — полностью экстерриториален. Он предполагает, что американские спецслужбы будут по всему миру охотиться за гражданами других стран. Следить за ними, прослушивать, запрашивать арест и экстрадицию в США, блокировать банковские счета. А также проводить некие загадочные "спецоперации". Тут даже не хочется предполагать, что имеют в виду американские партнеры.

Никто не скрывает, против кого именно направлен этот закон. "Для таких авторитарных стран, как Россия, допинг остается асимметричным оружием, с помощью которого она нарушает закон", — заявил соавтор "Золотого акта", член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.

Сопредседатель Хельсинкской комиссии конгрессмен Стив Коэн объяснил, что необходимость законопроекта доказывают жалобы американских атлетов на Олимпиаде в Токио. "Наши спортсмены подозревают, что допинг продолжают использовать", — сказал Коэн.

Это явная отсылка к нытью американского пловца Райана Мерфи, у которого наш Евгений Рылов вырвал золото на дистанции 200 метров на спине. "Ну, не знаю, было ли тут все чисто на 100 процентов", — заявил в Токио проигравший. Потом на ту же тему стала выступать его коллега по сборной Лили Кинг. "Тут (на Олимпиаде. — Прим. ред.) много людей, которых здесь быть не должно", — сказала она.

Абсурд ситуации просто зашкаливает. И WADA, и МОК уже не раз подтверждали, что никаких запрещенных веществ у российских победителей найдено не было. Они просто боролись и честно выиграли. Но проигравшие американцы не могут с этим смириться, и вот — кличут на подмогу своих силовиков, хорошо, что пока не армию.

Почему бы тогда просто не выдавать олимпийские медали в Госдепе — исключительно американским гражданам, разумеется? Или подгонять к береговой границе страны — организатора какого-нибудь чемпионата — авианосец с полным сопровождением? Чтобы с него приглядывали, не обижают ли американских спортсменов. Типа — кто-кто у вас там победил на шестой дорожке? Русский? Точно? Не-е-е… Вы лучше пересчитайте.

Особый накал безумию придает то, что абсолютно все громкие допинговые скандалы последнего времени связаны с американскими спортсменами. Бегунью Ша'Карри Ричардсон только что отстраняли из-за марихуаны. Гимнастка Симона Байлз не смогла выступить на Олимпиаде, потому что ей не подвезли риталин. Три года назад дисквалифицировали за допинг легендарного пловца, многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Райана Лохте. А помните знаменитого велогонщика Лэнса Армстронга, всю свою карьеру просидевшего на кортикостероидах?

Это только самые громкие скандалы. Но при этом мировое сообщество вообще не знает, что творится, например, в профессиональном спорте США. Это известные всему миру Национальная баскетбольная, бейсбольная, хоккейная лиги. Тысячи знаменитых спортсменов, бизнес на триллионы долларов, культовые соревнования. И всю эту цветущую сложность американский антидопинговый комитет USADA не контролирует от слова совсем.

У каждой лиги есть своя организация, которая вроде бы следит за применением допинга, однако деньги там крутятся такие, что никто никого на запрещенных веществах не ловит. Себе дороже. В 2012 году гендиректор WADA Дэвид Хауман публично критиковал НБА (Национальную баскетбольную ассоциацию) за "пробелы" в контроле за допингом. Он даже предложил легендарным баскетболистам сдать анализы на гормон роста. Но все они величественно проигнорировали эту идею.

Если уж говорить о господдержке допинга, то о проблемах американских спортсменов в США отлично знают на самом верху. Это именно системные процессы, они только усугубляются из поколения в поколение, калеча десятки тысяч детей и молодых людей. И нет, это не домыслы российской пропаганды. Давайте заслушаем президента США.

"Американские спортсмены на всех уровнях — и профессионалы, и любители, и те, кто представляет университетский спорт <…> — все они не могут устоять перед искушением использовать стероиды или другие запрещенные вещества <…> Особенно велико давление на самом высоком уровне, там, где нужно застолбить место в сборной <…> потому что ты приходишь в раздевалку и видишь соперника, который набрал за лето 20 фунтов (девять килограммов. — Прим. ред.) мышечной массы, и думаешь: эй, минуточку, я тоже должен так делать, иначе он получит мое место в сборной <…> Это гигантская проблема…"

Это цитата из выступления Джо Байдена — в 2008 году он был сенатором США от штата Делавэр и вот так вот темпераментно выступал перед коллегами, призывая их ратифицировать Международную конвенцию о борьбе против допинга.

Как видим, американские власти полностью в курсе того, что творится в американском спорте. Однако ловить нарушителей антидопингового законодательства они хотят почему-то в России. Кафка отдыхает.

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