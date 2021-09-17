Право на применение силы надо еще заслужить

Сама суть государства заключается в том, что это аппарат принуждения. Есть определенные рамки поведения для граждан, в случае нарушения которых государство оставляет за собой право применить силу. Без этого не бывает, это исторически сложившаяся модель. Вопросы и проблемы могут возникнуть только тогда, когда должностные лица, которым дано право применять силу, спецсредства и оружие, делают это несоразмерно жестко, выходя за рамки закона и инструкций.

Тонкая фильтрация

С большой долей уверенности могу утверждать, что мы не находимся в лидерах по количеству совершенных противоправных действий со стороны правоохранителей. Тут сказываются и особый менталитет, и обычаи, и традиции, и, конечно же, наша малочисленность. Но даже те редкие случаи, которые происходят, требуют тщательного анализа, обязательного и беспристрастного расследования с целью наказания виновных и предотвращения повторения таких инцидентов.

Мой многолетний опыт работы в правоохранительных органах указывает на то, что искоренять такие явления надо в первую очередь профилактическими мероприятиями. То бишь не надо ждать, когда полыхнет пламя, надо работать на упреждение, чтобы сотрудникам, будущим или действующим, даже в мыслях не могла прийти идея кого-то истязать.

Самая первая и очень ответственная ступень в такой профилактике – это очень скрупулезное отношение к подбору кадров. Вот где прежде всего должны работать профессионалы. В системе МВД есть хорошая, устоявшаяся десятилетиями практика отбора кандидатов на службу в милиции "через сито" кадровой комиссии. Для тех, кто не знаком, вкратце расскажу детали. Приказом министра утверждается коллегиальный орган – кадровая комиссия, которая состоит из первых лиц министерства и начальников ключевых управлений. Любой гражданин, который изъявил желание работать в милиции, подает заявление на имя министра. Тот в свою очередь перенаправляет его заявление в специальную службу, которая тщательно должна изучить претендента.

Опытные и квалифицированные сотрудники кадровых служб должны изучить всю подноготную кандидата, его близких родственников, его друзей и круг лиц, среди которых шло становление личности. Убежден, что ни у кого нет сомнения, что именно на этом этапе нужно и можно отследить и отсеять людей, склонных к правонарушениям. Ведь, по сути, в этот момент мы выбираем людей, которых в перспективе наделим особыми полномочиями, в том числе и правом на применение силы, спецсредств и оружия. Крайне важно понимать, какая психология у кандидата, моральные принципы, склонности. И тут не надо изобретать велосипед – с кандидатом должны работать профильные специалисты.

Прогноз рисков

В качестве наглядного примера могу привести эпизод из своей работы в прокуратуре. Когда накал страстей в расследовании резонансных уголовных дел начал зашкаливать, я поставил вопрос о том, чтобы всем следователям обязательно выдали табельное оружие. Это было крайне необходимо для обеспечения их безопасности. Но, чтобы не наломать дров, перестраховался и пригласил психолога, которому требовалось протестировать всех следователей. Нужно было квалифицированно установить тех, кому без проблем можно было выдать пистолеты. И каково же было мое удивление, что среди проверяемых оказались, хоть и не так много, сотрудники, которым по результатам тестирования не рекомендовалось ношение оружия.

Возвращаясь к кадровой комиссии, могу добавить, что только после такого тщательного изучения личности кандидата и на основе компетентных выводов специалистов, большинством голосов принимается решение о возможности соискателя исполнять обязанности сотрудника милиции. И очень важно, чтобы каждый член кадровой комиссии, который дал добро на службу в силовой структуре, нес персональную ответственность за это решение.

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