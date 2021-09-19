"Маленькая НАТО": США, Британия и Австралия толкают мир к новой войне

Правда, большинство комментариев сфокусировано сейчас на "ноже в спину Франции" — откровенном оскорблении, которое союзники нанесли Парижу этой сделкой, что привело к беспрецедентному отзыву послов Франции из Вашингтона и Канберры, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.

Но дело далеко не только во французах. Американцы, толкнув на эту авантюрную сделку премьера Британии Бориса Джонсона и "того парня из нижнего мира", как мило назвал главу австралийского правительства Скотта Моррисона забывчивый президент США Джо Байден, заодно ударили в спины своих ближайших союзников по различным блокам и альянсам, откровенно проигнорировав их интересы и поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности.

Британские СМИ сейчас откровенно потешаются над Францией и ее президентом Эммануэлем Макроном, приводя при этом любопытнейшие подробности сделки, совершавшейся под носом основных союзников США. Судя по инсайду, который слила The Times, предварительные рамки соглашения на высшем уровне обсуждались еще в июне на саммите "Большой семерки", которую в Корнуолле принимал Джонсон. Вдумайтесь, в соседних кабинетах находились лидеры главных партнеров, включая самого Макрона, а Байден, Джонсон и специально приглашенный для этого Моррисон втайне от них готовили скандальное решение. The Times сопроводила эту информацию издевательской подписью: "Скотт Моррисон обсуждал оборонную сделку с Борисом Джонсоном на саммите G7, пока француз был сосредоточен на сосисках" — тогда между Францией и Британией в разгаре шли торговые споры, получившие название "сосисочные войны".

Еще более циничным выглядит поведение премьера Австралии, который сразу с саммита полетел в Париж, чтобы лично подтвердить Макрону свою приверженность соглашению по строительству французских подлодок. Неудивительно, что французы реагируют на произошедшее настолько болезненно.

А ведь на этом же саммите присутствовали и лидеры Евросоюза. Те публично сообщали, что в середине сентября представят долго разрабатывавшуюся новую стратегию ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе. Сами американцы заверяют, что не подгадывали объявление об AUKUS под презентацию европейской стратегии, но многие посчитали неслучайным тот факт, что состоялось оно за день до доклада Жозепа Борреля, руководителя внешнеполитической службы Евросоюза.

Главный европейский дипломат теперь открыто сожалеет по поводу того, что его ведомство не поставили в известность о соглашении. Никто особо не скрывает, что ЕС "разгневан" таким отношением к союзникам. Как верно подметил аналитик Европейского совета по иностранным делам Фредерик Грар, "Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанским регионе". В этой связи директор аналитической группы Eurointelligence Вольфганг Мюнхау откровенно, без дипломатических экивоков, назвал AUKUS "катастрофой для Европы".

По понятным причинам НАТО, в котором доминируют американцы, не вправе открыто выразить недовольство данной сделкой. Но можно смело утверждать, что она является тяжелым ударом и по Североатлантическому альянсу, также оставшемуся не у дел во время ее заключения. Особенно сейчас, когда весь мир обсуждает позорный провал НАТО в Афганистане, вопрос о дальнейшей роли этого блока и целесообразности его существования стоит очень остро. А после появления структуры, которую уже окрестили "маленьким НАТО", можно констатировать, что кризис организации станет насущным вопросом для обсуждения на разных уровнях. В свое время Макрон уже прославился заявлением о "смерти мозга НАТО", а теперь во Франции открыто призывают выйти из альянса после такого предательства со стороны как бы "союзников".

И это ведь не единственный блок, чья роль при создании AUKUS была полностью проигнорирована. Широко обсуждается также обход таких структур, как "Пять глаз" (Five Eyes) и АНЗЮС (ANZUS Security Treaty). Первый — это разведывательный альянс пяти государств (США, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия), чья суть заключается в обмене военной и иной чувствительной информацией, связанной с безопасностью. Второй — это оборонительный союз США, Австралии и Новой Зеландии. Как видим, Вашингтон, Лондон и Канберра наплевали и на интересы Веллингтона, являющегося участником обеих структур.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала, что, вопреки всем обязательствам в рамках упомянутых блоков, никто не информировал ее о готовящейся сделке. И ведь это все произошло буквально через несколько дней после официально отмечавшегося 70-летия АНЗЮС.

Ардерн более спокойно реагирует на произошедшее, чем европейцы, но заранее предупредила участников AUKUS, что не допустит в свои территориальные воды будущие атомные подлодки, которые должны быть построены в рамках соглашения. А вот министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута высказалась более откровенно, выразив озабоченность начавшейся гонкой вооружений в регионе.

Нельзя сказать, что и в странах, участвовавших в подписании нового пакта, он воспринят однозначно на ура. Провластные австралийские газеты пестрят восторженными заголовками об "эпохальном соглашении", уже активно работая на надвигающуюся предвыборную кампанию Моррисона, который значительно проседает в рейтингах. Но критики тоже достаточно. Особенно жестко высказался бывший премьер Австралии Пол Китинг, который назвал эту сделку "драматичной утратой австралийского суверенитета" и лишением его страны "выбора в любом деле, которое она сочтет целесообразным". По словам Китинга, теперь Австралия будет вынуждена ввязываться в любую военную авантюру США против Китая.

Многие австралийские обозреватели напоминают своим властям, что Пекин, несмотря на все трения последних лет, остается основным торговым партнером для Канберры — на него приходится более трети внешнего оборота Австралии. В то время как США и Британия являются, соответственно, лишь третьим и седьмым партнерами. Неслучайно в социальных сетях самого Китая в последнее время набрал популярность ролик из австралийского сериала "Утопия", в котором признается: "Мы тратим ежегодно 30 миллиардов долларов, чтобы защитить нашу торговлю с Китаем от Китая". Сделка же по AUKUS скорее "защитит" Австралию не от Китая, а от торговли с Китаем. На что уже прямо намекнул и Пекин.

Да и Борис Джонсон столкнулся в своем парламенте с рядом неудобнейших вопросов. Причем наиболее тяжелый выпад сделала соратница по партии и его предшественница на посту премьера Тереза Мэй. Она почти прямо спросила, втягивает ли данная сделка Британию в гипотетическую войну против Китая в случае "вторжения" того на Тайвань.

Было заметно, как Джонсон нервно оглядывал ряды своих "заднескамеечников" (внутренней оппозиции в его же партии), которые дружно подскочили в знак поддержки вопроса Мэй. Забавно, что премьер, отвечая на этот и иные вопросы о Тайване, все время заявлял, что Британия в случае нападения КНР "будет защищать международное право", для чего уже послала в тот район ударную авианосную группу. Джонсон явно запамятовал, что, согласно все тому же международному праву, Тайвань является составной частью Китая. Но мы знаем: Запад забывает о своей приверженности "принципу суверенитета и целостности государств", как только речь заходит о "тайваньском вопросе".

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