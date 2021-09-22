Америка придумала, что будет продавать миру: платить придется всем

Не зря американские участники дискуссии насчет китайского "экспорта авторитаризма" осторожничают: в такой идеологической драке — с Китаем ли, с Россией или еще со множеством стран — очень легко проиграть, пишет автор РИА Новости.

Это не просто свежая статья в журнале Foreign Affairs, это уже целая кампания. Когда во множестве американских и прочих западных изданий волной идут публикации с примерно одинаковыми заголовками, как вот в этой — "Как Китай экспортирует авторитаризм", то случайностям тут не место, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Тот же журнал и издающий его американский Совет по международным отношениям создали что-то вроде досье из своих и чужих публикаций на эту тему — как уже сказано, с почти одинаковыми заголовками насчет авторитаризма. Чем весьма облегчают нам задачу: да, теперь точно видно, что это именно кампания, бесконечное и нудное продвижение одного и того же тезиса в глобальном масштабе. К тому же на своем сайте эта команда регулярно вытаскивает на первые места предыдущие публикации на ту же тему, как бы напоминая: а мы давно уже об этом дискутируем.

Наиболее интересен тут не сам факт организованного многоголосого вопля. В конце концов, он звучит очень даже логично на фоне только что созданного военного антикитайского альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS): надо же объяснять, для чего этот союз нужен и чем плох Китай. Нет, интереснее всего — детали, подробности, в том числе неуверенные голоса: ребята, а может, не надо соревноваться с Китаем именно по части идеологии? Ведь добром не кончится. Может, придумаем что-то другое, без идейных воплей?

Дело даже не в том, что все упомянутые публикации очень слабы по части доказательств. Вот одна из них — насчет того, что в Эквадоре на столбах висят камеры слежения китайского производства и с китайским софтом. Ну и что? А в Лондоне таких камер нет — какого-то иного происхождения? Или другая, объясняющая в очередной раз, что такое китайская идеологема "Один пояс, один путь": триллион долларов Китай инвестирует в новые порты, железные дороги и таможенные терминалы по территориям десятков стран. То, что часть их авторитарные (в западной классификации), говорит только об одном: Китай не пристегивает к своей инициативе условия насчет политических систем. И работает — что естественно — буквально со всеми, кто не входит в жесткие союзные отношения с Западом.

Кстати, а что экспортируют США? Не авторитаризм, а демократию и прочее сплошное добро — отлично. Но почему же эта статья экспорта не приживается во множестве стран, а чаще ведет к каким-то странным последствиям вроде тех, что мы сейчас видим в Афганистане?

Однако та самая статья, где западникам говорят "лучше не надо затевать идеологическое соревнование с Китаем", — она высказывает несколько иные мысли. Начиная с очевидной — о том, откуда все пошло. С недавнего запоздалого признания американскими элитами (после долгих попыток доказать обратное), что, оказывается, экономическое развитие вовсе не требует демократизации. Оно получается и при "авторитаризме" — и именно Китай это всему миру показал. Поэтому сегодня КНР называют более серьезным идеологическим вызовом для Запада, чем в свое время СССР.

Это кому-то обидно, но факт есть факт: советская система доказала, что ее экономика работает хуже западной. А китайская — наоборот, и в этом ее вызов.

Но дальше та самая сомневающаяся статья делает замечательную вещь. Она говорит о том, что непосредственная идейная угроза США и прочим западным странам — внутренняя, а не внешняя. И поэтому надо сначала разобраться с тем, что бросает Западу внутренний вызов, а потом увлекаться внешними якобы противниками.

Речь о том, что в борьбе с советской системой Запад экспортировал одно добро и непреложную истину, а сейчас совсем другое добро и истину. Более того, с этим экспортом все плохо получается потому, что смена идеологии западников — еще вовсе не факт. Зато фактом является глубокий внутренний раскол и идеологическая борьба внутри США, Европы и так далее. Поэтому сначала надо прояснить вопрос, "что есть истина", а потом уже лезть конкурировать с истиной Пекина.

В российском дочернем издании того же Foreign Affairs появилась статья российского исследователя, профессора Александра Лукина о новой идеологии "проснувшихся" западных элит. Кстати, Лукин известен прежде всего как специалист по современному Китаю — и это понятно, потому что понимать Запад проще, когда знаешь, что такое "не-Запад".

В этой статье говорится, что перед нами не несколько бешеных и саморазрушительных кампаний по переделке главным образом западных обществ, а одна. Идеология ЛГБТ и феминизма, борьба с расизмом и прочим наследием колониализма и еще многое другое — это одна идеология, причем такая, что "приобрела черты опасной для человечества системы" — вроде фашизма. Опасной, потому что "сегодняшние сторонники критических теорий полагают возможным просто поменять мышление человека на то, которое считают правильным, путем законодательных изменений, запрета несправедливых и распространения справедливых мнений либо с помощью хирургического вмешательства. Таким образом, навязывание неверных репрессивных представлений должно смениться навязыванием свободных и истинных. Если это и марксизм, то скорее левацкий — в трактовке Мао Цзэдуна с его культурной революцией и школами перевоспитания интеллигенции".

Лукин добавляет: "Россия и другие постсоветские и посткоммунистические государства в этих условиях могли бы сыграть роль зачинателей дискуссии об опасностях новой идеологии. Это обусловлено тем, что они давно, еще в 20-е годы ХХ века, пусть и в несколько ином виде уже пережили подобный период и разрушительный характер новой идеологии, ее неприемлемость здесь понимают гораздо лучше".

Что-то подсказывает, что не зря американские участники дискуссии насчет китайского "экспорта авторитаризма" осторожничают: в такой идеологической драке — с Китаем ли, с Россией или еще со множеством стран — очень легко проиграть.

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