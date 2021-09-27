Бить или не бить: дурной пример заразителен

Почему для молодых сотрудников силовых структур важно наставничество со стороны старших коллег, зачем нужна регулярная аттестация и может ли быть оправдано насилие, рассуждает автор Sputnik.

Алексей Ломия, Sputnik

Тема злоупотребления правом на насилие довольно сложна и многогранна. Невозможно в рамках одного текста охватить весь масштаб проблемы и ее истоков. Поэтому считаю необходимым продолжить ранее начатый разговор.

И вот наступил тот момент, когда человек, отучился, прошел через "кадровое сито" и стал полноправным сотрудником силовых структур. Теперь он становится тем, кому государство дает исключительное право в предусмотренных законом случаях применять силу по отношению к правонарушителям.

Никто не сможет меня переубедить, но именно первые годы в силовых структурах будут ключевыми. Именно в это время сложится характер, правосознание сотрудника, то, как он будет относиться к своим служебным полномочиям, к своим обязанностям. Очень важно, кто будет наставником у начинающего силовика.

Гладко на бумаге

По сложившейся практике, вновь прибывшему в ряды правоохранителей определяют опытного, квалифицированного сотрудника, который поможет ему как можно быстрее вникнуть в суть профессии, познать нюансы. Станет проводником в сложных хитросплетениях службы. И в том числе в реальных условиях покажет пример – где, когда и как правильно использовать силу, спецсредства и оружие.

Конечно, все перечисленное претендент на службу в силовых ведомствах изучает в специализированных учебных учреждениях, прощупывает во время практики, но теория - это одно, а реальная служба - это совершенно иное. Если в первом случае можно отнестись даже немного халатно, то во втором - ты уже обладатель удостоверения, которое дает тебе целый спектр полномочий, но еще больше набор определенных алгоритмов поведения.

Сотрудники достаточно четко ограничены в правовом поле законом "О милиции". В тех случаях, где существует необходимость убрать возможность какого-то люфта и произвольной трактовки норм издают акты, которые детально прописывают служебные обязанности и полномочия. Поэтому очень важно при всей загруженности рабочего графика сотрудника находить время, как минимум раз в неделю, чтобы проводить занятия по повышению квалификации, изучению нормативной базы. И ни в коем случае нельзя превращать это в формальность.

Регулярные аттестации должны подстегивать сотрудников знать назубок служебную литературу, законы и инструкции. Я отвожу этому такую важную роль еще и в связи с тем, что в случае противоправного поведения самого сотрудника, легче будет собирать доказательную базу для привлечения к ответственности. Другими словами, сотрудник, который под роспись ознакомлен с инструкцией, не сможет сослаться на забывчивость, неосведомленность.

Не забываем про овраги

И вот вроде бы все понятно, четко и прозрачно. Но как так получается, что милиционер вопреки закону, вопреки здравому смыслу вдруг начинает проявлять избыточную жесткость, позволяет рукоприкладство? Все очень индивидуально. Но есть моменты в службе, которые могут спровоцировать его на неправомерные действия.

К примеру, когда совершается резонансное преступление, и начальство начинает подгонять оперативный состав, требуя в самые сжатые сроки изобличить преступников. Некоторые могут сделать неверный вывод, что им позволено действовать любыми методами, лишь бы достичь цели. В погоне за сиюминутным результатом оперативник выискивает круг лиц, предрасположенных к совершению преступлений. Затем, вызывая их на опрос, ищет отсутствие алиби или сомнительность такового.

И вот тут момент истины. Сотрудник понимает, что перед ним находится человек с непростой биографией, и у него может возникнуть иллюзия, что при выяснении обстоятельств можно применить силу. Это страшное зло, которому нет оправдания. Это как расписаться в собственной беспомощности, в неспособности найти правду законными путями.

Взять ситуацию под контроль

Насилие можно применять лишь в особых случаях. Оно должно быть оправданным, соразмерным и направлено на предотвращение преступления, опасных последствий для окружающих и для самого сотрудника. Помимо выучки, знания инструкций, важную роль играют целостность личности сотрудника, его порядочность и адекватность. Позволю себе сравнение. Перенесемся в недалекое прошлое, когда у нас шли боевые действия. Настоящие ветераны не дадут соврать, но к пленным относились очень сдержанно, даже великодушно. Настоящий боец посчитает ниже своего достоинства истязать сдавшегося врага.

Если применительно к теме, то силу можно применить только в случае необходимости при задержании. И то при наличии такой информации, что правонарушитель склонен к противодействию, вооружен, проявляет агрессию, оказывает сопротивление. Лишь для того, чтобы его нейтрализовать. А уже когда задержание произошло, ситуация под полным контролем, и ты находишься в служебном помещении, на твоей стороне полное силовое и численное превосходство - как можно позволить себе рукоприкладство?

Дурной пример

Возвращаясь к теме наставничества. К великому сожалению, приходится признать, что иногда молодые сотрудники перенимают такое недопустимое поведение как раз от своих старших товарищей. И разорвать этот порочный круг очень непросто, но крайне необходимо.

Тут порой вспоминается, как в сопредельном государстве политик, страдающий аллотриофагией (склонность к поеданию различных предметов – прим. авт.), одним махом уволил почти весь личный состав полиции и доверил порядок в государстве вновь назначенному, обученному по новым стандартам контингенту. Очень хочется верить, что такой кардинальный метод нам не понадобится. Если государство приложит силы и общественность встанет рядом, можно будет свести к минимуму количество отвратительных случаев неправомерного применения силы.

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